Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Basta scuse, basta bassi salari. Boris Johnson esce dall'angolo e oggi chiude il congresso del Partito Conservatore rigettando le accuse al governo per la benzina che non si trova e per il caro bollette su uno dei pilastri tradizionali del consenso tory, gli imprenditori.Un altro imprenditore, il numero uno di Telegram dice che lunedì, quando si sono bloccati Facebook Instagram e WhatsApp, gli utenti della sua piattaforma sono aumentati di 70 milioni. Non c'è solo il blackout: Facebook torna sul banco degli imputati, fra accuse di guardare solo al business e la convinzione diffusa, in Congresso, che si debbano trovare nuove regole per i social network.Biden cerca una mediazione e rivede il suo maxi programma di spesa pubblica da 3500 miliardi di dollari sperando di convincere i moderati al Congressole banche sfidano Apple Pay sul terreno delle transazioni digitali.L'audizione al Congresso su Facebook crea slancio per un rafforzamento delle regole per le imprese hi techFrances Haugen ha riferito ai parlamentari sui documenti interni di Facebook che mostrano i danni provocati agli utenti dalle scelte dell'azienda: dai problemi di salute degli adolescenti all'avvelenamento del confronto pubblico su temi politici, alimentando la spinta già forte al Congresso per regole più stringenti per i social network"Ho visto Facebook incontrare ripetutamente conflitti tra i suoi profitti e la nostra sicurezza. Facebook ha costantemente risolto questi conflitti a favore dei profitti", ha detto la signora Haugen alla Commissione per la protezione dei consumatori in Senato. "Finché Facebook opera nell'ombra, nascondendo la sua ricerca al controllo pubblico, è irresponsabile. Finché non cambieranno gli incentivi, Facebook non cambierà". Facebook sotto Zuckerberg prende decisioni in base a come saranno influenzate le misurazioni del coinvolgimento degli utenti, piuttosto che sui potenziali aspetti negativi per il pubblico, ha affermato la Haugen. "Mark ha costruito un'organizzazione molto basata sugli algoritmi", ha aggiunto. "gli algoritmi decidono".Il senatore Richard Blumenthal (D., Connecticut), il presidente della Commissione ha invitato il signor Zuckerberg a comparire davanti al Congresso per testimoniare, definendo la società "moralmente in bancarotta". Facebook ha fatto notare che Zuckerberg ha testimoniato sette volte negli ultimi quattro anni e i suoi dirigenti hanno testimoniato complessivamente 30 volte. La società ha affermato di aver intrapreso numerose azioni che hanno influito sulla sua redditività per proteggere la sicurezza e la privacy dei suoi utenti.Zuckerberg ai dipendenti e su FB:"Penso che molti di voi non riconoscano la falsa immagine della società che è stata dipinta in Congresso. L'argomentazione che deliberatamente spingiamo per il profitto contenuti che rendono le persone arrabbiate è profondamente illogica. Facciamo soldi con le inserzioni e gli inserzionisti continuamente ci dicono che non vogliono che i loro annunci siano vicino a contenuti dannosi. Non conosco alcuna azienda hi tech che vuole realizzare prodotti che rendono le persone arrabbiate o depresse. Morale, business e incentivi sui prodotti puntano tutti nella direzione opposta".Facebook deve dare potere ai genitori, non di censurare i discorsi politici.Facebook è diventata l'ultima azienda che tutti amano odiare e i documenti interni rubati da una dipendente sono diventati l'atto di accusa per incolpare il gigante dei social media dei mali dell'America. Un adolescente americano su cinque ha affermato che Instagram li ha fatti sentire peggio, mentre il 42% ha affermato che li ha fatti sentire meglio. Questo è un problema che non può essere risolto dal governo: meglio dare agli utenti un maggiore controllo sui loro feed di notizie e ai genitori un maggiore controllo su ciò a cui i loro figli sono esposti online. I democratici hanno visto che le pressioni su Mark Zuckerberg e le minacce di regolamentazione hanno funzionato. Zuckerberg ha resistito alla censura per un po' di tempo, ma negli ultimi anni Facebook ha iniziato ad aggiungere "fact checking" supponenti o ha censurato storie che non vanno d'accordo con l'ortodossia progressista su clima, Covid o altre questioni. I nostri editoriali sono stati presi di mira più di una volta.Molly Roberts: cosa ci ha insegnato il blackout di FB.L'interruzione di alcune ore della piattaforma lunedì ci ha catapultato, come un film, in un mondo fantastico che ci ha raccontato molto su quello reale: immagina la vita senza Facebook. Il risultato ha mostrato quanto sia essenziale e inessenziale la piattaforma allo stesso tempo. Si dice: Facebook è troppo potente, perché quando è andata giù ha trascinato anche Instagram e WhatsApp; Facebook fa bene alla società, perché senza siamo privati di Instagram e WhatsApp. E ancora, Facebook non è potente, dopotutto, perché quando è crollata, la vita è andata avanti. Se è vero, però, perché siamo così preoccupati per la sua presa monopolistica sull'attenzione umana? La realtà, almeno negli Stati Uniti, è più sfumata. Molti sostengono che Facebook dovrebbe essere regolamentata come un'utility, ma è stato molto più facile vivere un pomeriggio e una sera senza le sue app piuttosto che senza elettricità o acqua. Insomma, Facebook non è Internet, non dobbiamo rimanere intrappolati in questa logica pervasiva.La legge di bilancio aumenta le pensioni di più del 2%.I partner del governo hanno chiuso in extremis un accordo per approvare questa settimana la bozza del Bilancio per il 2022 . La data scelta è domani, in un Consiglio dei ministri straordinario. Le trattative si sono sbloccate dopo aver raggiunto un consenso sulla legge sulla casa, uno dei temi prioritari per Podemos. Altro punto di attrito su cui le due parti si sono accordate, la rivalutazione delle pensioni: sarà collegata all'aumento dell'inflazione media dell'anno precedente, secondo diverse fonti governative, stimato tra il 2,2% e il 2,3%. Si ritira con emozione Pau Gazol, leggenda del basket spagnolo e campione NBALa sinistra catalana di unirà al compromesso fra socialisti e Podemos sulla legge di bilancio garantendo così il proseguimento della legislatura.Sanchez ottiene il sì di Podemos sui conti pubblici accettando di intervenire sugli affitti.L'intervento del Governo nel settore immobiliare permetterà ai municipi di abbassare di fatto i prezzi degli affitti nelle zone a più elevato surriscaldamento dei prezzi.Previsto anche un bonus di 250 euro al mese per i giovani inquilini in affitto e un aggravio del 150% della tassazione sugli immobili sfittiRiscaldamento fino a 650 euro più caro. Ecco cosa fare per cercare di risparmiare un po' il prossimo inverno.Il primo ministro: so come farci diventare un Paese ad elevati salari.Oggi Boris Johnson chiuderà il congresso del Partito conservatore impegnandosi a rendere la Gran Bretagna un'economia "ad alti salari" e dirà di avere "il fegato" per affrontare i problemi che i suoi predecessori hanno ignorato, a cominciare dall'immigrazione fuori controllo.Ben Wright: promettere una paga più alta è una scommessa molto pericolosa per Johnson. Sostenere la crescita dei salari nel settore privato rischia di portare a costosi negoziati salariali per i dipendenti pubblici.Il primo ministro ufficializzerà in poche settimane l'aumento del salario minimo.da 8,91 sterline all'ora a circa 9,42 sterline per i lavoratori oltre i 23 anni. La mossa fa parte della promessa di Boris Johnson di porre fine al modello "rotto" di un'economia a bassi salari e bassa crescita.Il giorno della vergona dei conservatori.Nessuna alternativa, senza cuore.Boris Johnson ripete le bugie dell'idolo Thatcher quando dice che deve chiedere indietro 20 sterline a settimana alle famiglie più bisognose. La misura è quella dell'Universal Credit riconosciuta sulla base del nostro ISEE e il titolo riprende uno slogan fortunato di Johnson, non c'è. alternativaJohnson accentua la battaglia con le aziende sull'immigrazione.Boris Johnson oggi intensificherà l'attrito con le imprese quando dirà al congresso del partito conservatore che alcuni imprenditori hanno usato l'alta immigrazione come "una scusa" per non investire nella loro azienda o nel personale. Il primo ministro insisterà sul fatto che il suo governo ha "il fegato" per guidare una transizione verso un'"economia ad alti salari, alta competenza e alta produttività", chiudendo il congresso con toni accesi verso imprese e agricoltori - una volta visti come i pilastro del sostegno Tory. Johnson si è infuriato per le accuse al governo per le carenze di carburante e le interruzioni della catena di approvvigionamento. Piuttosto che aprire la porta a un gran numero di immigrati per riempire i posti vacanti, Johnson dirà che lo sconvolgimento dell'economia post-pandemia e post-Brexit è un'occasione per resettare l'economia britannica. "La risposta è controllare l'immigrazione, permettere alle persone di talento di venire in questo paese, ma non usare l'immigrazione come scusa per non investire nelle persone, nelle competenze e nelle attrezzature", dirà Johnson."Non torneremo allo stesso vecchio modello rotto con bassi salari, bassa crescita, basse competenze e bassa produttività".Scandali sessuali nella chiesa. E ora, come riparare. Il Papa ieri ha denunciato la realtà spaventosa emersa con il rapporto Sauvé: 330mila vittime di aggressioni. Il Vaticano adotterà misure forti per evitare nuovi casi.la Chiesa sotto lo shock della veritàle cifre rivelate dalla commissione indipendente sugli abusi sessuali nella chiesa danno le vertigini. Rivelano un male che Jean Marc Sauvé ha definito 'sistemico'.Il dolore e la vergogna.Davanti alla verità, scrive Jerome Chapuis: La manifesta contraddizione tra parole e fatti si aggiunge allo scandalo dell'attacco ai più deboli. Questa discesa negli abissi del male genera un rumore assordante che per un certo tempo rende inudibili le parole della Chiesa. La richiesta di perdono espressa a nome dei vescovi dal vescovo Éric de Moulins-Beaufort era necessaria. Ma sarà necessario di più nei mesi e negli anni a venire per riparare ciò che può essere riparato, con più ascolto, una riforma del diritto canonico, una riflessione sulla figura del sacerdote e sul segreto della confessione.Ivan Safronov, giornalista russo accusato di spionaggio, rimarrà in custodia cautelare per un anno e mezzoIl tribunale di Mosca ha prorogato la custodia cautelare in carcere fino al 2022 al giornalista russo Ivan Safronov, accusato di spionaggio. È la durata massima prevista per legge, di 1,5 anni in reclusione come custodia cautelare. Il giornalista, consulente del presidente dell’Agenzia Aerospaziale Russa (ROSCOSMOS) è accusato di aver passato informazioni sulla difesa della Federazione Russa a un’intelligence straniera. Il giornalista ha sempre negato ogni accusa. Almeno un mese prima della scadenza della custodia cautelare, il 7 gennaio 2022, all’imputato devono essere presentati i capi d’imputazione ufficiali. Intanto, come è stato affermato dal collegio di difesa, i dati dei testimoni d’accusa, che sarebbero stati interrogati, sono stati secretati e non si conoscono le loro generalità né la loro cittadinanza.