Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

Boris Johnson, il primo ministro, ospiterà colloqui di crisi sull'Afghanistan con i leader mondiali, mentre emerge l'influenza di Cina e RussiaLa Gran Bretagna preme sugli Stati Uniti per estendere il calendario di evacuazione tra "scene strazianti" e morti all'aeroporto di Kabul.Boris Johnson, attuale presidente del G7, terrà colloqui domani sulle modalità di evacuazione per i cittadini occidentali e gli afgani, mentre il governo ha confermato che sette afgani sono morti vicino all'aeroporto di Kabul sabato. Johnson vuole che i colloqui del G7 si concentrino su un approccio a lungo termine alla crisi afgana, e accetta che, dopo il ritiro degli Stati Uniti, la Cina e la Russia siano ora attori chiave nella regione. La Gran Bretagna sta lavorando con la Francia su una risoluzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che potrebbe ottenere il sostegno di Mosca e Pechino. "È davvero importante avere un fronte unito", ha detto un funzionario britannico. Ci si aspetta che la risoluzione copra questioni come l'antiterrorismo, gli aiuti umanitari e i termini del confronto con i Talebani. "Li giudicheremo in base alle loro azioni", ha detto il funzionario britannico. Dominic Raab, il ministro degli Esteri, ha detto al Sunday Telegraph che il Regno Unito "dovrà coinvolgere paesi con un'influenza potenzialmente moderatrice come la Russia e la Cina, per scomodo che sia". Lloyd Austin, segretario alla difesa degli Stati Uniti, ha suggerito ieri che la scadenza del 31 agosto del presidente americano Joe Biden per il ritiro totale delle truppe americane potrebbe dover essere estesa. Austin ha tenuto colloqui con Ben Wallace, il segretario alla difesa. Downing Street ha negato qualsiasi frattura tra Johnson e Biden, ma la politica estera del primo ministro - fortemente dipendente dagli Stati Uniti - è stata scossa dalla crisi e ha costretto Londra a contattare altre capitali. Mentre i ministri britannici hanno criticato in privato le modalità del ritiro degli Stati Uniti, Tony Blair, l'ex primo ministro che ha portato le truppe britanniche in Afghanistan 20 anni fa, ha detto che la strategia di Washington era basata su "un imbecille slogan politico sulla fine delle 'guerre eterne' ".Johnson eserciterà pressioni su Biden sul ritiro afghanoIl primo ministro insisterà in occasione del G7 sull'opportunità di un rinvio della scadenza del 31 agosto per ultimare il rientro delle truppe statunitensi. In assenza di una rimodulazione dei tempi del ritiro, il Telegraph scrive che le truppe britanniche a Kabul in teoria dovrebbero partire dalla capitale afghana a fine settimana, quando sono almeno 6mila le persone ancora da evacuare. Johnson intende discutere oggi con i ministri di come aiutare Pakistan Turkmenistan Uzbekistan e Tagiskistan con hub per i rifugiati afghani prima che alcuni raggiungano il Regno Unito. L'iniziativa è osteggiata dalla Russia, affatto contenta che possano entrare nel suo territorio estremisti attraverso ex Paesi URSS, nei quali non è chiesto un visto per spostarsi in RussiaBallando sul calendario talebanoL'orribile e caotico ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan continua nonostante l'amministrazione Biden tenti di presentarlo come un trionfo di logistica e pianificazione. Stanno uscendo sempre più americani e afgani. Ma alcuni sono stati colpiti dai talebani e il ritmo è troppo lento all'approssimarsi della scadenza per l'evacuazione del 31 agosto data dal presidente Biden. La peggiore umiliazione continua a essere la deferenza del presidente Biden nei confronti dei talebani su come e quando i cittadini e gli alleati statunitensi possono raggiungere l'aeroporto. Il Pentagono non ha creato corridoi umanitari a Kabul, dove il Dipartimento di Stato la scorsa settimana ha detto alla gente di rifugiarsi dove può. A 'Face the Nation', ieri, sulla CBS, Major Garrett ha chiesto al segretario di Stato Antony Blinken: "Qualcuno del pubblico potrebbe dire 'Oh, quindi dobbiamo chiedere ai talebani il permesso di andarsene per i cittadini americani'. E'così?". Blinken ha risposto: "Hanno il controllo di Kabul. Questa è la realtà. Questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti".Sì, ma questa non è la realtà che gli Stati Uniti devono accettare. L'esercito americano ha una forza più che sufficiente per dettare condizioni migliori ai talebani, ma l'altra realtà è che Biden è troppo avverso al rischio per farlo. Gli Stati Uniti stanno evacuando alle condizioni dei talebani.Gli USA valutano un rinvio della scadenza del ritiro delle truppeI talebani cercano alleaticaos all'aeroporto, i talebani cercano di dar vita al loro stato. L'ex presidente Karzai e i russi cercano un ruolo di mediatoriIl caos mette alla prova i democratici ostili all'interventole ricadute del ritiro dall'Afghanistan pongono domande difficili all'ala sinistra del partitoDa Harry Truman a Bill Clinton, i cosiddetti internazionalisti liberal hanno inviato le forze statunitensi in Corea, Vietnam e nei Balcani con l'ordine di proteggere la democrazia contro la minaccia del comunismo e del nazionalismo. Le guerre in Iraq e Afghanistan hanno cambiato tutto questo. Sia Barack Obama che Joe Biden hanno vinto con la promessa di porre fine alle "guerre per sempre" che seguirono gli attacchi dell'11 settembre 2001. È stato un voto che ha spinto Biden alla decisione di ritirare le forze USA dall'Afghanistan. Ma il caos che è seguito rappresenta una sfida alla posizione non interventista dei progressisti. Tom Malinowski, un deputato democratico progressista, ha detto che le conseguenze del ritiro dall'Afghanistan dovrebbero "portarci a mettere in discussione quello che è diventato un argomento quasi automatico a sinistra, che ogni impegno militare americano nel mondo non porta a nulla di buono". "A volte l'America ha fatto più male che bene, ma siamo ancora l'unica forza nel mondo a cui le persone in grande pericolo guardano nei loro momenti di bisogno. E questo è qualcosa che i progressisti americani devono capire". Richard Fontaine, del Center for a New American Security, un think-tank bipartisan, ha detto che ciò che accadrà in Afghanistan avrà un grande impatto sui futuri interventi militari.Una donna dà alla luce un figlio su un volo di evacuazione da KabulI richiedenti asilo afghani intrappolati in un limboMigliaia di profughi afghani che hanno già raggiunto il Regno Unito vivono un incubo, nell'estrema incertezza, sono un limbo che li spinge a chiedere con forza il permesso di restare per sempre. Home Office non ha confermato le voci di blocco dell'esame di 3000 domande di richiedenti asilo. L'Independent lancia una campagna per dare asilo nel Regno Unito a quanti più afghani possibileGli USA impiegheranno le compagnie civili per il ponte aereoBiden ordina alle compagnie aeree commerciali di partecipare all'evacuazione da Kabul. Il presidente americano chiama Sanchez per chiedere l'appoggio della Spagna in questa crisi umanitaria. L'emozione di alcuni profughi arrivati a Madrid: non credono di avercela fatta quando scendono dall'aereoNikki Haley: l'America non deve riconoscere i talebaniNikki Haley è stata governatrice della Carolina del Sud dal 2011 al 2017 e ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite dal 2017 al 2019.Il presidente Biden ha malamente fallito il ritiro dall'Afghanistan, rendendo gli Stati Uniti più deboli e meno sicuri, lasciando più di 10.000 americani e 38 milioni di afgani alla mercé dei talebani. Non deve anche pasticciare con la prossima decisione sul riconoscimento o meno di questi barbari come governo legittimo dell'Afghanistan. Farlo porterebbe gli Stati Uniti ancora più in basso mentre legittimerebbe un regime che non merita altro che disprezzo e isolamento. Sorprendentemente, l'amministrazione Biden deve ancora escludere il riconoscimento dei talebani. L'amministrazione sta "facendo il punto " della situazione, mentre invita i miliziani a rispettare i diritti del popolo afghano. Si spera che Biden stia solo facendo finta per far uscire tutti gli americani. In caso contrario, è un'inversione imbarazzante rispetto alla precedente promessa dell'amministrazione di opporsi ai talebani se avessero preso il potere puntando un fucile, cosa che hanno fatto. Questo non è un normale trasferimento di potere. È un violento colpo di stato contro un governo eletto democraticamente.Il nostro esercito sta facendo uno sforzo quasi sovraumanoAll'aeroporto di Kabul uno scontro a fuoco coinvolge anche i soldati tedeschiL'Unione prevede di poter completare le evacuazioni dei tedeschi e del personale locale a Kabul entro la fine del mese. Tuttavia, i Verdi e l'FDP chiedono che il governo federale negozi un dispiegamento più lungo con gli Stati Uniti. Dall'opposizione, vengono avanzate richieste al governo federale di sollecitare Washington a protrarre il ritiro degli Stati Uniti a Kabul per garantire le evacuazioni oltre agosto. "La Bundeswehr sta facendo cose quasi sovrumane in questo momento. Presumiamo che saremo in grado di svolgere la missione entro la fine del mese ", ha affermato il vicepresidente del gruppo parlamentare dell'Unione Johann Wadephul (CDU). "Tuttavia, neanche questo è certo. Perché al momento la situazione della sicurezza è estremamente precaria".La residua possibilità di LaschetQualcuno è in grado di identificare una misura dopo l'alluvione del suo land esplicitamente collegata ad Armin Laschet? Non ce n'è una di cui tutti parlano a livello nazionale. Naturalmente, Laschet ha lavorato senza sosta. Ma l'opinione pubblica non se ne è accorta. Questa fine settimana, Laschet ha attaccato il Partito della Sinistra, ha messo in guardia contro la coalizione rosso-rosso-verde - e allo stesso tempo la CDU ha messo in guardia gli elettori sui liberali dell'FDP. Invece di duellare indiscriminatamente con tutte le parti, il candidato alla cancelleria Laschet ha bisogno di una direzione chiara e di contenuti popolari e comprensibili.I Paesi G7 pronti a discutere della crisi afghanaQuesta CDU è alla disperazione, scrive Eckart Lohse. Di fronte a sondaggi negativi, la Cdu , assecondata dalla Csu, sta cercando di passare all'attacco con la campagna elettorale del fine settimana. Improvvisamente, vi sentite trasportati indietro di anni, alla campagna elettorale della CDU che prevedeva la rovina della Germania in caso di governo con la partecipazione dei Verdi, dell'SPD e del Partito della Sinistra. È un atto di disperazione. A parte la domanda se gli elettori saranno impressionati da un simile scenario dopo dodici anni di governo di una cancelliera della CDU con la SPD, numerosi governi statali stabili con la partecipazione dei Verdi e un debole partito della Linke, questa tattica non è adatta al candidato alla cancelleria né si adatta ai contenuti. Laschet è stato eletto presidente della CDU perché riunificatore. Per quanto abbia già vinto lotte di potere, Laschet non funziona come polarizzatore polemicoMorte e panico nell'esodo da Kabuledito: Armin Laschet, il candidato non decollaNel suo trend settimanale domenicale, INSA accredita all'Unione il 22% e si trova così al livello dei socialdemocratici - per la prima volta in più di tre anni. I Verdi sono al 17%, l'FDP al 13%, l'AfD al 12 e la Sinistra al 7%. La forte tendenza al ribasso dell'Unione è di per sé notevole. Il fatto che Insa, tra tutti, pubblichi questi dati dovrebbe preoccupare anche molti nell'Unione. Perché nelle valutazioni dell'Istituto di Erfurt, la CDU era tradizionalmente sempre più forte degli altri. Ma quei tempi sono apparentemente finiti. Invece della sua solita forza, l'Unione si distingue cinque settimane prima delle elezioni federali principalmente per la sua debolezza - non solo nei sondaggi, ma anche il suo candidato alla carica di cancelliere Armin Laschet non sembra guadagnare slancio.Lavoro da remoto per altri due anni, cresce la preoccupazione degli imprenditoriMolte aziende stanno posticipando il rientro negli uffici in presenza al 2022, non in autunno come si pensava. Più a lungo il Covid-19 tiene le persone a casa, più difficile può essere riportarle negli ufficiSettimana di 4 giorniVent'anni dopo le 35 ore, la questione della riduzione dei tempi di lavoro riemerge in una fase stravolta dalla crisi sanitaria. Serve un modo per distribuire meglio il lavoroSe la tendenza generale è invece quella di allungare l'orario di lavoro, la crisi Covid potrebbe essere un'occasione per ripensare l'organizzazione del lavoro, in particolare rilanciando il tema delle 32 ore settimanali, che permetterebbe di creare posti di lavoro in numero.