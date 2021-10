Venerdì 01 Ottobre 2021 Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Il welfare e le politiche per l'ambiente dopo la pandemia, ecco il problema. Negli Stati Uniti, Democratici divisi e si blocca al Congresso il maxi pacchetto da 3mila miliardi di dollari che Biden vorrebbe investire in infrastrutture; in Austria il governo pensa a una riforma dell'indennità di disoccupazione; in Germania, l'Unione sconfitta alla elezioni implode ancor prima di iniziare a parlare con liberali e Verdi.Ultimamente gli investitori hanno attraversato più incertezze, comprese le preoccupazioni che l'inflazione più elevata, guidata in parte da problemi della catena di approvvigionamento, si manterrà più a lungo del previsto. Anche i mercati di recente sono stati i timori di contagio da parte dello sviluppatore immobiliare China Evergrande Group, carico di debiti, così come i dati che hanno dimostrato che la crescita economica degli Stati Uniti sta iniziando a rallentare. Anche le continue discussioni hanno pesato sulle intenzioni degli investitori.I Democratici della Camera hanno abbandonato i piani per votare su un disegno di legge sulle infrastrutture di circa 1 trilione di dollari ieri sera, poiché non sono riusciti a raggiungere un accordo su un pacchetto separato per welfare e clima.sua estate?Le modalità e i tempi del ritiro dall'Afghanistan sono stati una catastrofe che ha lasciato gli americani infuriati e pieni di vergogna. Le dichiarazioni e le interviste successive del presidente non hanno avuto molto successo. La testimonianza dei suoi massimi vertici militari che gli consigliavano di lasciare 2.500 soldati per mantenere il ritiro in sicurezza lo hanno fatto sembrare losco. L'intera faccenda è stata un pasticcio dall'inizio alla fine, e rimarrà nella storia. Le immagini di ragazzi che corrono verso gli aerei, 13 americani uccisi mentre cercavano di riportare l'ordine sembravano riassumere il momento politico: non solo un brutto evento per il presidente, ma la definizione di una presidenza. L'inflazione è in aumento (a giugno la Federal Reserve l'aveva stimata al 3,4% per l'anno; a settembre, al 4,2%). L'immigrazione non è un problema ma una crisi, e non sembra esserci un piano dell'amministrazione per affrontare la realtà che coloro da altri paesi che vogliono venire qui si avvicinano al nostro confine come se non ci fosse confine. Ciò che la crisi richiede, come minimo, è un senso di urgenza, di qualcosa che si sta facendo. Il sondaggio di monitoraggio di FiveThirtyEight vede Biden sott'acqua (il 49% disapprova, contro il 45% soddisfatto). Il sondaggio Gallup ha la sua approvazione in calo di 13 punti da giugno. Il paese è molto diviso. Il margine di manovra di Biden è precario. Eppure le sue proposte economiche sono piuttosto ampie, come se avesse vinto il mandato della Great Society del 1964. L'onda democratica di Lyndon Johnson fu enorme: il 61% contro il 38,5% di Barry Goldwater. Johnson disponeva di 68 senatori democratici e di una maggioranza di 295-140 alla Camera. Biden lascia che i progressisti facciano la parte della coscienza del partito. Sembrano comandare loro. Ma Biden non si è candidato come progressista: ha battuto i progressisti alle primarie. Con una corrente del partito decisamente a sinistra, ha interpretato il ruolo di uomo di centro. Che fine ha fatto la politica come arte del possibile?Biden firma un disegno di legge sulla spesa a breve termine, per evitare la chiusura degli uffici del governo. Il presidente ha firmato ieri sera il disegno di legge provvisorio che estende i finanziamenti federali fino all'inizio di dicembre.La Camera ritarda il voto sulle infrastrutture, grande battuta d'arresto per l'agenda di Biden. I democratici hanno detto che avrebbero riproposto la misura venerdì, con più tempo per concordare un disegno di legge separato per gli ammortizzatori sociali. Il senatore Joe Manchin ha approfondito l'impasse del partito sull'agenda Biden, insistendo sul fatto che non avrebbe sostenuto un disegno di legge con più di 1,5 trilioni di dollari di spesa sociale.Negli annunci di Facebook, l'industria del petrolio e del gas sta prendendo di mira le disposizioni sul clima nel disegno di legge di bilancioI messaggi prendono di mira i Democratici come parte di un ampio sforzo per minare la legislazione sul clima in discussione al Congresso.L'American Petroleum Institute, il più grande consorzio dell'industria petrolifera e del gas, è al centro degli sforzi per spingere per continue agevolazioni fiscali per il petrolio e il gas. Sta utilizzando un gruppo di facciata, chiamato Energy Citizens, che l'API ha utilizzato anche un decennio fa per contrastare con successo un piano "cap and trade" che avrebbe fissato un tetto alle emissioni di gas serra che riscaldano il pianeta.Nei primi sei mesi di quest'anno, l'API ha speso più di 2 milioni di dollari facendo pressione diretta sul Congresso su questioni che includono le tasse. API, i cui membri includono Exxon, Chevron e BP, ha anche condotto una campagna televisiva a sette cifre che si oppone a varie misure nel pacchetto di misure. E su Facebook, l'API ha speso quasi mezzo milione di dollari per pubblicare centinaia di annunci che attaccano il disegno di legge dall'11 agosto, quando il Senato ha approvato una risoluzione sul budget, secondo i dati pubblicitari analizzati da InfluenceMap, un think tank con sede a Londra. Tali annunci, che includono almeno 286 rivolti a singoli membri del Congresso, sono stati visualizzati almeno 21 milioni di volte.Il ministro del Lavoro Martin Kocher trae ispirazione dall'estero per la ristrutturazione dell'indennità contro la disoccupazione. Alcuni paesi vanno a segno con le riforme, in altri la crisi del mercato del lavoro è permanente.Il ministro del Lavoro Martin Kocher ha avviato una riorganizzazione del sistema, riformata l'ultima volta nel 1977. Kocher ha in mente un modello "a scalare": i disoccupati ottengono più soldi all'inizio e meno soldi nel tempo. Kocher trae ispirazione dall'estero per la riforma. Ha viaggiato in Svezia la scorsa settimana e una visita in Lituania è prevista per la prossima settimana. Il tasso di disoccupazione è aumentato in tutta Europa nell'anno della pandemia 2020. In tutta l'UE, è salito dal 6,7 al 7,1% dopo essere sceso per anni. Tuttavia, questo non dice tutto: durante la crisi, molte persone hanno smesso di cercare un lavoro a causa della mancanza di prospettive e non compaiono in queste statistiche. Mentre alcuni paesi si stanno riprendendo, altrove l'elevata disoccupazione è la norma, anche nei periodi favorevoli. Dove può imparare qualcosa l'Austria per la riforma del mercato del lavoro e dove è meglio di no?in violetto il tasso di disoccupazione di lunga durata, in rosa il tasso di disoccupazione nazionale, paese per paese, dal 2005 al 2020 (Fonte Eurostat)In Germania, disoccupazione al 3,8%, in Francia al 7,8, in Italia al 9,2. Ma soprattutto, c'è una quota di disoccupazione endemica, strutturale, che in Germania, Olanda, Polonia è intorno all'1% o anche meno e in Italia è al 4,7%, in Grecia al 10,9In Austria la disoccupazione è di nuovo in lieve aumento questa settimana, ci sono 337mila disoccupati. Soprattutto, il 40% dei disoccupati è ormai senza lavoro da più di dodici mesi. Chi perde il lavoro riceve almeno il 55% del suo ultimo stipendio come indennità di disoccupazione, ma anche bonus familiari rilevanti se ha molti figli a carico. Questo per un anno. Poi però subentra l'assistenza welfare per i bisognosi, in molti casi appena inferiore all'indennità di disoccupazione, che può essere estesa di anno in anno. Ma questo non favorisce l'incontro di domanda e offerta di lavoro: ci sono attualmente 114mila posti di lavoro vacanti. Il modello di successo è quello danese, più flessibile, più generoso di quello austriaco nei primi due anni dopo aver perso il lavoro. Ma poi spinge il lavoratore a rientrare, perché il mercato del lavoro danese è dinamico, qualcosa offre sempreI leader delle imprese hanno avvertito i ministri di una "tempesta autunnale" di aumento delle tasse, aumento dei costi, carenze di manodopera e interruzione dell'offerta con la fine dei pacchetti di sostegno anti pandemia. I gruppi imprenditoriali stanno segnalando un forte calo di fiducia tra i membri dopo l'estate, quando molti erano stati sostenuti dalle vaccinazioni e dalla fine delle restrizioni. I dati del terzo trimestre che saranno pubblicati la prossima settimana dalla British Chambers of Commerce dovrebbero mostrare che l'aumento dei costi dei salari e dei materiali, insieme alla carenza di competenze, sta causando preoccupazione. A preoccupare le imprese, come mostrerà il calo della fiducia, l'annuncio di una proposta di aumento dei contributi assicurativi nazionali per il prossimo anno.Per la seconda volta in 7 mesi l'ex presidente della Repubblica viene condannato a una pena detentiva, questa volta per finanziamento illecito della sua campagna del 2012 nell'affaire Bygmalion. Ha annunciato che farà appelloIl Partito Repubblicano si ritiene parte lesa e ora chiede a Sarkozy 16 milioni di euro più interessi per danni. Ieri in tribunale a Parigi ne ha ottenuti 80milaSarkozy è ancora incriminato anche nel caso dei finanziamenti libici, dove è sospettato di aver finanziato in parte la sua campagna del 2007 con fondi del regime di Muammar Gheddafi. Comincia a chiedere un sacco di presunzioni di innocenza, Sarkozy, eppure da destra molti sono pronti a castigare la giustizia. Da Xavier Bertrand a Valérie Pécresse passando per Christian Jacob, le dichiarazioni di "sostegno" o "amicizia" si susseguono. Ma questa volta la giustizia ha deciso che la Francia entri nel rango delle nazioni in cui i funzionari eletti rispondono dei loro atti come tutti gli altri. È la prima volta sotto la Quinta Repubblica che viene pronunciata una condanna alla detenzione contro un presidente in carica all'epoca dei fatti. "Che umiliazione!" esclamò Nicolas Sarkozy quando un giornalista del servizio pubblico aveva osato chiedergli se avesse ricevuto o meno fondi dalla Libia. Le infinite false indignazioni vengono finalmente cancellate di fronte all'uguaglianza di fronte alla giustizia.La rabbia dei parigini di fronte all'inferno del crackCortei dei parigini da un angolo all'altro della capitale per protestare contro la paura e l'insicurezza portata in città dai fumatori di stupefacenti, dalla violenza degli spacciatori e dalla miseria delle periferie. Cresce l'esasperazione dei cittadini di fronte all'impotenza della politicaLa CDU e la CSU si incontreranno domenica per colloqui con la FDP. Sarà il loro turno solo dopo i socialdemocratici. Ciò provoca irritazione all'interno dell'UnioneI presidenti della CDU e della CSU, Armin Laschet e Markus Söder, non incontreranno l'FDP fino a domenica sera per discutere di una possibile coalizione giamaicana. In origine si diceva che l'incontro si sarebbe svolto sabato, quindi prima dei primi colloqui tra liberali e SPD. Ma in questo giorno Söder partecipa a riunioni in diverse associazioni distrettuali della CSU, anche in Svevia e nell'Alto Palatinato.Il problema della data ha causato disaccordi tra i due partiti dell'Unione ieri. Nella CDU c'era risentimento per il fatto che Söder prendesse le riunioni di partito più seriamente dei discorsi su un nuovo governo federale. Questo a sua volta ha causato rabbia nella CSU. Nella CSU si diceva che la critica a Söder fosse un "bluff evidente e inutile".Una posizione e una linea comune con cui CDU e CSU vogliono entrare nei prossimi colloqui con FDP e Verdi di domenica e martedì? Niente. Ora i preparativi sono in corso - è giunto il momento decisivo, eppure non si vede quasi nessun lavoro preparatorio concreto. Nomine, delegazioni, strategia: CDU e CSU lottano fra loro, Irritazione sulle date, stupore per le dimensioni delle squadre esplorative. L'Unione sta ripetendo errori già commessi nei colloqui falliti sulla coalizione Giamaica nel 2017.Il presidente della CSU continua a sfruttare ogni opportunità per pugnalare alle spalle il suo candidato cancelliere - e Laschet gliela offre. Il malessere nell'Unione spingerà alla fine i Verdi verso la SPD?Cinque giorni dopo le elezioni federali, Friedrich Merz, CDU, si fa duro con il suo partito. "La CDU è diventata pigra", dice l'ex leader di corrente. La CDU per molti anni ha fatto affidamento sull'apparato governativo. "L'Unione ha dimenticato come lavorare sui temi. Questo vale sia per il loro orientamento ai contenuti, sia per il collegamento dei temi alle persone: questo va ripensato ora " indipendentemente che si vada governo o dall'opposizione".