Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

Lunedì 19 aprile

di Paolo Cappelli La pandemia è stato il detonatore. Ma l'esplosivo era pronto da tempo, con tutti i principali club europei di calcio condannati alla moltiplicazione senza fine del fatturato per tamponare miliardi di euro di debiti. Nasce la NBA del calcio, e questo è il grande tema della stampa europea oggi.La guerra dei ricchiDodici dei più grandi club europei hanno deciso di creare la propria lega in alternativa alla Champions League. Ecco il progetto che sta mettendo in subbuglio il calcio in Europa. I dodici club fondatori sono Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barça, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham. Florentino Pérez, boss del Real Madrid, assume la presidenza. "Aiuteremo il calcio a tutti i livelli a portarlo al posto che merita ", ha detto. La UEFA e le principali leghe nazionali interessate hanno promesso di espellere dalle loro competizioni tutti i club che si imbarcano nella Super LegaNasce la Super Lega e la UEFA minaccia severe sanzioniParteciperanno 20 club, i 15 Club Fondatori e altre cinque squadre aggiuntive che verranno classificate annualmente in base all'andamento della stagione precedente.La stagione inizierà ad agosto con la divisione delle società in due gironi da dieci, che giocheranno partite di andata e ritorno; i primi tre di ogni gruppo si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le squadre che finiscono al quarto e quinto posto giocheranno un ulteriore playoff. Successivamente si giocherà il tabellone playoff dai quarti, andata e ritorno, fino alla finale, partita unica, a fine maggio, in campo neutro. Non appena possibile dopo l'inizio della competizione maschile, verrà lanciato il campionato femminile corrispondente, che contribuirà al progresso e allo sviluppo del calcio femminile. Questo nuovo torneo annuale garantirà una crescita economica notevolmente superiore, che consentirà di sostenere il calcio europeo attraverso un impegno a lungo termine, con contributi alla solidarietà maggiori in linea con gli introiti del nuovo campionato europeo. I contributi di solidarietà saranno superiori a quelli attualmente generati dal sistema europeo attuale e si prevede che supereranno i 10 miliardi di euro nel periodo di impegno dei club. Joel Glazer, co-presidente del Manchester United e vicepresidente della Super League, ha dichiarato: "Riunendo i migliori club e giocatori del mondo, la Super Lega aprirà un nuovo capitolo per il calcio europeo, garantendo competizioni e strutture di livello mondiale e un maggiore sostegno finanziario per la piramide del calcio in generale ".Finalmente, i "guru" della super lega, ubriacati dall'egoismo e dalla mancanza di solidarietà, stanno uscendo dal "bar delle cinque del mattino", dal "sottosuolo". Dalla UEFA e dai maggiori campionati europei avranno la risposta che meritano.riposa in pace, calcio. Creato dai poveri, rubato dai ricchiIl primo ministro attacca il progetto della nuova Super LegaJohnson si unisce al coro dei critici dopo che le big six del calcio inglese rivelano il loro disegno di unirsi ai ribelli del calcio europeoSir Alex Ferguson, iconico allenatore del Manchester United, ha già parlato per sottolineare che non è coinvolto nel ripudio di 70 anni di storia del club. La rottura dei rapporti tra la Uefa e le principali società inglesi, spagnole e italiane è incentrata sulla proprietà dei diritti tv e degli introiti da sponsor della Champions League. C'è una forte sensazione che la Uefa goda di un controllo eccessivo e di buona parte degli introiti dalla competizione, anche se i club generando quelle entrate assumendosi tutti i rischi finanziari sugli stipendi dei giocatori e sulle commissioni di trasferimento. La mossa arriva proprio quando un nuovo formato di Champions League a 36 squadre doveva essere annunciato dalla Uefa oggi, prima di entrare in vigore nel 2024.Nella sua lettera ai club della Premier League, l'amministratore delegato Richard Masters ha sottolineato la regola L9 che vieta ai club di partecipare ad altre competizioni. "Non riesco a immaginare uno scenario in cui tale autorizzazione sarebbe concessa", ha scritto. "Chiediamo a qualsiasi club che intenda associarsi o unirsi a questa impresa di andarsene immediatamente prima che si verifichino danni irreparabili". Gary Neville, ex terzino dello United oggi commentatore delle partite in tv Gary ha accusato i proprietari dei club di essere motivati dall'avidità. "Non hanno lealtà verso il loro paese e verso i campionati", ha detto Neville. "Sono impostori. Non hanno niente a che fare con il calcio. I tifosi vanno protetti. Quando è troppo è troppo. Amo il Manchester United ma questo è rinnegare la storia del club. Dovrebbero essere puniti pesantemente. Multe, detrazione di punti, togliere i titoli. Retrocediamo lo United, il Liverpool e l'Arsenal. Il tempismo è orribile. In che mondo vivono queste persone per pensare di poter portare avanti questo progetto in questo momento? È un atto criminale contro i tifosi". Il Primo Ministro ha affermato di aver sostenuto le autorità del calcio nel tentativo di bloccare il progetto. "Colpiranno il cuore del gioco e questo interessa i tifosi di tutto il paese", ha detto Johnson.Jason Burt: la Super lega è una dichiarazione di guerra e le big six dovrebbero vergognarsi. Interesse personale. Cinismo. Opportunismo. Arroganza. Avidità. È questo ciò che guida i più grandi club europei e, purtroppo con il più grande contributo di club della Premier League: una dichiarazione di guerra alla vigilia della pace siglata con la nuova formula della Champions LeagueIl goal della rottura, i club più importanti d'Europa si uniscono nella Super LegaLa nuova lega, secondo i documenti visti dal Financial Times, coinvolgerebbe 20 club con 15 "membri permanenti", il che significa che non potrebbero essere retrocessi e non avrebbero bisogno di qualificarsi attraverso risultati nei campionati nazionali. Ai membri fondatori verrebbero concessi tra i 100 e i 350 milioni di euro ciascuno e continuerebbero a giocare nelle loro competizioni nazionali, come la Premier League e la Liga spagnola. Con entrate previste di 4 miliardi di euro per la competizione attraverso le vendite dei diritti tv e da sponsorizzazioni, i club riceverebbero introiti fissi di 264 milioni di euro all'anno. JPMorgan ha rifiutato di commentare. I club non ancora iscritti includono il Paris Saint-Germain in Francia e il Bayern Monaco in Germania. La UEFA proprio oggi doveva approvare un nuovo formato per la Champions, che include 100 partite in più ogni stagione e più partite tra i top team da vendere alle tv.Il Manchester United vede crescere il debito fino a 455 milioni di sterlineLo United ha rivelato i risultati del secondo trimestre fiscale 2021 il 4 marzo, con un debito in aumento del 16% a 455,5 milioni di sterline britanniche (ovvero 527 milioni di euro) dopo 12 mesi di pandemia di coronavirus.La cessione di 2,3 miliardi di dollari della conglomerata cinese solleva preoccupazioni per l'Inter. Suning deve allentare la pressione dei creditori e rientrare da una serie di posizioni a breve: la squadra di calcio cinese cessa le attività, la prossima invischiata negli sforzi del Gruppo industriale di raccogliere denaro potrebbe essere l'InterIl nuovo consiglio di amministrazione di Joan Laporta dovrà affrontare nei prossimi mesi l'enorme debito (1.173 milioni di euro, 730 milioni a breve termine) del Barcellona. Per questo Antooine Griesman è sulla rampa di partenza, visto che costa ogni anno 34 milioni di euro lordi a bilancioIl contratto di Messi da 555 milioni (in 4 anni) che ha rovinato il BarcellonaTornano i tifosi ma il mondo del calcio si divide sul piano della Super LegaSolo chi odia davvero il calcio può essere dietro a una Super League europea, di Jonathan LiewC'è in tutto questo senso del tempismo: arriva, la Super Lega, proprio mentre l'Arsenal raschiando un pareggio 1-1 in casa contro il Fulham, proprio mentre la Juventus perde contro l'Atalanta, proprio mentre le donne del Lione hanno la peggio contro il Paris Saint-Germain: la loro prima sconfitta in Champions League in quattro anni. Al centro di questa mossa, quindi, c'è il disgusto per il punto fondamentale dello sport stesso: una battaglia di nazioni e culture, di città e regioni, idee e sistemi, qualcosa che va là fuori e gioca, diversa dal solo sedersi e pagare. Forse questa, alla fine, è un'idea fuori moda del gioco. Affermando l'intenzione di dar vita a una competizione chiusa o quasi i club più grandi hanno presentato la loro visione per il futuro del calcio: un reality show televisivo di 12 mesi il cui unico lo scopo è quello di generare un flusso incessante di contenuti, confronti e discussioni. Il pericolo che molti critici hanno identificato nella Super League è il punto centrale: una tensione costante e ribollente in cui nulla conta davvero, e quindi tutto fa. Ti sei perso Liverpool vs Real Madrid? Non importa, giocheranno di nuovo domani sera, e poi fra tre giorni: il calcio come lo streaming a richiesta, il calcio come bene di consumo, il calcio che si adatta alla tua vita come uno slot di consegne della App che ti porta il cibo a casa. A quel punto, vale la pena sottolineare una verità scomoda: questo è ciò che molte persone vogliono davvero. Forse non tu, lettore, o i coraggiosi abbonati o gli ultras della Curva Sud , ma sicuramente milioni di spettatori in tutto il mondo senza un particolare attaccamento storico al gioco, e ai quali l'idea di tenere separate le squadre d'élite per amore di tradizione suona perversa come non vedere Godzilla vs Kong perché i due devono ancora affrontare prima tutti i mostri più piccoli. I prossimi giorni porteranno un po' di chiarezza e molta più confusione. La resistenza arriverà in molte forme: proteste, boicottaggi, interviste con parole forti, l'inevitabile rimprovero di una qualche iniziativa parlamentare sdentata. Nel frattempo, vale la pena notare perché i club più grandi d'Europa hanno deciso di provarci adesso. Il Barcellona ha un debito di 1 miliardo di sterline e deve affrontare una delle più grandi crisi finanziarie della sua storia. Il Real Madrid non è stato in grado di permettersi un solo grande acquisto la scorsa estate. La Juventus dovrà trovare circa 100 milioni di sterline entro fine di giugno. I proprietari dell'Inter hanno cercato finanziamenti di emergenza a febbraio.Rory SmithSe questo piano venisse soffocato per altri cinque anni, il Tottenham poi verrebbe ancora invitato a unirsi ai fondatori della Super Lega, o il suo posto sarebbe preso dal Leicester City? Il Milan sarà sostituito dal Napoli? Visto in quest'ottica, non c'è assolutamente nulla di casuale in questo momento. È possibile, ovviamente, che tutto questo non finisca nel nulla, molti ostacoli attendono i club ribelli, sia dalle autorità calcistiche che dai governi nazionali e forse dall'Unione Europea. Ma anche se questo piano fallisse, l'idea tornerà fuori, più prima che poi, in una forma vagamente modificata. Una superlega è ormai inevitabile; Il calcio europeo va alla deriva, inesorabilmente, da anni. Ed è qui che chi spera di trarre vantaggio dalla chiusura della porta, dalla fissazione di nuove regole di ingaggio, non può prendersi tutta la colpa. Molti di coloro che hanno passato la domenica, ieri, a sputare rabbia contro l'avidità dei cospiratori sono stati complici, negli ultimi 30 anni circa, nel rendere questa - o qualcosa di molto simile - l'unica conclusione possibile.Le autorità sanitarie statunitensi erano vicine a ad una semplice avvertenza di rischio di coagulazione con il vaccino Johnson & Johnson, ma hanno deciso di raccomandare di sospenderne l'uso per paura che i medici trattino impropriamente questa avvertenza, hanno detto persone che hanno familiarità con la questione. Nelle scorse quattro settimane, i funzionari sanitari americani si erano allarmati per casi simili in Europa legati al vaccino AstraZeneca. Lunedì scorso, i funzionari hanno deciso che era necessaria un'azione urgente, hanno detto le fonti. Quattro delle sei donne negli Stati Uniti che hanno sviluppato i coaguli di sangue giorni dopo la vaccinazione avevano inizialmente ricevuto l'eparina, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Il suo uso potrebbe aver peggiorato le condizioni delle pazienti, hanno detto le fonti. Quella sera, i più alti funzionari sanitari del paese hanno concordato durante una riunione di un'ora su Zoom di fare il passo più forte: raccomandare pubblicamente di sospendere l'uso del vaccino mentre si sondano i casi con eventi avversi. Dopo l'annuncio, la Food and Drug Administration sta studiando altri rapporti di ulteriori casi di coagulazione del sangue tra le persone che hanno ricevuto il vaccino della J&J, ma non ha confermato se qualcuno riflette lo stesso fenomeno, hanno detto le fonti. Tuttavia i funzionari sono sempre più convinti, hanno aggiunto, che i sei casi totali riportati finora siano legati al vaccino. I funzionari della sanità stanno ora cercando di limitare il vaccino J&J alle persone anziane, tra le opzioni, e potrebbero rendere pubblica una decisione già questa settimana. Le due opzioni più probabili sono limitare il vaccino a uomini e donne sopra i 50 anni, o permettere un ritorno all'uso diffuso ma con l'aggiunta di un avvertimento sui benefici e i rischi del vaccino. Anthony Fauci, il principale consigliere medico del presidente Biden, ha detto che si aspetta che il vaccino della J&J torni ad essere usato negli Stati Uniti entro venerdì.