Giovedì 2 settembre Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli La rentrée è uno dei classici più amati in Francia. Il ritorno alle attività abituali dopo la pausa estiva diventa immancabilmente un nuovo capodanno per esprimere auspici, elencare obiettivi, rilanciare battaglie politiche. Per la sua rentrée, Emmanuel Macron sceglie Marsiglia, dove stasera incontrerà il presidente del Consiglio Mario Draghi: visita di tre giorni con otto ministri, intervento al Congresso mondiale sulla preservazione della natura, lotta alla criminalità in una città segnata da omicidi, con il sindaco socialista che chiede più poliziotti, e difficoltà economiche di molte famiglie. Inizia qui, in qualche modo, la campagna per le presidenziali del candidato Macron.E' una rentrée, non solo in Francia, che deve confrontarsi ancora con covid-19Rentrée scolastica. L'anno che sognano i ragazzi. Il ritorno in classe sarà ancora nel segno di covid-19. Ma nulla sembra angosciare scolari e liceali che confidano di non vedere l'ora di ritrovare la normalità di una 'vera scuola' e di potersi levare le mascherine appena possibileProfessione professore supplentePer fronteggiare i vuoti in organico, l'apporto degli insegnanti precari è ormai indispensabile.Giovani laureati, candidati non ammessi al concorso, ex dipendenti del settore privato in riconversione… I docenti a contratto, 62.000, sono ormai indispensabili all'interno del sistema educativo nazionale. Ma, denuncia un senatore di destra, l'istituzione li tratta come "carne da cannone".Al capezzale di Marsiglia, di Jerome ChapuisL'arrivo Emmanuel Macron a Marsiglia ha almeno il merito di mobilitare l'attenzione del Paese sulle sorti della città, "ferita nella carne", deplora il suo arcivescovo, Jean-Marc Aveline, in un intervento poche ore prima di questa visita. Ferita e persino in cancrena per la criminalità. In occasione del ritorno a scuola, va ricordato che gli adolescenti marsigliesi in età da università cadono regolarmente sotto le pallottole dei narcotrafficanti, come abbiamo visto due settimane fa. L'elenco dei mali che affliggono la città è lungo. Scuole fatiscenti, alloggi scadenti, quartieri abbandonati a se stessi. È il risultato di decenni di abbandono. A Marsiglia, battibecchi e piccoli accordi hanno troppo spesso preso il posto della politica. I politici locali e nazionali hanno una pesante responsabilità in questo abbandono. Ma lo Stato non può fare tutto. Come dice mons. Aveline, la cura di Marsiglia inizia con il "risveglio delle coscienze" degli stessi marsigliesi.Sicurezza, scuola… a Marsiglia Macron inizia il rodaggio della sua campagnaIl capo dello stato accompagnato da 8 ministri è arrivato ieri in città per una visita di 3 giorniMacron prende in mano la situazioneEmmanuel Macron è al capezzale del Marsiglia. Ieri pomeriggio il sindaco socialista Benoît Payan ha accolto con orgoglio il Presidente della Repubblica in municipio. In serata, al commissariato della Divisione Nord il primo annuncio: 200 poliziotti in più per il prossimo anno, 150 milioni di euro per sostenere questo dispiegamento, 500 telecamere nei quartieri Nord della città, piani per contrastare il narcotrafficoMacron a Marsiglia, obbligo di risultatoVisita di tre giorni del capo dello stato che ieri sera ha incontrato consiglieri comunali, forze dell'ordine, abitanti di Bassens e oggi presenta nei dettagli il suo piano per MarsigliaIn una città inondata di problemi, dall'arrivo della sinistra in Municipio un anno fa, lo slogan è stato quello di bussare a tutte le porte per ottenere un sostegno finanziario. " È una città in una situazione finanziaria insostenibile", dice uno dei fedelissimi di Benoit Payan, sindaco dal 21 dicembre scorso. Molti sperano che la visita di Macron porti risorse per la cittàMarsiglia, la Francia in miniatura, di Vincent Tremolet de VillersMarsiglia non è caduta in tre giorni, servirà più di questa lunga visita presidenziale per guarirla dai suoi mali. Il degrado comincia là dove lo stato, in tutte le sue declinazioni, crolla: quartieri abbandonati ai trafficanti, pressione migratoria continua, integrazione carente, violenze dilaganti, debito abissale, scuole degradate, boulevard congestionati dal traffico… Come la Francia, Marsiglia è un paradiso contaminato dall'inferno. La gentrificazione fa il resto: i ricchi e i poveri si separano sempre di più. Green Pass per una consumazione al bar all'aperto sulla Corniche, pedaggio delinquenza da pagare per entrare nella cité des Flamants, nel 14esimo arrondissement: siamo a marsiglia, ma potremmo essere a Strasburgo, Nantes o Parigi. Gli avversari i Macron lotteranno con tutte le forze contro il candidato presidente. Ma il punto non è questo. La sfida che pone al presidente, come a quanti sperano di venire dopo di lui, Marsiglia è gigantesca. Si riassume in una virtù svuotata di sostanza e in via di estinzione dalla politica: l'autorevolezzaLa grande InterrogazioneRentrée scolastica. Lassista per alcuni, liberticida per altri, il protocollo sanitario anti covid è al centro delle preoccupazioni dei genitori in questo primo giorno di scuolaI piani covid per l'autunnoIl numero dei contagi è più alto di quanto non vedevamo da molto tempo. Ci sono stati 2034 nuovi contagi da martedì a mercoledì. Per fare un confronto: nell'anno scorso, nella seconda ondata, questo valore era stato raggiunto intorno al 20 ottobre. Pochi giorni dopo è stato dichiarato un lockdown, che alla fine è durato diversi mesi, in varie forme. E quest'anno? Nessuno vuole usare la parola lockdown, almeno a livello politico. Scuole, negozi e ristoranti dovrebbero rimanere aperti. Il ministro della Salute Wolfgang Mückstein (Verdi) ha elaborato un piano d'azione concreto, ora è necessario convincere i partner della coalizione e gli stati regionali, secondo il ministero della Salute.edito: gli austriaci vaccinato sono meno del 60%, se non c'è l'obbligo di vaccinazione allora il prossimo lockdown sia per i non vaccinati. Come società, dobbiamo proteggerci da coloro che credono di poter sopravvivere alla pandemia senza vaccinazione.La sanità apre la porta alla terza dose di vaccinoIl Rapporto sui vaccini del Ministero della Salute ieri ha raccomandato di offrire una dose aggiuntiva di vaccino contro il covid alle persone immunodepresse, ma non alla popolazione generale. La raccomandazione coincide con quella formulata ieri dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattieArriverà in tempi rapidi la raccomandazione di una terza dose del vaccino anti covidIn Turingia, i genitori i cui figli vanno a scuola senza essere testati rischiano una futura multa da 60 a 250 euro. Ciò non si applica ai genitori di bambini e adolescenti vaccinati o guariti , come ha annunciato mercoledì a Erfurt il ministro dell'Istruzione Helmut Holter (Linke).Il capo dei medici legali dell'assicurazione sanitaria, Andreas Gassen, prevede che la pandemia di corona finirà tra sei e nove mesi. "Presumo che Corona finirà nella primavera del 2022", ha detto.Posti in terapia intensiva: le cliniche fanno causa ai governi dei LanderIn relazione al finanziamento dei letti di terapia intensiva di nuova installazione durante la pandemia, ci sono un totale di 46 procedimenti legali da parte degli ospedali tedeschi contro quattro governi statali. Le cliniche hanno citato in giudizio i governi statali per mancato pagamento. In molti luoghi mancano ancora verifiche del numero e delle dotazioni dei letti effettivamente allestiti.Gli operatori invitati a dare una terza dose agli anzianiI consulenti scientifici sono stati esortati a proseguire con le vaccinazioni di richiamo per gli adulti dopo aver autorizzato ieri il terzo vaccino esclusivamente per quelli con un sistema immunitario indebolito. A mezzo milione di persone, comprese quelle con leucemia, sottoposte a chemioterapia o sotto potenti steroidi, verrà offerta una terza dose per completare una risposta immunitaria che si ritiene non sia stata abbastanza forte dopo due somministrazioni. La terza dose utilizzerà Pfizer o Moderna anche per chi è stato vaccinato con AstrazenecaTerza dose per i vulnerabili ma non ancora per tuttiIeri sera, il Comitato congiunto del governo per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) ha annunciato che circa mezzo milione dei pazienti più gravemente immunodepressi avrà la priorità per una dose extra. Tuttavia, il comitato sta ancora valutando se i vaccini di richiamo debbano essere offerti alla popolazione più ampia, in attesa di ulteriori prove sui benefici della somministrazione di una dose aggiuntiva.Ora diamo la terza dose subito ai cittadini britannici che ne hanno bisognoA cominciare non solo dai più vulnerabili, mezzo milione di persone, ma a tutti gli ultra cinquantenniLa terza battagliaCome Annalena Baerbock cerca di mettere al passo i Verdi su alcuni capitoli del programma dove sono carenti rispetto a SPD e UnioneSe votassero solo le persone LGBT , le elezioni del 26 andrebbero molto diversamente da quanto ci si aspetta attualmente. Un nuovo studio dell'Università di Giessen in collaborazione con la Lesbian and Gay Association (LSVD) mostra che oltre la metà dei queer (circa il 52 percento) in Germania intende votare per i Verdi. Un altro 17% vuole votare per il Partito della Sinistra, l'SPD ha circa il 10% in questo gruppo, l'FDP circa il 7%. L'Unione e l'AfD non superano nemmeno la soglia del 5 percento tra gli elettori LGBTIQ.Per fare un confronto: nei sondaggi sulla popolazione generale, i Verdi si attestano attualmente intorno al 17 percento, l'Unione e la SPD riceverebbero entrambi probabilmente poco meno di un quarto dei voti.L'illusione verdeFra i grandi fondi in Germania, solo una frazione delle attività soddisfa gli standard di sostenibilità.Per gli asset manager, la sostenibilità è un megatrend. Quasi ogni casa di fondi vuole apparire il più "verde" possibile nella sua strategia di investimento, perché con essa si possono guadagnare molti soldi. Tuttavia, le inchieste dell'Handelsblatt con i quattro principali fornitori in Germania mostrano: presso DWS, Deka, Union Investment e Allianz Global Investors, solo dall'otto a un massimo del 20 per cento degli attivi dei fondi sono investiti secondo criteri ambientali, sociali e di buon governo (ESG).La filiale della Deutsche Bank, la DWS, è attualmente sottoposta a indagini da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria negli Stati Uniti e in Germania. L'ex capo della sostenibilità di DWS accusa la casa di fondi del cosiddetto greenwashing, cioè di esagerare le informazioni sui suoi investimenti sostenibili. L'azione DWS ha reagito la scorsa settimana con una significativa caduta di prezzo. "Questo getta un riflettore su tutta l'industria. Parte di ciò che è considerato verde può essere un'illusione verde", dice Henry Schäfer, esperto ESG ed ex professore di finanza all'Università di Stoccarda.Secondo i rappresentanti del settore, l'incertezza tra le case di fondi e gli investitori è grande. Questo è anche dovuto al fatto che i criteri per gli investimenti verdi sono confusi e i fornitori hanno molto margine di manovra.