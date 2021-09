Mercoledì 01 Settembre 2021 Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Partiti i soldati da Kabul, chiusa una guerra di 20 anni, per l'Occidente è il momento degli interrogativi, della rabbia e del dolore. E come in una interminabile seduta di analisi, emergono aspetti inattesi e spigolosi, immagini di contrasti stridenti: il trionfo gioioso, quasi adolescenziale dei talebani sulle macchine da guerra abbandonate dagli americani e l'alone verde, tecnologico e mesto che accompagna l'ultimo soldato che lascia l'AfghanistanBiden: gli USA non saranno più il poliziotto del mondoIeri sera Joe Biden ha affermato che la conclusione della guerra in Afghanistan ha segnato la fine dell'era dell'America che ricostruisce nazioni. Il presidente ha indicato un ritiro dal ruolo degli Stati Uniti come poliziotto del mondo, suggerendo che in futuro interverranno solo se ci saranno obiettivi chiari e un interesse nazionale fondamentale per gli Stati Uniti in gioco. Questa posizione segna un allontanamento dalla politica estera americana dal 1945 e lancia un avvertimento per gli alleati che dipendono dal sostegno degli Stati Uniti. E 'anche in contrasto con il suo slogan "L'America è tornata", e sembra assomigliare all' "America First" di Donald Trump.le truppe americane lasciano Kabul. I talebani "tutto tranquillo"Dopo l'evacuazione del contingente militare l'Occidente discute come affrontare le nuove minacce. Berlino vuole che il maggior numero possibile di afghani venga aiutato nei paesi limitrofiDaniel Friedrick Sturm: Biden è il primo presidente americano stanco della guerraC'è un termine che Joe Biden ha usato più e più volte nel suo discorso ieri sera: interesse nazionale. Interesse nazionale: questo è il suo messaggio centrale. 24 ore dopo aver lasciato l' Afghanistan , il presidente degli Stati Uniti si spaccia per colui che afferma l'interesse nazionale degli Stati Uniti. Biden difende con veemenza la sua decisione di porre fine alla missione militare in Afghanistan dopo quasi 20 anni. Questo era corretto, non solo in termini di questione in sé, ma anche in termini di tempistica. Difende persino la sequenza della fase finale, a volte caotica, all'aeroporto di Kabul. n modo insolitamente combattivo, Biden fissa ripetutamente il suo obiettivo di "interesse nazionale". In tal modo, accusa indirettamente tutti coloro che criticano il ritiro e il modo in cui è avvenuto di disinteressarsi degli interessi nazionali degli Stati Uniti. Quando è entrato in carica, ha trovato l' accordo con i talebani che "il mio predecessore" aveva negoziato, ha detto Biden, senza menzionare il nome di Donald Trump. Doveva decidere se seguire quell'accordo o espandere la guerra. Un terzo decennio di questa guerra - "qual era il nostro interesse nazionale vitale in questo?"Clemens Wergin: L'Afghanistan non è una sconfitta militare, ma piuttosto politica dell'Occidente. Agli Stati Uniti è semplicemente mancata forza politica e lungimiranza strategica per proteggere ulteriormente gli enormi investimenti fatti dall'Occidente negli ultimi decenni e per preservare i progressi dell'Afghanistan. Quindi dopo 20 anni siamo tornati dove eravamo prima dell'11 settembre: l'Afghanistan è di nuovo nelle mani dei talebani ed è quindi ancora una volta la culla dei terroristi islamici - e un problema di sicurezza per l'Occidente.Edward Luce: Biden e l'Europa vedono le cose in modi diversigli europei cominciano a vedere linee di continuità tra Biden e Trump. La più sorprendente è che Biden non dà molto valore alla loro opinione, anche se sembra ascoltare. Molti leader europei si sono lamentati amaramente del modo in cui Biden ha ritirato le forze militari americane dall'Afghanistan. Non è la prima volta che Biden prende alla sprovvista l'Europa - e può essere un boomerang. A maggio, il presidente ha annunciato che avrebbe chiesto la sospensione dei brevetti globali sui vaccini all'Organizzazione Mondiale del Commercio. La mossa era audace e inaspettata. Ma era nata morta. Ha colto di sorpresa gli europei e l'hanno uccisa. Ma Biden stava offrendo un contentino alla sinistra democratica per dare l'impressione di affrontare Big Pharma. La domanda più grande è se Biden pensa di aver bisogno dell'Europa. Le sue tre priorità dichiarate sono Covid, clima e Cina. Il divario transatlantico su come gestire la Cina è una delle storie non raccontate dei primi otto mesi di Biden alla Casa Bianca. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei devono ancora forgiare un convincente fronte comune sulla Cina e sembra improbabile che lo facciano. Le camere di commercio europee, in particolare quelle tedesche, sono più o meno nella posizione in cui si trovava il grande business americano fino a pochi anni fa - fanno forti pressioni per continuare ad avere accesso al mercato cinese. C'è poco sostegno europeo per il disaccoppiamento con la Cina, se non su aree ristrette di tecnologia sensibile. Né ci saranno grandi iniziative da parte di Biden sul clima. Di conseguenza, il summit sui cambiamenti climatici COP26 che il Regno Unito dovrebbe ospitare a novembre rischia di diventare un disastro. Infine, Covid. Entrambe le sponde dell'Atlantico sono molto al di sotto delle promesse di porre fine all'apartheid dei vaccini. Insomma, "l'America è tornata", qualunque cosa significhi in pratica. L'Occidente non lo è di certo.Il picco decennale di inflazione nell'eurozona aumenta la pressione sulla BCE affinché tagli lo stimolo di politica monetariaLa guerra per sempre è finita, ma il dibattito per sempre potrebbe essere solo all'inizio. Nel dichiarare la fine della disavventura americana nella costruzione di una nazione dall'altra parte del mondo, Biden stava giocando sul lungo periodo: sarà ricordato dai posteri per aver finalmente liberato il paese da un pantano, non per come lo ha fatto. Mentre i suoi indici di approvazione sono scesi ai livelli più bassi del suo breve mandato, la maggior parte degli americani nei sondaggi sostiene ancora l'abbandono dell'Afghanistan e la Casa Bianca presume che passeranno rapidamente ad altre questioni come la pandemia e l'economia. Ma le immagini del pandemonio all'aeroporto di Kabul e l'incapacità del presidente di evacuare tutti gli americani come aveva promesso pochi giorni fa hanno sollevato interrogativi sulla sua leadership che potrebbero rivelarsi dannosi anche a lungo termine. Potrebbero inserirsi in un atto d'accusa più ampio da parte dei repubblicani che dipingono Biden come un comandante in capo inaffidabile e inefficace che ha umiliato l'America sulla scena internazionale, senza menzionare che il ritiro si è basato su un accordo negoziato con i talebani dal presidente Donald J. Trump.Biden dichiara la fine della guerra e difende il ritiroDan Balz: quello di Biden ieri sera era un discorso che stava provando da anni. Se gli americani erano stanchi della guerra, come l'opinione pubblica ha dimostrato da tempo, lo era anche Biden. Se gli americani sentivano che i $ 2 trilioni spesi in Afghanistan in 20 anni erano stati in buona parte vani, lo stesso valeva per Biden. Se gli americani erano stupiti che i talebani potessero così facilmente invadere il paese e costringere il governo a crollare e fuggire, beh, così era per lui. Questo era un presidente arrabbiato e frustrato per le decisioni del passato e determinato ad andare avanti, a prescindere. Biden ha suggerito che era una follia pensare che gli Stati Uniti potessero trasformare l'Afghanistan in una democrazia funzionante, dati i suoi secoli di storia come paese che ha sfidato altri invasori e ogni comprensione. La sua affermazione che il ritiro è stato un successo sembrerà discutibile a molti nel migliore dei casi, e chiaramente sbagliata ai suoi critici più severi. Negli alleati, solleverà interrogativi sul vero significato dello slogan "L'America è tornata".Biden difende il ritiro mentre i talebani festeggianoI presidenti americani devono prendere decisioni difficili e siamo inclini a sostenerli quando lo fanno all'estero nell'interesse nazionale. Ma la difesa provocatoria e accusatoria del presidente Biden martedì del suo ritiro dall'Afghanistan e della sua esecuzione è stata così disonesta, e così priva di auto-riflessione o responsabilità, che non era degna dei sacrifici che gli americani hanno fatto in quel conflitto.L'accordo di Trump era marcio, ma come nuovo presidente avrebbe potuto modificarlo, dato che ha fatto così tante altre cose che ha fatto il signor Trump.ripetuto che le sue uniche scelte erano il ritiro totale o "escalation" con migliaia di truppe. I suoi stessi consiglieri gli hanno offerto alternative nel mezzo, così come l'Afghanistan Study Group . Era così deciso a ritirarsi, e così rapidamente, che si rifiutò di adeguare il piano militare anche se i talebani guadagnavano terreno e la CIA avvertiva che il governo afghano sarebbe caduto.Il signor Biden ha descritto l'evacuazione come se fosse un trionfo e che la sua amministrazione aveva pianificato una tale contingenza nel caso in cui l'esercito afghano fosse crollato. Questo è letteralmente incredibile. Diversi resoconti dei media hanno rivelato che la Casa Bianca è stata colta di sorpresa e si stava preparando per le vacanze in massa quando Kabul è caduta. I militari hanno dovuto arrampicarsi e mettere in scena uno sforzo eroico per evacuare coloro che sono riusciti a raggiungere l'aeroporto. Il signor Biden vuole prendersi il merito di aver spento l'incendio che ha appiccato. La cosa più disonesta e pericolosa è stata l'affermazione del presidente secondo cui "la guerra in Afghanistan è finita". Nessuno nel movimento jihadista ci crede.Jeff Greenfield: la cosa più significativa per la politica americana è che Biden sembra abbracciare una convinzione: il ruolo internazionale dell'America è stato un esercizio di esagerazione. Ma nel sostenere questa argomentazione, Biden ha lasciato una domanda più ampia senza risposta: cosa dobbiamo fare con l'immensa macchina militare globale che rimane al suo posto? Finora, questo tema è stato confinato alla periferia dei dibattiti sulla sicurezza nazionale. Ma Biden potrebbe aver gettato le basi per un ripensamento più radicale dell'enorme, e in gran parte indiscussa, quantità di risorse che l'America spende in nome della sicurezza nazionale.I talebani si prendono il bottino di guerranella foto un miliziano su un aereo americano abbandonato sulla pista dell'aeroporto karzaiil giorno uno dell'emirato islamicoI talebani celebrano la ritrovata indipendenza dell'AfghanistanLa strategia deli USA indica la Cina come obiettivo prioritario. Fermare l'espansione del colosso orientale mette d'accordo i due grandi partiti ma l'opportunità di uno scontro economico con la Cina per noi, nazioni terze, è discutibile anche se alcune pratiche di questo Paese sono inaccettabili. Ma il colosso asiatico non è solo in crescita esponenziale dal punto di vista economico; si sta anche riarmando a ritmo accelerato e qui gli Stati Uniti hanno un valido motivo per preoccuparsi e reagire. La storia mostra che chi detiene il potere, prima o poi, finisce per usarlo. Con l'onnipresente obiettivo cinese, gli scontri in Medio Oriente ereditati dalla "Guerra al Terrore" sono arrivati a essere considerati dalle ultime tre amministrazioni statunitensi come una dannosa distrazione.Due fazioni talebane si contendono l'AfghanistanIl divario tra la leadership internazionale del gruppo e i suoi combattenti di base non è mai stato così ampio. I vertici della gerarchia talebana, molti dei quali hanno trascorso anni all'estero durante la guerra appena conclusa, intendono chiaramente presentarsi come governanti benevoli e riformati che bramano la legittimità tra gli afghani e il riconoscimento della comunità internazionale. Molto meno chiaro è se i membri talebani di base che ora governano l'intero Afghanistan desiderano lo stesso, e ancor meno come, ea spese di chi, qualsiasi tensione risultante all'interno dei talebani verrà risolta.Philip Kennicott, critico d'arteL'ultimo soldato americano a salire a bordo di un aereo militare partito da Kabul martedì è stato in realtà un generale, Christopher T. Donahue, comandante dell'82a divisione aviotrasportata. È fotografato nel verde monocromatico di un visore notturno, una figura solitaria, solo su un terreno ostile. Dietro di lui, alcune luci brillano ancora all'aeroporto di Kabul, ora controllato dai talebani. Questa è la fine di una guerra di 20 anni. Questo è il significato attribuito a questa immagine potente e con una forte carica mitologica. In realtà l'immagine spettrale verde simboleggia non la fine di una guerra, ma la fine di una missione. Il riferimento di base - l'ultimo uomo a terra - richiama un'idea emotivamente risonante di responsabilità e persino cavalleria. Il capitano è l'ultimo a scendere da una nave che affonda. Il generale è l'ultimo a uscire dalla porta mentre gli Stati Uniti spengono le luci in Afghanistan. La guerra, sempre disordinata, brutale e caotica, è rappresentata da una scena di valore individuale, che è una verità importante ma limitata. La riduzione della guerra a una figura solitaria che sembra un po' assediata anima molteplici narrazioni, in particolare l'idea che la leadership sia un affare solitario. Richiama anche una trama comune all'interno dell'esercito: i soldati fanno il loro dovere, spesso al servizio di leader civili incompetenti o senza scrupoli. In questo caso, un generale funge da soldato semplice in un'immagine che dice implicitamente: abbiamo svolto il nostro ruolo e fatto il nostro dovere. La sconfitta è una questione politica, non militare. Questa immagine esprime un ammirevole senso del dovere e trasmette un avvincente senso di chiusura di una fase. Ma non dice nulla sulle conseguenze della guerra, né degli americani uccisi o feriti in 20 anni, né dei milioni di afghani per i quali questa è stata una presenza indesiderata e spesso brutale.