Venerdì 20 agosto 2021 Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

Condividi

di Paolo Cappelli Quei bambini passati dalle madri afgane ai soldati oltre il muro dell'aeroporto di Kabul rendono le lezioni afgane anche oggi il tema centrale sulle prime pagine internazionali. Lezioni al plurale perché, come ha detto l'alto rappresentante della politica estera europea Josep Borrell, questa è una triplice catastrofe: umanitaria, per i milioni di profughi afghani in cerca di riparo; democratica, con il ritorno al potere a Kabul dei talebani; e diplomatica, in quanto traballa la credibilità internazionale dell'Occidente.Qualcosa si è rotto, insomma. I toni si surriscaldano anche fra alleatiBiden: il Regno Unito e gli alleati avevano la possibilità di restareIl presidente degli Stati Uniti risponde alle critiche mentre i genitori passano i loro figli ai soldati all'aeroporto di Kabul in mezzo al caos che peggiora.Joe Biden sta affrontando una pioggia di critiche da parte di ministri e parlamentari britannici sul ritiro, che ha lasciato i funzionari in Afghanistan in lotta per far uscire i collaboratori afghani dal paese mentre i talebani prendono il potere. Boris Johnson mercoledì ha detto in Parlamento che l'Occidente non poteva restare in Afghanistan senza il supporto e la potenza aerea degli Stati Uniti. Ma ieri Biden ha detto che è stata una decisione comune quella di lasciare, e che la Gran Bretagna e gli altri Paesi della Nato avevano la possibilità di rimanere. Nell'intervista a Good Morning America, Biden ha detto: "Prima di prendere questa decisione ho incontrato tutti i nostri alleati, gli alleati della Nato in Europa. Erano d'accordo. Dovevamo venir via". Ma gli alleati avevano possibilità di una scelta diversa, gli è stato chiesto. "Certo ha risposto Biden - avevano una scelta". Il rimpallo di responsabilità non attenua così la pressione sui governi alleati chiamati a spiegare agli elettori, quegli stessi elettori in maggioranza favorevoli al ritiro delle truppe dall'Afghanistan dopo 20 anni.Il verdetto dell'opinione pubblica britannica sull'Afghanistansondaggio Redfield & Wilton Strategies realizzato ieri e l'altroieri: la missione in Afghanistan è stata inutile o no? Il 54% risponde sì, una guerra inutile. Solo il 21% è convinto del contrario. Quella di Biden, il ritiro delle truppe, era una decisione giusta? L'opinione pubblica si divide: il 29% dice di sì, il 36% dice di no. Solo il 24% risponde che le truppe britanniche avrebbero comunque dovuto rimanere in Afghanistan. Che fare ora con i talebani? Il 33% non dialogherebbe con loro, il 27%, al contrario, sì. Ampia maggioranza a favore dell'accoglienza dei collaboratori afghani; molto meno i favorevoli ad aprire le porte a 20mila profughi come ha proposto il Governo Johnson: 5mila l'anno, risponde la maggioranza, sono troppiSalvate la mia bambinaIl momento in cui una madre implora ai soldati britannici di prendersi la figlia per darle la possibilità di lasciare l'Afganistan.I funzionari del governo in ferie nonostante la debacle afghanaIl Times scrive che tre dei più alti funzionari britannici, i cui dipartimenti stanno supervisionando l'evacuazione dall'Afghanistan, sono in vacanza. I segretari permanenti del Foreign Office, dell'Home Office e del Ministero della Difesa sono tutti in ferie.Aumentano le richieste di dimissioni del ministro degli Esteri, Dominic RaabNel caos di Kabul, nuovo scandalo RaabIl Foreign Office aveva detto che telefonate cruciali per salvare gli interpreti afgani erano state delegate a funzionari del ministero. Ora ammettono: nessuno le fatte, quelle chiamate. Però avevano diffuso la foto di Raab che chiamava Kabul dalle sue ferie a Creta. Pessima decisione, ministro.crisi umanitaria alle porte dell'EuropaGli USA non garantiscono l'uscita di più di 50mila collaboratori e l'Ue è paralizzata in assenza di un accordo. La Spagna invia mezzi a Kabul e allestisce piani di rientro per i collaboratori afgani.Si ampliano le proteste in Afghanistan mentre gli USA lavorano per favorire l'uscita dal paese di migliaia di afganiComunicazioni interne del Dipartimento di Stato avevano avvertito del crollo di KabulUn memorandum interno del Dipartimento di Stato, datato 13 luglio, avvisava i massimi funzionari del ministero del potenziale crollo di Kabul subito dopo la scadenza del ritiro delle truppe degli Stati Uniti del 31 agosto in Afghanistan, secondo un funzionario statunitense e una persona che conosce il documento. Il cablogramma rappresenta la prova più evidente che l'amministrazione era stata avvertita dai suoi stessi funzionari che l'avanzata dei talebani era imminente e che l'esercito afgano poteva non essere in grado di fermarla. Sono circa 18.000 gli afgani che hanno chiesto il visto speciale USA per gli immigrati rimasti in Afghanistan, di cui circa la metà fuori Kabul, in aree già sotto il controllo dei talebani, e gli sforzi per farli arrivare all'aeroporto di Kabul diventano più difficili di giorno in giorno.Il presidente russo Vladimir Putin, durante il vertice del 16 giugno con il presidente Biden, si è opposto a qualsiasi ruolo delle forze americane nei paesi dell'Asia centrale, hanno affermato alti funzionari statunitensi e russi, vanificando gli sforzi dell'esercito americano per agire contro i nuovi pericoli terroristici dopo il ritiro dall'Afghanistan. Il no di Putin ha complicato le opzioni delle forze armate statunitensi per dare nuove basi ai droni e alle forze antiterrorismo nei paesi confinanti con l'AfghanistanUn'ondata di proteste in varie città sfida i talebaniI manifestanti inalberano la bandiera nazionale afgana, che i miliziani hanno ammainatoEdito: le lezioni afghaneIl fiasco dell'uscita occidentale dall'Afghanistan e il crollo dell'Amministrazione e dell'Esercito locali, finanziati da anni con miliardi di euro dalla comunità internazionale, hanno posto fine al miraggio di un'invasione con presunti obiettivi umanitari. La stragrande maggioranza dei leader occidentali ha riconosciuto che sono stati commessi errori. Gli errori commessi da Washington nell'uscita precipitosa dall'Afghanistan hanno fatto scattare l'allarme nelle capitali europee, e i governi stanno ora riflettendo su come adattarsi a una nuova realtà geostrategica in cui gli Stati Uniti non sembrano disposti a continuare ad assumere il grosso della difesa del blocco occidentale. L'Europa dovrà cominciare a difendersi da sola, con una vera politica estera e di difesa comune. La prossima sfida sarà la gestione dei flussi di rifugiati.I nuovi talebaniChi farà arretrare gli islamisti? La nuova minaccia terroristica. La tragedia delle donne afghaneAffermando la presa sul Paese, i talebani soffocano il dissenso. Arresti, omicidi, spari sulla folla che manifesta in stradaLa debacle di Biden. Cosa significa per l'Afghanistan e per l'AmericaL'America ha speso 2 trilioni di dollari in Afghanistan; più di 2.000 vite americane sono state perse, per non parlare delle innumerevoli vite afghane. Eppure l'Afghanistan è tornato al punto di partenza, i talebaniLa sconfitta americanaVent'anni dopo l'11 settembre, inchiesta su una super potenza umiliata.I migliori, i più brillanti, non si ripresero mai dal Vietnam. La squadra di Biden riuscirà a fare meglio? Il disastro in Afghanistan ha scosso il team di politica estera dell'amministrazione Biden, che potrebbe aver bisogno di mesi per ritrovare il suo senso di equilibrio e slancio. Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale, ha frequentato Yale, Oxford e la Yale Law School. Antony Blinken, segretario di Stato, ha frequentato Harvard e Columbia Law. Questi sono i migliori e i più brillanti d'America scrive David Ignatius e sono arrivati al disordinato gioco finale della guerra in Afghanistan con curriculum immacolati. Questo è uno dei paralleli con la guerra del Vietnam, dove un gruppo simile di brillanti è stato scioccato da un nemico ostinato di un altro secolo. L'establishment della politica estera statunitense degli anni '60 si scontrò con il Vietnam e non si riprese mai completamente. Vedremo cosa succederà con la squadra di Biden.Edito: come Biden ha rotto la NATOVi ricordate quando il candidato Joe Biden aveva detto che l'America "ha bisogno di un leader che il mondo rispetti"? A quanto pare il presidente Biden se n'è dimenticato. Tra le molte conseguenze del suo maldestro ritiro dall'Afghanistan, una delle più gravi è il modo in cui ha danneggiato le relazioni dell'America con i suoi alleati, soprattutto in Europa. Questo ritiro afghano di Biden è stato uno schiaffo per quegli alleati. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dovuto aspettare un giorno e mezzo per una telefonata con Biden. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto al suo partito che Biden si è ritirato "per motivi politici interni". Il candidato cancelliere della CDU Armin Laschet, ha definito il ritiro afghano "la più grande debacle che la NATO abbia subito dalla sua fondazione, siamo di fronte a un cambiamento epocale".I leader europei non hanno mai chiesto un impegno a tempo indeterminato degli Stati Uniti in Afghanistan. Ma gli alleati della NATO erano giustificati nell'aspettarsi che se gli Stati Uniti si fossero ritirati, lo avrebbero fatto in consultazione con i partner. Il fallimento di Biden mette in pericolo la NATO, è la prova evidente che i presunti internazionalisti liberal d'America sono in ritirata globale tanto quanto i repubblicani di Trump. Un presidente che capisse la politica estera così Biden dice di comprenderla, capirebbe il danno che la sua vergognosa uscita dall'Afghanistan ha inflitto alle alleanze e alla reputazione dell'America. La fiducia nei suoi confronti non sarà mai più la stessa.