Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Un tema, le tasse. Un'inchiesta del consorzio internazionale di giornalismo investigativo è oggi sulle prime pagine di alcuni dei giornali più noti al mondo, dal Guardian a Le Monde, dal Washington Post a Le Soir. E ci ha ricordato un ministro dell'Economia, il professor Tommaso Padoa Schioppa, che una volta fece parecchio discutere dicendo che 'le tasse sono una cosa bellissima'. Non era un'espressione felicissima o facile da condividere. Ma ogni evasore fiscale sottrae alla collettività molto più del denaro che nasconde al fisco: toglie scuole, vaccini, ospedali. E alla fine, forse un bene ancora più importante in una democrazia: la fiducia che la legge è uguale per tutti.Nei documenti pubblicati 35 capi di stato, un centinaio di milionari, 300 funzionari pubbliciI Pandora papers sono 11 milioni e 900 mila file provenienti da società riconducibili a clienti facoltosi per creare strutture offshore e trust in paradisi fiscali come Panama, Dubai, Monaco, Svizzera e Isole Cayman. I file includono rivelazioni sui principali donatori del partito conservatore, alimentando domande difficili per Boris Johnson mentre il suo partito si riunisce per la il congresso annuale. Nei dati trapelati figurano più di 100 miliardari, oltre a celebrità, rock star e leader aziendali. Molti usano società di comodo per detenere beni di lusso come proprietà e yacht, nonché conti bancari in incognito. C'è anche arte che va dalle antichità cambogiane contrabbandate ai dipinti di Picasso e ai murales di Banksy. I documenti di Pandora rivelano il funzionamento interno di un mondo finanziario ombra, un'economia offshore globale che consente ad alcune delle persone più ricche del mondo di nascondere la propria ricchezza e in alcuni casi di pagare poche o nessuna tassa.I file mostrano che la famiglia Aliyev al potere in Azerbaigian ha condotto transazioni per quasi 400 milioni di sterline in proprietà nel Regno Unito negli ultimi anni. Una delle loro proprietà è stata venduta alla tenuta della corona della regina, che ora sta esaminando come è arrivata a pagare 67 milioni di sterline ad una società che operava come copertura per la famiglia di governanti accusata di corruzione. Gli Aliyev hanno rifiutato di commentare.I giornali di Pandora minacciano anche di causare sconvolgimenti politici a due leader dell'Unione Europea. Il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babiš, candidato alle elezioni questa settimana, ha utilizzato una società offshore per acquisire un castello da 22 milioni di dollari nel sud della Francia. Anche lui ha rifiutato di commentare. E a Cipro, altro centro offshore, al presidente, Nicos Anastasiades, potrebbe essere chiesto di spiegare perché uno studio legale da lui fondato è accusato di nascondere i beni di un controverso miliardario russo dietro falsi proprietari di società. L'azienda nega ogni illecito, mentre il presidente cipriota afferma di aver cessato di avere un ruolo attivo nei suoi affari dopo essere diventato leader dell'opposizione nel 1997.Gli Stati Uniti stanno rapidamente diventando uno dei centri finanziari offshore più importanti del pianeta. Documenti alla mano, i Pandora Papers confermano le conclusioni di ONG ed economisti, che denunciano la politica ambivalente della prima potenza economica mondiale di guidare la lotta ai paradisi fiscali stranieri, lasciandola prosperare in casa in Delaware, Nevada o Wyoming.Nel South Dakota gli archivi di una società di servizi offshore, Trident Trust, con sede a Sioux Falls (180.000 abitanti), rivelano che decine di milioni di dollari stanno finendo in questo stato americano scarsamente popolato del Midwest, diventato approdo di denaro dall'estero. In totale, i "trust" del South Dakota controllano 360 miliardi di dollari di beni.Tre presidenti in carica e 11 in pensione, 90 politici di alto livello, congregazioni religiose e artisti di fama mondiale, miliardari e persino il governatore di una banca centrale; una costellazione di potenti personaggi dell'America Latina ha fatto uso negli anni dei paradisi fiscali. Nonostante abiti nella regione più diseguale del pianeta, questa élite ha impiegato una rete di trust, partnership e società commerciali opache in luoghi come le Isole Vergini britanniche o Panama per evitare il controllo pubblico di una parte sostanziale dei loro beni. Un network che ora, con la pubblicazione dei Pandora Papers, viene alla luce grazie al lavoro di di 600 giornalisti di El PAÍS, Washington Post, The Guardian, BBC, Le Monde, L'espresso e altri. In America Latina ogni anno circa 40mila milioni di dollari sfuggono all'erario e vengono dirottati verso i paradisi fiscali.Nel caso del presidente cileno Sebastian Pinera, un'operazione è particolarmente controversa: la vendita nelle Isole Vergini britanniche di Minera Dominga con l'imprenditore Carlos Alberto Délano, uno dei suoi amici d'infanzia. Nel dicembre 2010, quando Piñera era al potere da nove mesi, la famiglia presidenziale vendette l'attività a Délano con un atto firmato in Cile per 14 milioni di dollari e un altro alle Isole Vergini per 138 milioni di dollari. L'importo doveva essere pagato in tre rate, con un avvertimento: l'ultimo pagamento era legato alla mancata creazione di un'area di protezione ambientale sull'area ceduta da contratto, come invece chiedevano i gruppi ambientalisti. I manager delle aziende della famiglia Piñera hanno assicurato che il presidente non gestisce direttamente le sue attività economiche da 12 anniLe autorità giordane hanno annunciato nel giugno 2020 l'adozione di misure forti contro l'elusione e l'evasione fiscale, volte a fermare la fuga dal Paese di circa 800 milioni di dollari all'anno. La Giordania avrebbe tenuto traccia di ogni centesimo nascosto nei paradisi fiscali, ha affermato il primo ministro Omar Razzaz. Non ci sarebbero stata fortune in grado di fuggire ai controlli. Nessuna, a quanto pare, tranne quella del re. Abdullah di Giordania possiede 14 case di lusso non dichiarate, sparse nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Gli immobili sono stati acquisiti tra il 2003 e il 2017 tramite società fittizie registrate nei paradisi fiscali. Il suo valore totale supera i 106 milioni di dollariI Pandora Papers rivelano che Svetlana Krivonogikh, 46 anni, già operatrice di un'impresa di pulizie è diventata proprietaria di un appartamento di lusso a Monaco attraverso una società offshore creata poche settimane dopo aver dato alla luce una bambina. La bambina è nata in un momento in cui, secondo alcuni media russi, aveva una relazione segreta con il presidente russo Vladimir Putin. I file non indicano dove ha preso i soldi per pagare un appartamento da 4,1 milioni di dollari nel 2003 ma la transazione coincide con un periodo in cui Krivonogikh avrebbe avuto una relazione con Putin e stava accumulando un sorprendente portafoglio di attività in Russia, secondo Proekt, un'agenzia investigativa russa online che ha rivelato il suo presunto legame con il leader del Cremlino e da allora è stata messa fuori legge in Russia.I documenti di Pandora Papers descrivono in dettaglio un universo finanziario opaco in cui l'élite globale protegge le ricchezze da tasse, indagini criminali e responsabilità pubblica.Tony e Cherie Blair non hanno dovuto pagare 312.000 sterline di imposta di bollo per l'acquisto di una casa londinese da 6,45 milioni di sterline, come mostrano i documenti Pandora Papers. Un portavoce dell'ex primo ministro nega ogni tentativo di non pagare le tasse.L'ex primo ministro laburista e sua moglie avvocato hanno acquistato la proprietà come ufficio nel 2017 acquisendo la società offshore che la possedeva. La signora Blair ha detto che i venditori avevano insistito che l'edificio fosse venduto in questo modo, ma che avendolo portato sotto il controllo di una società britannica ora sarebbero soggetti all'imposta sulle plusvalenze se lo vendessero. Quando la proprietà era stata messa in vendita, i proprietari finali erano una famiglia con legami in Bahrain, ma entrambe le parti affermano che ignoravano con chi avevano a che fare. La signora Blair ha detto che l'unico coinvolgimento di suo marito nella transazione era che l'ipoteca per la proprietà utilizzava il loro reddito e patrimonio in condivisione.edito: La lotta contro le frodi fiscali ha bisogno di volontà politica e di mezzi, di Christophe BertiI 427 mila milioni di dollari che ogni anno finiscono nei paradisi fiscali secondo l'organizzazione indipendente Tax Justice Network (TJN) corrispondono a quasi 34 milioni di stipendi di infermieri. "Quando le grandi imprese e i ricchi frodano, tutti soffriamo per servizi pubblici più poveri " , dice Alex Cobham, numero uno del Tax Justice Network. "Inoltre, i governi sono meno in grado di ridistribuire e, quindi, subiamo anche maggiori disuguaglianze". Il concetto può sembrare complesso, ma ai fini pratici è molto semplice: tutte le evasioni e le elusioni fiscali sono potenziali servizi pubblici che evaporano. "E' difficile visualizzarlo, sono ospedali e scuole che non esistono", esemplifica Susana Ruiz, responsabile della giustizia fiscale di Oxfam. "E c'è una seconda parte: alla fine lo Stato deve tagliare la spesa o aumentare la pressione sulle famiglie".José Antonio Ocampo , professore alla Columbia University e presidente della Commissione indipendente per la riforma della tassazione internazionale delle società (Icrict) dice di più: "L'elusione e l'evasione fiscale tendono a ridurre le entrate del governo, ma hanno anche generato un cambiamento nella composizione delle imposte verso le imposte indirette, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che hanno chiaramente contribuito ad aumentare la regressività del sistema". Un chiaro esempio è il forte calo dell'aliquota dell'imposta sulle società - nell'OCSE, dal 32,2% nel 2000 al 23,2% nel 2020 - o la virtuale scomparsa della mappa dell'imposta sul patrimonio. Il trionfo del libero mercato e la globalizzazione sono stati il terreno fertile per la proliferazione dei paradisi fiscali dagli anni '90, e con essi è nata un'industria potente e silenziosa dedita alla progettazione di tecniche sofisticate per evitare le tasse e nascondere i beni. Legalmente o illegalmente. Le cose hanno iniziato a cambiare dopo la crisi finanziaria del 2008. La posta in gioco è alta. I governi sanno che gli scandali e la crescente disuguaglianza creano un cocktail esplosivo. "In parte ha a che fare con la mancanza di risorse e in parte con la sensazione che ci siano trattamenti differenziati", afferma Ruiz, di Oxfam. "Questo alimenta il populismo, ma anche l'idea che bisogna abbassare le tasse perché tutti gestiscono meglio i propri soldi. È una falsa dicotomia di cui approfittano alcuni gruppi politici".