Martedì 7 settembre Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

Condividi

di Paolo CappelliIl volto di Jean Paul Belmondo, sulle prime pagine di tutta Europa. La Francia rilegge la sua storia e i suoi sogni nelle interpretazioni di Bebél. Dalla Spagna agli Stati Uniti, l'impatto della pandemia sembra riproporre temi a lungo dimenticati: salario minimo, bollette mitigate, sanità accessibile per tutti. E si riaffaccia IL tema che sembrava dominante, nel cuore dell'Europa, prima di covid-19: una crescita più rispettosa dell'ambiente. Proteggere il lavoro o il pianeta? l'interrogativo della BildIl dilemma delle piccole auto.La mancanza di auto elettriche accessibili e compatte sta frenando la graduale eliminazione del motore a combustione interna. Non è probabile che questo cambi fino alla metà del decennio.Compatto, ecologico, conveniente: è così che le case automobilistiche tedesche si presentano oggi al Salone della mobilità che si apre a Monaco. BMW presenta la "i Vision Circular", una city car completamente riciclabile. Volkswagen la "ID.Life", un'auto elettrica delle dimensioni di una Polo a 20.000 euro. "Offriamo auto per tutti, il nostro nome è un impegno", ha detto il responsabile del marchio VW Ralf Brandstätter. La fregatura: sia la piccola BMW che l'ID.Life non saranno sul mercato prima del 2025. Fino ad allora, le tre grandi case automobilistiche tedesche faranno uscire un sacco di nuovi modelli elettronici, ma sono quasi tutti in fasce di prezzo media e o lusso. Non mancano critiche. "Per la protezione del clima, la piccola auto elettrica è l'ideale", dice Stefan Bratzel, professore di tecnologie all'Università di Scienze Applicate Bergisch Gladbach, "ma il 2025 è troppo tardi".Le costose celle delle batterie hanno finora reso la trazione elettrica redditizia solo nelle fasce di prezzo più alte; anche una piccola auto elettrica come la Renault Zoe costa almeno 30.000 euro senza un incentivo governativo. Il produttore cinese di celle CATL calcola che il prezzo per kilowattora di capacità della batteria scenderà dai 100 euro di oggi a soli 25 euro nei prossimi anni.Nel frattempo, il vice leader dei Verdi Oliver Krischer chiede di agire ora: "Ha senso promuovere con più decisione le auto elettriche più piccole, soprattutto per ammortizzare socialmente la trasformazione e rendere il passaggio appetibile per i gruppi professionali con redditi più bassi".Bild pone la domanda centrale di questa campagna elettorale. Clima o lavoro, cosa vogliamo proteggere per primo?Si sente spesso dire dai politici che clima e lavoro possono essere protetti allo stesso modo e allo stesso tempo senza problemi. Ma è proprio vero? O la "e" è spesso più simile a una "o" nella realtà? Nessuno in politica vuole parlare apertamente di questo argomentoUna cosa è certa: la Commissione UE pone requisiti severi per l'industria automobilistica, il settore più importante della Germania. Le emissioni inquinanti (CO2) delle nuove auto dovranno diminuire di un ulteriore 55% entro il 2030. E: dal 2035 in poi, nell'UE devono essere immatricolati solo veicoli nuovi a emissioni zero.La principale industria tedesca è minacciata da una campana a morto. Un euro su quattro nell'industria si guadagna con prodotti dell'industria automobilistica.Il capo dell'IG Metall Jörg Hofmann avverte: "Se la politica dorme, entro il 2030 si potrebbero perdere più di 100.000 posti di lavoro". Ma il prof. Olaf Falck (Istituto Ifo) ha dato numeri ancora più alti: "Almeno 178.000 posti di lavoro sono minacciati entro il 2025 e circa 215.000 posti di lavoro entro il 2030!". La "Piattaforma futura di mobilità", un comitato consultivo del governo tedesco, avverte della perdita di 410.000 posti di lavoro nell'industria entro il 2030. Quindi i politici sono stati avvertiti e fingono ancora di poter salvare clima e posti di lavoro allo stesso tempo.La candidata alla cancelliera dei Verdi Annalena Baerbock: "Solo coloro che proteggono il clima proteggono i posti di lavoro nel nostro paese a lungo termine." Simile il candidato SPD Olaf Scholz: "Molti nuovi posti di lavoro saranno creati dalle moderne tecnologie di protezione del clima". Il candidato alla cancelliera dell'Unione Armin Laschet: "Un paese industriale climaticamente neutro include posti di lavoro e protezione del clima. Se le industrie nazionali dovessero migrare, né la nostra società né il clima globale sarebbero aiutati". Il capo di Daimler, Ola Källenius, ha recentemente avvertito che bisogna essere "onesti" con le persone: anche se il motore elettrico fosse completamente costruito in Germania, "entro la fine del decennio daremo lavoro a meno persone".La Linke rifiuta la conferma dell'impegno tedesco nella NATOLa parola "NATO" nel programma elettorale della Linke non compare nemmeno, e Olaf Scholz e Saskia Esken hanno preso atto del fatto che la sinistra al Bundestag di recente non ha nemmeno voluto sostenere l'operazione di evacuazione da Kabul.Ieri Dietmar Bartsch, capogruppo parlamentare della Linke al Bundestag, insieme a Janine Wissler, ha usato la conferenza stampa per promuovere un'alleanza con SPD e Verdi, perché secondo gli ultimi sondaggi, un governo rosso-verde-rosso è di nuovo matematicamente possibile grazie alla forza dei socialdemocratici. Se volessero prendere sul serio il proprio programma, allora SPD e Verdi dovrebbero ammettere "che questo non può essere fatto con CDU e FDP", ha detto Bartsch. La Linke, che finora è rimasta tra il 6 e il 7% nei sondaggi e deve anche preoccuparsi di rientrare al Bundestag, fa affidamento sull'opzione rosso- verde rosso per ottenere una spinta prima delle elezioni. Chi vuole l'alleanza di sinistra deve votare per la sinistra.Nel programma della Linke oltre al salario minimo di 13 euro, un fondo di trasformazione di 20 miliardi di euro, "per mettere in sicurezza i posti di lavoro industriali", un tetto nazionale agli affitti per un milione di tedeschi, accoglienza dei rifugiati a livello europeo, una grande riforma fiscale e ingenti investimenti nella protezione del clima, ad esempio attraverso l'ampliamento della rete ferroviaria.La visione dei Democratici per gli aiuti: dalla culla alla tombaIl disegno di legge sulla politica sociale da 3,5 trilioni di dollari che i parlamentari inizieranno a redigere questa settimana toccherebbe praticamente ogni americano, in ogni momento della vita. Il suo passaggio è tutt'altro che certo. Il presidente Biden avrà bisogno del voto di ogni singolo democratico al Senato e praticamente di tutti alla Camera. Si tratta dell'espansione più significativa della rete di sicurezza sociale dai tempi dei programmi per contrastare la povertà negli anni '60."Stiamo parlando di assistenza all'infanzia gratuita o a prezzi accessibili in cui nessuno paga più del 7% del proprio reddito; stiamo parlando di programmi per formazione pre universitaria accessibili a molti", ha affermato il deputato democratico Jamaal Bowman di New York, un ex insegnante e preside, vicepresidente del Comitato per l'istruzione e il lavoro della Camera. "Ecco come si costruisce una nazione forte". Per i repubblicani, che stanno preparando una controffensiva, i piani democratici sono a dir poco socialismo. Questo piano è finanziariamente insostenibile e minerebbe la crescita economica, rendendo gli americani troppo dipendenti dal governo per i loro bisogni primari.Il salario minimo agita il dialogo sociale.Il governo potrebbe essere costretto ad aumentare il salario minimo (SMI) senza l'accordo sociale desiderato. L'ultima riunione del tavolo di dialogo si è chiusa ieri senza un accordo, con ogni parte ferma sulle sue posizioni e il Governo impossibilitato a decidere questo aumento con l'avallo di sindacati e datori di lavoro. Nessuno si è mosso. Il governo resta nella fascia consigliata dagli esperti (un aumento compreso tra 12 e 19 euro quest'anno), i sindacati chiedono 25 euro o più e i datori di lavoro sostengono che non è il momento di aumentare.Lo scorso fine settimana il Governo ha promesso che la bolletta elettrica per il 2021 "non sarà superiore a quella del 2018". Ieri il ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica, Teresa Ribera, ha assicurato in un'intervista ad Antena 3 che "nonostante l'aumento del prezzo dell'energia abbia a che fare, in larga misura, con i mercati internazionali, ciò non impedisce al Governo di adottare misure temporanee affinché questa evoluzione del prezzo abbia il minimo impatto sulla bolletta dei cittadini". Prima dell'estate, Ribera ha indicato il presidente russo, Vladimir Putin, come responsabile dell'aumento dei prezzi.Sanchez mentiva, la luce sarà più cara del 13,5% rispetto a 3 anni fa e a quanto promesso dal governo. Gli incessanti aumenti del prezzo dell'energia elettrica negli ultimi mesi non hanno dato tregua ai consumatori che si trovano ad affrontare bollette record. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha promesso che i cittadini pagheranno durante tutto l'anno, per l'elettricità, "un importo simile e simile a quello che hanno pagato nel 2018". Ma questo difficilmente sarà possibile anche con l'intervento del Governo sulle compagnie fornitrici di corrente agli spagnoliI costi economici del cambiamento climatico saranno circa sei volte superiori a quanto calcolato finora entro la fine del secolo. Lo afferma uno studio dei ricercatori di università europee e americane sulla rivista Environmental Research Letters.La maggior parte delle stime precedenti si basava sul presupposto che gli effetti dei cambiamenti climatici, come incendi, inondazioni e siccità, non avrebbero alterato sostanzialmente la crescita economica ipotizzando un impatto sostanzialmente episodico, non prolungato nel tempo. Questi ricercatori indicano che i modelli economici dell'impatto del cambiamento climatico potrebbero aver sostanzialmente sottovalutato i costi che avranno gli effetti del riscaldamento. Il PIL mondiale potrebbe essere inferiore del 37% entro il 2100 rispetto a quanto sarebbe senza gli impatti del riscaldamento. Tuttavia, vi sono ancora notevoli incertezze su quanto i danni climatici continueranno a influenzare la crescita a lungo termine e fino a che punto le società sapranno adattarsi per ridurre questi danni.Nicole Calfan, Eric-Emmanuel Schmitt e Bernard Murat salutano l'uomo di teatroL'attrice, l'autore e il regista evocano per noi i loro ricordi dell'immenso attore, morto questo lunedì 6 settembre. Tutti ci ricordano che aveva anche un rapporto profondo con il teatro.Il magnificoPhilippe Labro: "Lo chiamai per interpretare l'erede, sceneggiatura scritta quando lui aveva 40 anni. Jean-Paul Belmondo poteva interpretare un prete e fare acrobazie appeso a un elicottero"L'asso degli assiLo chiamavano Bébel. Era l'attore più fantasioso, più accattivante, più popolare del cinema francese. Una leggenda. Entrò nel cinema come un gangster in una banca: per effrazione, nel 1960 con Jean Luc Godard: "Se non vi piace il mare, non vi piace la montagna, non vi piace la città, andate a quel paese!". Portò il cinema della nouvelle vague ai suoi vertici, 50 anni di carriera, un'ottantina di film, quasi tutti di successo. Il pubblico lo adorava. Bébel faceva quello che gli piaceva e amava quello che faceva. Era il suo modo di restare bambino.La vita Bébel.L'ultima volta che è apparso in maestà in televisione, è stato per una prima volta. È salito a febbraio 2017 sul palco dei Caesars, dove si era sempre rifiutato di mettere piede, per una lunga standing ovation. Vecchio ciuffo, bocca sorridente, lacrima negli occhi, ha ringraziato "mamma e papà" per la carriera di un ragazzo "con la faccia sporca" che aveva avuto il coraggio di aggrapparsi alla recitazione fino a diventare una leggenda. Quella sera era appoggiato a un bastone ma mantenne intatta la sua statura, quella che il pubblico riconosceva dagli anni Cinquanta: mani in tasca, sorriso, sigaretta in bocca, atteggiamento provocatorio tra "non si passa" e « hai visto come sono bello». Jean-Paul Belmondo è morto ieri nella sua casa di Parigi, aveva 88 anni. Raccontare Belmondo è descrivere una struttura schizofrenica che da cinquant'anni racchiude la storia del cinema francese. Sotto Belmondo, c'è sempre stato "Bébel", sotto l'attore sognatore del primo premio al Conservatorio il bastardo rilassato, sotto il figlio dello scultore il pugile che si è rotto il naso per il colpo incassato da pugni veloci unti d'alcol. Un poliziotto e il delinquente sfacciato e sentimentale il cui volto rappresenta la Nouvelle Vague e al tempo stesso il cinema popolare, è stato il professionista, il solitario, il marginale, l'erede, l'alpaguer, il ladro, un giovane maleducato e cinefilo, che ha visto troppi film americani di serie B in 'Fino all'ultimo respiro', il manifesto della Nouvelle Vague, con Godard, nel 1960L'attore che amavamo" Ho un'idea, è un ragazzo che torna da Marsiglia per trovare la fidanzata e, per strada, uccide un poliziotto... Poi si vedrà ".Jean-Paul Belmondo, morto il 6 settembre all'età di 88 anni, ha raccontato centinaia di volte il suo breve dialogo telefonico con Jean-Luc Godard, che un giorno del 1959 segnò il suo destino.Paura sulla città (film del '75 di Henri Verneuil, con colonna sonora di Ennio Morricone). 8 pagine di speciale sulla morte di Jean Paul Belmondo. Alle 20.45 Francia-Finlandia per le qualificazioni ai mondiali. I blues ci arrivano dopo una serie deludente di 5 partite pareggiate e sono obbligati a vincere per mantenere il primo posto del loro girone