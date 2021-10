Martedì 26 Ottobre 2021 Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Un popolo in strada contro l'esercito del suo Paese: sono ore decisive per la storia del Sudan. Giorni decisivi anche per le leggi di bilancio di molti paesi e sulle prime pagine si affollano numeri: 5 milioni di dipendenti pubblici nel Regno Unito vedranno aumenti in busta paga, grazie alla manovra del cancelliere Rishi Sunak, mentre la il governo Sanchez in Spagna scommette sul ricambio generazionale del corpo docente all'Università: ogni 10 professori che andranno in pensione, nei prossimi anni saranno sostituiti da 12.Ma altri numeri dicono di un cambio epocale, traducono in concreto la famosa 'transizione ecologica' e l'enorme trasferimento di profitti, occupazione e redditi che comporta.Tesla pone fine al dominio della GolfPer la prima volta la Model 3 è l'auto più venduta in EuropaQuesto è un passaggio epocale per la VW e per l'intero settore auto tedesco ed europeo.A settembre, secondo i dati della società di analisi Jato Dynamics, sono stati immatricolate 24.591 Model 3 e 17.507 Golf, solo quarta in Europa, dietro a Renault Clio e Dacia Sandero. I dati coprono 26 mercati dell'auto in Europa, comprese Gran Bretagna, Norvegia e Svizzera. Questa classifica è significativa per due motivi: "E' sia la prima volta che un veicolo elettrico è primo in Europa sia la prima volta per un modello prodotto fuori dall'Europa", dicono gli analisti Jato. Da molti mesi in Europa crescono solo le nuove immatricolazioni di auto elettriche, mentre le vendite di veicoli a benzina e diesel sono in forte calo. La quota del diesel a settembre era del 17%, ben al di sotto della quota delle auto elettriche, il 23% dei nuovi veicoli. Oltre ai bonus dei governi per le auto elettriche in diversi paesi europei, ciò è dovuto anche alle rigide normative climatiche per l'industria, chiamata ad abbattere le emissioni di CO 2 nelle flotte, e alla carenza sui mercati di microchip, che Tesla, spiegano gli esperti, "sta affrontando meglio di produttori di automobili affermati".edito: la crisi nascostaL'industria automobilistica è nel mezzo del più grande sconvolgimento della sua storia. L'innovazione e la ricerca non sono mai state così importanti. Perché è una questione di pura sopravvivenza. La perturbazione dell'industria automobilistica con la transizione ecologica è inevitabile. Ma quando, dove e soprattutto chi sarà "distrutto" dal cambiamento non è ancora chiaro. Una cosa è certa: i produttori e i fornitori che sono particolarmente innovativi ora, saranno alla fine i vincitori della battaglia, anzi, i superstiti. Per capire chi sono, bisogna guardare ai brevetti depositati negli ultimi mesiTesla incassa l'ordinativo di Herz per 100mila veicoli per la flotta noleggio e passa il trilione di dollari di valore azionario a Wall Street, soglia oltre la quale troviamo solo Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, la mamma di Google.Tesla, che la scorsa settimana ha registrato un profitto trimestrale record, vale più dei nove maggiori produttori di auto, per capitalizzazione di mercato, messi tutti insieme.in vista del summit sul clima, tensione fra i consiglieri del presidente Biden sulla politica verso la CinaAll'inizio dell'estate, John F. Kerry ha detto al presidente Biden che non avrebbe raggiunto il suo obiettivo sul cambiamento climatico, una priorità chiave dell'amministrazione, a meno che gli Stati Uniti non fossero riusciti a migliorare i rapporti con la Cina, Ma nel frattempo i colloqui di Kerry con la controparte cinese hanno incontrato mille difficoltà poiché Pechino ha insistito sul fatto che la cooperazione sul clima non sarebbe iniziata con relazioni tese su diritti umani, Hong Kong, Taiwan, commercio e una serie di altre questioni. Ora, a pochi giorni dalla COP26 di Glasgow, le aspettative per una svolta importante sono deboli. Il presidente cinese Xi Jinping non parteciperà di persona e Washington e Pechino devono affrontare vincoli politici interni sulle loro ambizioni climatiche internazionali. Kerry ha ripetutamente spinto per la diplomazia diretta tra Biden e Xi, i consiglieri della Casa Bianca, incluso il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, sono più scettici sul fatto che gli Stati Uniti da soli possano convincere la Cina a ridurre le emissioni. La linea dura verso la Cina ha soddisfatto i falchi del Dipartimento di Stato e al Pentagono, come al Congresso, soddisfatti per la continuità rispetto all'era Trump quando si parla di tariffe e diritti umani. Preoccupati, invece, gli ambientalistiKfW - ka fe ve come arma universaleKreditanstalt è l'Istituto di credito per ricostruzione, nato nel dopoguerra per amministrare i milioni di dollari del piano Marshall, un po' la nostra Cassa Depositi e Prestiti: per il futuro governo di coalizione, deve finanziare gli investimenti per i quali non ci sono soldi nel bilancio federale.Prima dell'inizio dei negoziati di coalizione giovedì, SPD, FDP e Verdi hanno tracciato il loro margine di manovra finanziario. Secondo l'Handelsblatt, il risultato è stato sconfortante: al ministero federale delle finanze, hanno detto chiaro che non ci sono tesoretti a disposizione. Dove trovare il denaro necessario alla transizione? Ka fe We è la soluzione, potrebbe distribuire più sovvenzioni e prestiti ad aziende e cittadini che investono nella protezione del clima e dar vita a una sorta di "fondo di trasformazione" per attirare investitori privati.Elettricità: il rapporto che rilancia il nucleareRTE, l'equivalente della nostra Terna, ha appena pubblicato un report di oltre 500 pagine, intitolato "Energy Futures 2050" intorno a sei scenari: il lancio di nuovi reattori EPR rappresenta il modo più economico per raggiungere la neutralità emissioni nocive ma che sarà anche necessario sviluppare le rinnovabili. È uno sforzo gigantesco quello che ci aspetta. Finanziario, in primo luogo. Secondo RTE, ci sarebbero da 750 a 1.000 miliardi di euro di investimenti in 40 anni necessari per la transizione energetica.Nucleare e rinnovabili, mix vincente per la neutralità CO2 nel 2050.Il gasolio da riscaldamento, l'altra fiammata dei prezzicome limitare la prossima bolletta.Sondaggi, l'overdoseLa campagna del 2002 aveva registrato 193 sondaggi. Erano 409 nel 2012, 563 nel 2017. In vista delle elezioni del 2022, la Commissione elettorale ne ha già contati 44 dal 1° gennaio 2021. Chi comanda? Media o gruppi politici. "Non abbiamo mai interrogato i francesi sulle loro intenzioni di voto più di ora", in un periodo caratterizzato da una forte instabilità e ricomposizione del panorama politico. L'elettorato è più volatile e indeciso che mai. Un paradosso che ha fatto dire al sondaggista e politologo Jérôme Sainte-Marie (PollingVox): "I sondaggi non hanno mai tanta influenza politica come quando hanno la minima aderenza alla realtà" per le difficoltà che incontrano Se c'è un'overdose di sondaggi, c'è indigestione di commenti in tv. La tv diventa la "una specie di borsa per la quotazione di titoli politici", spiega il politologo Daniel Gaxie. Un esempio tra tutti: la copertura mediatica di Eric Zemmour. Il primo sondaggio che lo vedeva al 10%, il 14 settembre, è diventato il fatto politico del giorno su BFM, CNews e altri canali. Sondaggi e tv strutturano una narrazione: Emmanuel Macron nei panni della maglia gialla che nessuno riesce a prendere, poi la lotta nel gruppo degli inseguitoriI più giovani mettono sulla graticola Boris Johnson in vista della COP26: perché non fate abbastanza per il clima? Johnson risponde: "Devo convincere ognuno dei leader mondiali a fare qualcosa per aiutare il pianeta... qualcosa che è difficile per loro fare".Le agenzie di spionaggio reclutano Amazon per ospitare file di intelligence top secret.MI5, MI6, Ministero della Difesa hanno stipulato un contratto con AWS, il braccio di cloud computing di Amazon, per ospitare materiale classificato in un accordo volto a promuovere l'uso di analisi dei dati e di intelligenza artificiale per lo spionaggio.Il contratto è probabile che accenda le preoccupazioni sulla sovranità, dato che una grande quantità di dati più segreti del Regno Unito sarà ospitata da una singola azienda tecnologica statunitense. L'accordo, stimato dagli esperti del settore per un valore da 500 milioni a 1 miliardo di sterline nel prossimo decennio, è stato firmato quest'anno, secondo quattro persone a conoscenza delle discussioni. Tutti i dati delle agenzie saranno tenuti in Gran Bretagna, Amazon non avrà alcun accesso alle informazioni detenute sulla piattaforma cloud, hanno detto le fonti.Sudan, un popolo di fronte al suo esercitoDopo il golpe militare di ieri, le strade si infiammano per rivendicare la transizione democratica. I soldati aprono il fuoco sulla folla, facendo molte vittimeè in gioco il futuro democratico non solo del Sudan: Il colpo di stato militare in Sudan di lunedì è il quinto nel continente africano da quello che ha causato la caduta del dittatore Omar al-Bashir nell'aprile 2019.La show girl russa Xenia Sobciak, figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo, ha condotto la cerimonia nuziale sul lago di Como del 60enne ex vice-ministro della Finanze Andrei Vavilov e la 24enne cavallerizza russa Sofi Delua. Tra gli ospiti il fior fiore del mondo dello spettacolo e di alta finanza. Per Vavilov è il terzo matrimonio. Un jet privato per sposi e ospiti, prenotazione in un hotel di lusso, con il conto da 600 euro a notte. Secondo il deputato della Duma Aleksandr Hinstein, lo sposo è sospettato di coinvolgimento in una serie di reati di corruzione e danno erariale quantificabile in 2 miliardi di dollari. La comitiva si può permettere l’eurovaccinazione senza la quale in Italia è prevista la quarantena di due settimane e, in generale, l’ingresso in Italia per i cittadini russi è consentito solo l’ingresso per le cure, gli studi e visita ai parenti malati…ma, evidentemente, non per tutti e non sempre.Il governo peruviano ha riferito che la coltivazione di foglie di coca è cresciuta del 13%, 61.777 ettari nel 2020, principalmente nelle aree in cui i trafficanti di droga lavorano con gruppi ribelli. l controlli, a causa della pandemia, si sono ridotti, mentre i coltivatori di coca rifiutano l'eradicazione delle piantagioni.L'ufficio antidroga del Perù, Devida, ha affermato che l'area coltivata rappresenta il 26% delle coltivazioni totali di coca nella regione sudamericana delle Ande, area che comprende anche la Colombia e Bolivia, 143.000 ettari e 29.400 ettari rispettivamente.La cifra di Devida differisce dal rapporto dell'ufficio anti droga degli Stati Uniti. L'ente Usa aveva pubblicato a giugno cifre secondo le quali il Perù aveva stabilito un record nelle coltivazioni di coca nel 2020, con 88.200 ettari. Un rapporto che è stato respinto dal paese andino sostenendo che Washington non avrebbe considerato il volume estirpato quell'anno e il consumo tradizionale della pianta.Secondo il governo, il Perù per anni ha implementato un programma per eradicare le piantagioni illegali, fino al 90% della pianta, che viene utilizzata per produrre cocaina, mentre le restanti parti sono per il consumo tradizionale come energizzante o tè di coca. I coltivatori di coca affermano di non aver altre coltivazioni da cui ricavare un reddito; Devida ha affermato che circa 12.000 tonnellate di foglie sono destinate all'uso nel mercato tradizionale e industriale. Ciò implica una seria minaccia alla sicurezza delle popolazioni indigene, costrette ad essere sfollate dai propri territori da parte di organizzazioni criminali legate al traffico illecito di droga.