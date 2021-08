Martedì 31 agosto 2021 Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

Le Figaro

Edito: cimitero di illusioni, di Philippe Gélie

di Paolo CappelliLa fine del ponte aereo dall'aeroporto Karzai segna il ritiro delle truppe degli Stati Uniti, la fine della guerra iniziata dopo l'11 settembre di vent'anni fa.Si chiude una fase storica e sulle prime pagine della stampa internazionale è evidente l'incertezza, il disorientamento dell'Occidente, lo scollamento fra le due sponde dell'Atlantico, mentre all'ONU Russia e Cina dicono 'no' alla proposta di una zona franca umanitaria a Kabul. Per dirla con il Guardian, non sembrano esserci buone opzioni, alla fine di questa guerra, come non ce n'erano all'inizio.La fine dell'evacuazione oggi segna l'epilogo della più lunga guerra americana. Dopo 20 anni, l'Afghanistan torna nelle mani degli islamistiIl Pentagono conferma la scadenza e annuncia la fine del conflitto più lungo per l'America, che torna sotto il controllo dei talebani. Una conclusione amara per il presidente Joe Biden, anche se non sono solo di questa amministrazione le responsabilità del fallimento di questa fase, chiusa con altre vittime collaterali, i civili uccisi dal drone che ha colpito un'autobomba kamikaze.Adam Nossiter e Eric Smitt, premio Pulitzer: Le ultime truppe degli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan ieri, ponendo fine a un'occupazione ventennale iniziata poco dopo gli attacchi di Al Qaeda dell'11 settembre, costata oltre 2 trilioni di dollari, la vita di più di 170.000 persone e alla fine non sono riusciti a sconfiggere i talebani, i militanti islamisti che permettevano ad al Qaeda di operare nel paese. Cinque jet cargo americani C-17 sono partiti dall'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul poco prima di mezzanotte, hanno detto i funzionari, completando un'evacuazione frettolosa che ha lasciato dietro di sé decine di migliaia di afgani nel disperato tentativo di fuggire dal paese, compresi ex membri delle forze di sicurezza e molti che possedevano visti validi per gli Stati Uniti. "Un nuovo capitolo dell'impegno dell'America con l'Afghanistan è iniziato", ha detto ieri sera il Segretario di Stato Antony J. Blinken . "È quello in cui condurremo con la nostra diplomazia. La missione militare è finita". Ma la guerra di quattro presidenti in due decenni, che ha dato agli afghani una possibilità di democrazia e ha permesso a molte donne istruzione e carriera, è fallita in quasi tutti gli altri obiettivi. Alla fine, gli americani hanno restituito il paese agli stessi militanti che avevano cacciato dal potere nel 2001.La novità, ora, è che bisognerà passare dai talebani per esercitare una qualche influenza su eventi suscettibili di colpirci direttamente. Francia e Regno Unito sperimentano già cosa significa, dopo la bocciatura alle Nazioni Unite da parte di Russia e Cina della proposta di una zona di sicurezza a Kabul. Ogni via di passaggio resta ora sotto il controllo dei talebani, che decideranno a chi aprirla. Delle 72 formazioni terroristiche censite nel mondo, 18 sono presenti in Afghanistan. Abbiamo visto l'impotenza dei talebani di fronte all'attacco dell'Isis K. Davanti a questi pericoli, cosa sperare dal dialogo con i talebani? Il diritto di far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione? Una cooperazione internazionale in grado di impedire altri attentati? Non facciamoci illusioni, ogni discussione con i talebani sarà una trattativa senza fine. L'alleato americano è tornato a casa sua, nulla esime gli europei dal difendersi da soli, ora, senza l'aiuto di nessuno.Per quanto enorme, il numero di persone evacuate per via aerea da Kabul dalla fine di luglio circa 122.000 non è abbastanza grande. Questo è un disastro morale, quelli lasciati indietro includono molti giornalisti locali che hanno lavorato per i media locali supportati dagli Stati Uniti. Dolorosamente emblematica è anche l'esperienza dell'Università americana in Afghanistan: tutti tranne pochi dei circa 4.000 studenti, docenti, ex studenti e dipendenti rimangono a Kabul. Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato domenica che gli Stati Uniti hanno ancora "un'influenza significativa" sui talebani. Se è così, l'amministrazione Biden deve usarla, senza sosta, fino a quando ogni afghano con una legittima richiesta di asilo non l'avrà a trovato.vita quotidiana, giustizia, cultura… Cosa attende gli afghani, piegati dai talebani in un paese lasciato dall'esercito americano? Le testimonianze di alcuni artisti: mi hanno già detto: se continui a lavorare, ti ammazziamo. La nuova demografia afghana, un freno al potere onnipotente dei talebani? Dal 1996 ad oggi la popolazione afgana è passata da 18 milioni a 38 milioni e il tasso di urbanizzazione è aumentato. Il peso delle città un lievito di resistenza ai progetti di talebanizzazione della società afghanail capo dell'aeronautica dice che gli aerei continueranno a combattere l'Isis finché necessarioGli USA vogliono combattere i terroristi Isis dall'alto. Ma così facendo emergono enormi problemi di logistica ed etici. I civili restano fra le vittime collaterali. Cosa succede se vicino all'autobomba di un kamikaze colpita d un drone passa una famiglia con bambini?140mila gli afghani portati via da americani e inglesi ma migliaia che hanno lavorato per noi restano a Kabul. Gli USA ora valutano operazioni condotte con i droni. Washington apre un'inchiesta sulla morte di 10 civili afghani nel raid dell'altro ieri. La special relationship sotto stress dopo le accuse del PentagonoFuga di notizie dal Pentagono: gli Stati Uniti hanno tenuto aperto un cancello all'aeroporto di Kabul, nonostante il rischio di un attacco terroristico, per aiutare l'evacuazione britannica. Ma la fuga di notizie - gli ufficiali statunitensi volevano chiudere Abbey Gate giovedì, ore prima di quell'attentato Isis - ha provocato una reazione da parte di fonti governative britanniche e parlamentari Tory, che hanno accusato Washington di cercare di "spostare la colpa" per i morti all'aeroporto della scorsa settimana.La debacle dell'Occidente in Afghanistan viene trattata in pubblico principalmente da un punto di vista umanitario. Questo naturalmente è dovuto al fatto che le notizie dei giorni scorsi sono state dominate dal ponte aereo di Kabul e dal ritorno dei talebani. Ma la sconfitta subita dagli Stati Uniti e dai loro alleati in Afghanistan solleva anche importanti questioni strategiche. E' un'ulteriore perdita di influenza della superpotenza americana e dell'Europa sullo scenario globale? Quali sono le conseguenze del ritiro? La debacle afghana non indebolirà gli Stati Uniti, ma accentuerà il cambiamento nella loro politica estera: ora si tratta di contenere la Cina.: il ritiro ritirata dell'America dall'Afghanistan sta finendo tragicamente, e questo ha vaste implicazioni strategiche. Uno dei principali errori di valutazione alla base del mantra "porre fine alle guerre infinite" era che il ritiro riguardasse solo l'Afghanistan. Al contrario, la partenza costituisce un importante, e profondamente deplorevole, riallineamento strategico degli Stati Uniti. Cina e Russia, i nostri principali avversari globali, stanno già cercando di raccogliere vantaggi. La Cina cercherà di aumentare la sua già considerevole influenza in Pakistan. La Russia farà lo stesso nelle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale; ed entrambi amplieranno le loro iniziative in Medio Oriente, spesso insieme all'Iran. Ci sono poche prove che la Casa Bianca sia pronta a rispondere a una di queste minacce. L'incapacità di Biden di avvertire gli alleati NATO del rituro dall'Afghanistan ha infranto i già deboli livelli di fiducia. Gli inevitabili appelli per un più ampio ruolo politico-militare "europeo" incontreranno il destino degli sforzi precedenti. L'Unione europea non potrà mai essere un attore geostrategico globale perché dispiega abitualmente più retorica che risorse.Invece di incolpare Washington di essere troppo interventista e poi di non essere abbastanza interventista, l'Europa deve decidere se puntare seriamente sull'autodifesa collettiva nella NATO, o semplicemente se ne compiace. Quando la Germania e gli altri abbineranno le loro capacità di difesa alle loro economie, le loro opinioni conteranno. Nell'attesa, gli Stati Uniti dovrebbero lavorare con le coalizioni sub-NATO, per lo più dell'Europa centrale e orientale, e paesi non NATO minacciati appena oltre, per contrastare gli istinti imperiali di Putin.Ben Domenech come Karl Rove: La presidenza di Joe Biden è andata fuori dai binari e il Partito Democratico pagherà per questo. Questo è un momento che richiede competenze di base, dell'amministrazione, su come governare e guidare in più aree, e questa amministrazione apparentemente manca di queste conoscenze quasi del tutto.l'ondata di nuovo contagi negli USA spinge l'Ue a minacciare nuove restrizioni ai viaggiStephen Walt, docente di Harvard.Il fallimento dell'America in Afghanistan è stato bipartisan e un'accusa bruciante nei confronti dell'establishment della politica estera. L'amministrazione di George W. Bush ha la più grande responsabilità per il disastro, che i presidenti Barack Obama e Donald Trump hanno entrambi riconosciuto come una causa persa. Nessuno dei due ha raccolto il coraggio di farla finita, tuttavia, lasciando Biden a riconoscere la realtà e prendersi la colpa.Un coro di sapientoni esagerati, falchi impenitenti e avversari opportunisti ora proclamano che la sconfitta in Afghanistan ha lasciato a brandelli la credibilità degli Stati Uniti. Si sbagliano. La fine di una guerra impossibile da vincere non dice nulla sulla volontà di una grande potenza di combattere per obiettivi più vitali. La fine del Vietnam non ha causato il crollo delle alleanze della guerra fredda degli Stati Uniti e districare la Nato dal pantano afghano libererà attenzione e risorse per compiti più importanti, come il bilanciamento della Cina.Mentre le truppe lasciano Kabul, Kim Sengupta riflette su 20 anni di violenze e sul futuro incerto che attende l'AfghanistanLa situazione in Afghanistan ha avuto un impatto così potente su così tante persone - operatori umanitari, militari, media, diplomatici - in parte perché tutti noi abbiamo assistito alla rinascita di una nazione due decenni fa e ora stiamo vedendo la sua distruzione svolgersi di fronte a noi.La fine del dominio talebano è stato un momento di grande speranza. Il grigiore soffocante del dominio islamista è stato sostituito dal colore e dalla luce. C'era musica, negozi aperti, manifesti luminosi, donne che si toglievano l'hijabLunedì, il Cremlino ha chiesto a Washington di liberare le riserve della banca centrale afghana per motivi umanitari, mentre in una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha affermato che la comunità internazionale dovrebbe impegnarsi con i talebani e "guidarlo attivamente". Non riuscendo a collegare il ritiro militare alle condizioni sul campo, l'Occidente non controlla più il corso degli eventi. In relazione al regime talebano che ha inavvertitamente installato, non ha buone opzioni ora.