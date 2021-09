Martedì 14 settembre 2021 Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

Condividi

di Paolo Cappelli Diceva Luigi Einaudi che "l'imposta ottima è quella che ottiene il migliore soddisfacimento dei bisogni pubblici". Sì, ma chi paga? Chi pagherà la transizione ecologica, i costi della pandemia, la sanità, la scuola? Si torna a parlare di tasse, di redditi, di potere d'acquisto. In Europa e negli Stati Uniti. E con idee diverseRivincita. "Dobbiamo cambiare la Norvegia e il mondo", dice il leader laburista Jonas Gahr StøreIl partito laburista ha vinto le elezioni dopo essere rimasto all'opposizione per otto anni, il periodo più lungo del dopoguerra. Il fronte di sinistra, composto da cinque diversi partiti, vicino a 100 dei 169 seggi del ParlamentoOra Jonas Gahr Støre, che ora può iniziare a pensare ai negoziati del governo. Store si rifiuta ancora di rispondere se prenderà il Partito di Centro al governo. Ma nel Partito Laburista, il piano è chiaro e il lavoro è a buon punto per unire i tre partiti rosso-verdi. Oggi alle 14 la riunione del Comitato centrale del partito. Per quanto riguarda le questioni da negoziare, si prevede che le più infiammate saranno la politica del petrolio e del gas, le tasse sul clima. Questi sono i casi in cui laburisti e spartito della sinistra socialista sono più distanti. Quanto agli ambientalisti, hanno condizionato il loro ingresso in maggioranza alla fine immediata dell'esplorazione petrolifera nel paese, ultimatum respinto da StoreOra deve costruire un ponteDopo la vittoria alle urne, questi i problemi di StoreNon c'è tempo per esultare per la vittoria per il leader laburista. Su clima e sanità il negoziato per formare il nuovo governo di annuncia difficile. "Ora Store deve dimostrare le sue qualità di costruttore di ponti per riunire una sinistra divisa", dice al quotidiano Trigve Svensson, di Tankesmien Agenda, un think tank norvegesePotere d'acquisto. L'inquietante fiammata dei prezzi alla pompaIl litro di benzina senza piombo flirta ormai con la soglia simbolica dei due euro, la passa anche in alcuni distributori in Vandea. Aumenti che impattano sul bilancio degli automobilisti e si aggiungono al forte incremento delle bollette di gas ed elettricitàIl Governo abbassa luce e gas a spese delle compagnie elettricheIl presidente del governo Sanchez ha annunciato che il Consiglio dei ministri approverà oggi un piano d'urto per abbassare la bolletta elettrica di fronte alla spirale al rialzo dell'energia elettrica, che dall'inizio dell'estate ha stabilito record storici quasi ogni settimana. Sánchez, in un'intervista a RTVE, ha delineato nuovi tagli fiscali sull'elettricità e altre misure per rendere l'elettricità e il gas più economici. "Ci sono compagnie energetiche che stanno facendo profitti straordinari in questo momento. Ciò non mi sembra accettabile" ha affermato Sánchez, il quale assicura che toglierà vantaggi fiscali alle società energetiche, che possono permetterselo, per coprire la bolletta del gas. Con questa decisione, l'Esecutivo intende onorare l'impegno assunto in un'intervista a EL PAÍS: "Stiamo lavorando aveva detto Sanchez affinché a fine 2021 gli spagnoli paghino in bolletta elettrica un importo simile a quello del 2018".Intervista esclusiva a Patrick Pouyanné, numero uno di Total Energies: "E' il denaro del petrolio che finanzia la transizione energetica"A maggio Total ha cambiato nome, è diventata Total Energies, cosa significa?Il ragionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di Total è stato semplice: o la nostra azienda, che ha 100 anni - è stata fondata nel 1924 -, rimane sull'attuale autostrada del petrolio e del gas, mercati importanti ma in declino. E in questo caso, l'attività non durerà molto a lungo. O decidiamo di impegnarci francamente nell'energia che consentirà la decarbonizzazione, ovvero l'elettricità. E così si apre davanti a noi un enorme campo di opportunità nelle energie rinnovabili. Abbiamo quindi deciso di aggiungere, oltre al petrolio e al gas naturale, altre cinque energie: elettricità, idrogeno, biomasse e ovviamente eolica e solare. TotalEnergies sarà protagonista della transizione energetica, con l'obiettivo di essere tra i 5 maggiori produttori di energie rinnovabili entro il 2030.Ma Total per i francesi resta legata al petrolio, non vi hanno voluto fra gli sponsor delle Olimpiadi di Parigi 2024, al Politecnico lei è contestato, come pensa di cambiare l'immagine di Total?"ci stiamo dando i mezzi e convinceremo i francesi con le prove", risponde Pouyanné, sottolineando le difficoltà in Europa per trovare spazio per costruire turbine eoliche e solari. "Spetta alle autorità pubbliche e alla società sapere cosa vuole"Sale la pressione per aumentare i salariil ritorno della crescita, la penuria di mano d'opera e i primi segnali di inflazione alimentano le rivendicazioni salariali, che irrompono nel dibattito politicoA qualche mese dalle presidenziali, ne parlano i sindacati, di aumenti, e il governo cerca di tenerli a bada. Gli imprenditori mettono in guardia da qualsiasi provvedimento generalizzato che non tenga conto delle condizioni differenti vissute da imprese di settori diversi. Per ora il Governo ha deciso di non toccare lo smic, il salario minimo, giudicando che sarebbe contro producente per l'occupazioneEdito: le dighe della demagogiase davvero vuole dare il suo contributo al potere d'acquisto, il governo dispone di leve eccellenti. A cominciare dalla riduzione del costo del lavoro: il salario lordo di un lavoratore è appesantito dal 30 al 40% di oneri a carico del datore di lavoro e alleggerito del 25% di oneri sociali. Si torna sempre allo stesso problema: per compensare eventuali tagli degli oneri fiscali, bisognerebbe trovare economie nella spesa pubblica. E a sette mesi dalle elezioni, nessuno avanza la minima idea.Lascia o raddoppia, i salari dei profIrrealista? Proponendo di raddoppiare gli stipendi degli insegnanti, Anne Hidalgo si è attirata il sarcasmo del ministro Jean Michel Blanquer e le critiche di Jean Luc Melanchon. Eppure se guardiamo la media OCSE, la proposta merita di essere studiataAppena dichiarata la sua candidatura alle presidenziali, Anne Hidalgo sta già provocando un acceso dibattito. "Demagoga", "populista" o più sobriamente "irrealistico" : la sua proposta di raddoppiare gli stipendi degli insegnanti entro cinque anni fa strillare i suoi avversari, a destra e a sinistra. Hidalgo ieri su France Inter ha ripetuto che è "inaccettabile che i nostri insegnanti siano così poco pagati" , definendo istruzione e sanità "missioni essenziali" . Almeno ha il merito di aver messo al centro della campagna la retribuzione degli insegnanti. La questione è fondamentale, perché il sistema educativo francese, considerato non molto tempo fa uno dei migliori al mondo, è in difficoltà in tutte le classifiche di valutazione rispetto a quelli di paesi che hanno investito molto di più dai primi anni 2000 negli insegnanti.L'Unione prevede tagli alle tasseIl candidato cancelliere Armin Laschet promette sgravi fiscali più alti e vuole abolire la tassa di solidarietà. Con il suo programma immediato, sta realizzando un desiderio della comunità imprenditoriale.Alla luce dei deboli sondaggi, Armin Laschet, il candidato alla carica di cancelliere della CDU/CSU, sta cercando di segnare punti nell'ultimo sprint della campagna elettorale con nuove promesse di riduzione delle tasse. In particolare, la CDU/CSU propone di aumentare lo sgravio fiscale per i dipendenti a 1250 euro. Anche l'assegno per i figli sarà aumentato e l'assegno per i pendolari "dinamizzato". "Vogliamo alleggerire il peso sulle famiglie con bambini e abolire completamente la tassa di solidarietà", dice il ministro presidente dell'Assia Volker Bouffier in un'intervista a Handelsblatt. Alcuni economisti e la SPD hanno criticato le promesse come inaccessibili.Il piano dei Democratici alla Camera per aumentare le tasse ai ricchi lascia intatte vaste fortune dei super ricchi, perché si concentra sui redditi anziché sui patrimoni.I Democratici della Camera lunedì hanno presentato un piano per pagare la loro politica sociale espansiva e il pacchetto sul cambiamento climatico aumentando le tasse di oltre $ 2 trilioni, in gran parte su individui ricchi e società redditizie. Ma la proposta, sebbene di portata sostanziale, si è fermata ben prima dei cambiamenti necessari per intaccare le vaste fortune di magnati come Jeff Bezos ed Elon Musk, o per chiudere completamente le scappatoie fiscali più eclatanti sfruttate dai capitani della finanza. Di fronte a un Congresso diviso, i democratici della Camera hanno scelto di essere più attenti alle preoccupazioni moderate del loro partito che alle sue ambizioni progressiste. Si sono concentrati sui modi tradizionali di aumentare le entrate: aumentando le aliquote fiscali sul reddito piuttosto che mirare alla ricchezza stessa.Con una grande spinta fiscale, i Democratici mirano ad affrontare enormi guadagni dell'1%Lunedì i Democratici della Camera Senior hanno presentato la legislazione che rappresenterebbe l'aumento delle tasse più significativo per i ricchi e alcune società da decenni, riflettendo l'impegno del presidente Biden a far fronte a un drammatico aumento della disuguaglianza negli Stati Uniti.Il presidente della House Ways and Means Committee Richard E. Neal (D-Mass.) ha proposto più di $ 2 trilioni di nuove entrate che colpirebbero in modo schiacciante l'1% più ricco degli americani con una serie di nuove tasse e cambiamenti fiscali che influiranno sui loro redditi, investimenti, imprese , patrimoni, fondi pensione e altri beni.economisti ed esperti fiscali affermano che la proposta che ha il sostegno della Casa Bianca rappresenta il primo grande sforzo del Congresso per affrontare il fervore politico populista sul divario tra gli ultraricchi d'America e la sua classe media che si è ampliato a livelli mai visti in quasi un secolo. . I timori di un sistema fiscale indebitamente ponderato per i ricchi si sono solo intensificati durante la pandemia. Solo dal 2019, secondo Gabriel Zucman, economista dell'Università della California a Berkeley, la ricchezza controllata dalle 400 migliori persone in America è aumentata di 1,4 trilioni di dollari. Per i Repubblicani gli aumenti delle tasse danneggeranno le famiglie della classe media, prosciugheranno gli investimenti e metteranno a dura prova la crescita economica.Ecco il piano fiscale per finanziare l'agenda Bidenedito: È stato nascosto più a lungo di alcune mummie egiziane, ma il conto per le spese di Joe Biden - Nancy Pelosi - Bernie Sanders sta per essere esposto all'aria. Il progetto di aumento delle tasse del Comitato Ways and Means che è trapelato durante il fine settimana e aumenta le tasse per $ 2,2 trilioni.La versione più bizzarra è che il progetto democratico della Camera è meno oneroso di quanto proposto dal presidente Biden. In percentuale del PIL, la proposta della Camera è ancora il più grande aumento delle tasse dal 1968.Se gli americani hanno successo, i democratici vogliono tassare di più il loro reddito. La massima aliquota fiscale individuale salirà al 39,6% dal 37%, come promesso da Biden. Ma aspetta: l'aliquota fiscale più elevata entrerà in vigore a soli $ 400.000 per gli individui e $ 450.000 per le coppie sposate.Si tratta di un forte aumento del tasso sulle famiglie della classe medio-alta con due redditi. Possono raggiungere questi livelli di reddito dopo una lunga carriera, e solo per un paio d'anni, ma i Democratici vogliono più del 40% se si include l'imposta sui salari dell'1,45% Medicare e il supplemento ObamaCare del 3,8% sul reddito da investimento.Se guadagni più di $ 5 milioni, ci sarà anche un supplemento di imposta sul reddito di tre punti percentuali. Ciò porterebbe l'aliquota fiscale massima a qualcosa come il 46,4%. Aggiungi le tasse della California o di New York e il governo prenderà circa il 60%. Esilarante, il comitato calcola che l'addizionale aumenterà di 127 miliardi di dollari di entrate, come se i ricchi fossero abbastanza stupidi da non trovare paradisi fiscali.Il mito politico dietro tutto questo è che nessuno che guadagna meno di $ 400.000 all'anno pagherà di più. Ma la letteratura economica è chiara che le società non pagano le tasse. Sono semplicemente i recipienti per la raccolta dei tributi che vengono trasferiti a una combinazione di dipendenti, consumatori e azionisti. Gran parte dei 900 miliardi di dollari verranno pagati in minori guadagni salariali per i lavoratori che stanno già pagando una tassa Biden a causa dell'aumento dell'inflazione.