Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Tasse, lavoro, debito pubblico. Si parla della vita delle persone, in una democrazia che funziona, non solo in tv ma anche nei congressi dei partiti. Nel Regno Unito, dopo quello laburista, è la volta dei Conservatori, in un momento non facile per i Tories: la benzina che non si trova ai distributori, il caro bollette, le polemiche sulla polizia dopo un terribile omicidio.In Francia, si affaccia sul palcoscenico delle presidenziali Eric Zemmour: saggista, giornalista, polemista per anni nei talk show… ora pesa anche nei sondaggi, sposta elettori, ci dice oggi Le Figaro. Sulle prime pagine anche il black out di Facebook, più debole di quanto immaginassimo, azzarda il New York Times.Attività economiche drogate da manodopera a buon mercatoLe imprese britanniche sono diventate "ubriache di manodopera a basso costo", sostengono i ministri, con il governo che insiste sul fatto che l'industria deve assumersi la responsabilità della carenza di petrolio e cibo che negli ultimi giorni i cittadini riscontrano al distributore e al supermercato. I pesi massimi del partito conservatore dal podio del congresso tory attaccano le aziende, responsabili di aver cercato di addossare la colpa al governo per il caos sui mercati. Nel frattempo, ai ministri viene comunicato che solo 27 camionisti europei hanno fatto richiesta per lavorare nel Regno Unito con il permesso temporaneo nell'ambito del programma di emergenza del governo. Il piano per contrastare la crisi del carburante sembra essere in ritardo. Ma Boris Jonhson insiste: sono problemi momentanei dovuti a carenze che si riscontrano non solo nel Regno Unito, i camionisti mancano in tutto il mondo.Al congresso emergono anche strategie divergenti: orientata a un'espansione della spesa pubblica, quella del primo ministro, per bilanciare i contraccolpi di pandemia e Brexit. Diversa e più in linea con l'ortodossia del partito, quella del cancelliere allo scacchiere: "Voglio tagliare le tasse", ha promesso Rishi Sunak ai delegati del Partito Conservatore in un momento in cui il carico fiscale è al suo livello più alto dalla seconda guerra mondiale.Per il cancelliere continuare a spendere troppo è immorale nei confronti delle future generazioni. Rishi mette giù la regola: basta altro debitoMa il problema è sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto nei distretti del Nord una volta delimitati dal cosiddetto muro rosso oltre il quale dominava il Labour. YouGov ha pubblicato un sondaggio secondo cui il partito conservatore potrebbe perdere fino a 32 dei suoi 50 seggi in quelle circoscrizioni. Liz Tuss, ministro degli Esteri, ha detto che "quando arriveremo al 2024, o ogni volta che ci saranno le elezioni cosa interesserà alla gente circa è: sentire che la mia vita sta migliorando, le prospettive nella mia zona sono migliori, ci sono opportunità di lavoro, nascono nuove imprese. Dovremmo concentrarci su questo. Per la Tuss il modo migliore è stimolare la crescita e poi ridurre il carico fiscale.Cresciuto alle migliori scuole private, ex banchiere, sposato con la figlia di un miliardario, cosa volete che ne sappia di quanto costano gli alimentari… ma ha il coraggio di dire alle famiglie meno abbienti che rivuole indietro le 20 sterline a settimana dei sussidi. Ecco un ricco.Sunak: immorale chiedere altro denaro a prestito"Dobbiamo sistemare le nostre finanze pubbliche", ha dettoSunak, aggiungendo che prendere a prestito troppo e fare promesse non finanziate non è "solo economicamente irresponsabile - è immorale". Ci si aspetta che Sunak stabilisca nuove misure nella legge di bilancio di questo mese, dopo che ha ricordato al suo partito che il debito nazionale è al 100% del prodotto interno lordo. I deputati Tory sperano che i tagli alle tasse arrivino prima delle prossime elezioni generali. "Sì, voglio tagli alle tasse", ha detto Sunak al congresso del partito a Manchester. "Ma per farlo le nostre finanze pubbliche devono essere rimesse su una base sostenibile".il petrolio ai massimi degli ultimi 7 anni, i paesi produttori non raccolgono l'appello ad aumentare la produzione. Si riaffaccia lo spettro inflazione.Pandora Papers: i conservatori sotto pressione perché restituiscano donazioni avute da personaggi scomodi, corrotti.Mohamed Amersi , un importante donatore che ha finanziato la campagna di Johnson per diventare primo ministro, ha fornito consulenza in un accordo di telecomunicazioni che poi si è scoperto essere una tangente da $ 220 milioni per la figlia dell'allora presidente dell'Uzbekistan. I suoi avvocati hanno negato fermamente qualsiasi illecito. Viktor Fedotov , un magnate del petrolio di origine russa, la cui azienda ha fatto enormi donazioni al partito conservatore, era segretamente comproprietario di una società accusata di corruzione. Ieri Boris Johnson è stato costretto a rispondere a domande sui donatori Tory mentre visitava un cantiere di Manchester. Ha insistito che tutte le donazioni sono adeguatamente esaminate, ma i laburisti hanno invitato i conservatori a restituire le 750.000 sterline donate da Amersi dal 2018.Liberali indignati per la fiducia violata parte dell'UnioneAl momento, è necessaria la disciplina più difficile in politica: non dire nulla. 15 negoziatori per l'Unione, dieci per Liberali e Verdi, sei della SPD si guardano tutti da vicino per vedere se il voto del silenzio è mantenuto. E l'Unione ha il problema più grande. Ieri pomeriggio sulla "Bild" è trapelato che domenica sera i Liberali hanno chiesto ai democristiani di tirare fuori i Verdi dall'ipotesi di maggioranza. I negoziatori di Christian Lindner lo avrebbero chiesto chiaramente agli esploratori dell'UnioneRisultato, questo tweet"Lo scorso fine settimana ci sono stati tre colloqui esplorativi a cui ho preso parte per i liberali. Da due degli interlocutori non si legge nulla e non si sente nulla. Uno dei presunti contenuti della conversazione arriva sui media. Si nota, cara Unione - ed è fastidioso!" scrive Johannes Vogel su Twitter. E il leader dell'FDP Christian Lindner ha ritwittato la notizia, il che mostra che condivide la rabbia. Laschet era convinto che sarebbe diventato cancelliere di una coalizione Giamaica. Il fatto che l'FDP stia ora prendendo sempre più le distanze dal suo partner preferito, l'Unione, peggiora drammaticamente le possibilità di Laschet.Il problema, Laschet, Laschet LaschetNella CDU cresce il timore di un'ulteriore perdita di consensi e di potere. Il prossimo anno saranno eletti nuovi parlamenti statali in Schleswig-Holstein, Saarland, Nord Renania-Vestfalia e Bassa Sassonia.Nello Schleswig-Holstein, il primo ministro e leader della CDU locale Daniel Günther e il ministro dell'Istruzione Karin Prien spingono sin dalla sera delle elezioni per negoziati giamaica a livello federale e per non privare l'Unione dell'ultima possibilità di partecipare al governo a causa di lotte interne. Ma altri democrristiani del nord hanno da tempo chiuso con il candidato alla cancelliera e presidente del partito Armin Laschet - e ormai parlano apertamente del dopo Laschet. Ora la CDU ha paura della grande reazione a catena.La ricetta della limonata verdeliberali e Verdi vogliono andare al Governo. Per riuscirci entrambi, devono prima trovarsi. Ha già funzionato nello Schleswig JHolstein e Robert Halbech sa come si fa.La tessera per il bonus climaQuanta CO2 produci in meno e bonus clima al centro della riforma fiscale. L'importo del rimorso dipenderà dal luogo di residenza. Solo Vienna ha una rete di trasporti pubblici efficiente, dunque è nelle condizioni di ottenere di più dal bonus climaDeluse le associazioni ambientaliste. Il prezzo della CO 2, la tassa, era stato a lungo invocato. La critica è ammonterà a soli 30 euro a tonnellata da luglio 2022 in poi: così nessuno farà a meno del proprio mezzo a combustione o del suo riscaldamento a gas.Macron e la destra di fronte alla svolta ZemmourE' il fenomeno politico di questa pre campagna presidenziali. Eric Zemmour scuote le strategie di Le Pen e Macron. Il sondaggio Ifop gli attribuisce il 12-15% delle intenzioni di voto, in ascesa di 5 punti rispetto al precedente. I consiglieri elettoroali si interrogano: per alcuni, affrontare apertamente Zemmour sarebbe già riconoscergli il rango di avversario ancora prima che abbia ufficializzato la sua candidatura.L'informatore di Facebook, Frances Haugen, dice che vuole migliorare l'azienda, non danneggiarlaL'ex dipendente di Facebook afferma che il suo obiettivo è aiutare a promuovere il cambiamento nel gigante dei social media. Martedì dovrebbe testimoniare davanti al Congresso. Ha anche cercato la protezione degli informatori federali presso la Securities and Exchange Commission.In una serie di interviste, la signora Haugen, che ha lasciato l'azienda a maggio dopo quasi due anni, ha affermato di essere entrata nel lavoro con grandi speranze di aiutare Facebook a correggere i suoi punti deboli. Ben presto è diventata scettica sul fatto che la sua squadra potesse avere un impatto, ha detto. Il suo team aveva poche risorse, ha detto, e sentiva che l'azienda anteponeva la crescita e il coinvolgimento degli utenti a ciò che sapeva attraverso le proprie ricerche sugli effetti negativi delle sue piattaforme. Verso la fine del suo incarico a Facebook, ha detto la signora Haugen, è arrivata a credere che le persone al di fuori dell'azienda, inclusi parlamentari e autorità di regolamentazione, avrebbero dovuto sapere cosa aveva scoperto.Facebook è più debole di quanto sapevamo Una serie di documenti trapelati, pubblicati dal Wall Street Journal, descrive un'azienda i cui giorni migliori sono alle spalle.Facebook è nei guai. Non problemi finanziari, o problemi legali, o anche problemi di senatori che urlano a Mark-Zuckerberg. Quello di cui sto parlando è una sorta di declino lento e costante che chiunque abbia mai visto da vicino un'azienda morente può riconoscere. È una nuvola di terrore esistenziale che incombe su un'organizzazione i cui giorni migliori sono alle spalle, influenzando ogni priorità manageriale e decisione di prodotto e portando a tentativi sempre più disperati di trovare una via d'uscita. Questo tipo di declino non è necessariamente visibile dall'esterno, ma gli addetti ai lavori ne vedono ogni giorno un centinaio di piccoli e inquietanti segni: hack di crescita ostili all'utente, perni frenetici, paranoia dirigenziale, il graduale logoramento di colleghi di talento.Aleksandr Ginzburg, direttore del Centro di Ricerca di Epidemiologia e Microbiologia intitolato a Gamaleya, Accademico dell'Accademia Russa delle Scienze: “Quando è scoppiata la pandemia, il nostro istituto disponeva già di una tecnologia fondamentalmente nuova associata alla creazione di vaccini contro il virus Ebola e MERS-CoV, il parente più prossimo del COVID-19. Pertanto, l'intera procedura di progettazione del vaccino, inclusi gli studi clinici, è durata 5 mesi. La vita ha dimostrato che il nostro farmaco ha un innegabile vantaggio. Ora il 90-100% dei ceppi che infettano la popolazione umana appartengono alla variante "delta". Tutti i ceppi precedenti entravano ed uscivano dalle cellule umane, germogliando da una cellula infetta. Il ceppo "delta", con l'aiuto della proteina S alterata, fa un buco nella cellula vicina, penetra in essa, senza lasciare il flusso sanguigno. Sputnik V protegge brillantemente contro la versione modificata di COVID-19. La proteina S del virus è in realtà una macchina molecolare responsabile dell'attacco del virus alla cellula e dell'ulteriore penetrazione del materiale genetico di questo virus nelle nostre cellule. E se questa macchina molecolare, come qualsiasi meccanismo, si muove, allora una vasta gamma di anticorpi neutralizzanti si alza verso di essa. Questo è esattamente ciò che viene implementato in Sputnik. Non vaticino nuove pandemie. Ma quella attuale ha dimostrato che l'umanità potrebbe non resistere a una seconda tale invasione di microrganismi. Pertanto, è necessario disporre di un piano d'azione chiaro in caso di una possibile pandemia. Anche con l'aiuto dei vaccini, che creeremmo non nel lasso di tempo di anni o addirittura in 5 mesi, ma entro 2-3 settimane - questo è ora, come mostrano la scienza e le possibilità di produzione, termini abbastanza realistici. E parallelamente, bisogna pensare di come usare il tempo disponibile non solo per le emergenze, ma anche nel periodo di pace. Ecco uno dei principali risultati dopo un anno e mezzo della pandemia”.