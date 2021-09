Lunedì 27 settembre 2021 Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo CappelliLa CDU/CSU è dietro, la SPD è il primo partito, i Verdi fanno peggio del previsto e il Partito della Sinistra, Linke, deve tremare per la soglia di sbarramento al Bundedestag. Formare un governo sarà difficile.Dopo queste elezioni sta emergendo una corsa serrata tra la CDU/CSU e la SPD per formare un governo. La CDU/CSU, che con Angela Merkel ha fornito il cancelliere federale per 16 anni, ha ricevuto il conto per la campagna elettorale accidentata del candidato cancelliere Armin Laschet. Per ARD, ha ricevuto solo il 24% dei voti oltre 8 punti percentuali in meno rispetto a quattro anni fa. È il suo peggior risultato storico. Tuttavia, ha detto Laschet, "si farà tutto il possibile per formare un governo federale sotto la guida della CDU/CSU". La SPD al 25% ha migliorato il suo risultato del 2017 di 4 punti e mezzo. Il risultato è "un grande successo", ha detto Scholz. Molti elettori hanno fatto capire che il prossimo cancelliere deve chiamarsi Scholz. I Verdi, con la candidata cancelliera Annalena Baerbock, sono il terzo partito di Germania. Ma nei sondaggi di primavera erano al 28%, hanno ottenuto il 14,6% dei voti - 5,7 punti in più rispetto al 2017. Gli elettori presentano ai partiti un compito difficile per dar vita a un nuovo governoScholz davanti a Laschet nelle proiezioni parla di un mandato di governo degli elettori. Ma Laschet vuole lavorare a un governo a guida Unione con Liberali e Verdi, che vanno peggio del previsto.Tre partiti scendono - Unione, AfD e Partito della Sinistra - tre salgono: SPD, Verdi e FDP, la sua coalizione preferita. Per il candidato SPD questo dice tutto, o come dice Scholz: "Alcuni partiti sono cresciuti, altri no". Ma per Laschet ora si tratta di formare un'alleanza tripartita "sotto la guida dell'Unione". "Lavorerò per questo a partire da oggi", annuncia. "Il cancelliere sarà colui che riuscirà a combinare gli opposti".Se non c'è una grande coalizione tra la SPD e la CDU, un'alleanza piuttosto improbabile, probabilmente non sarà possibile formare un governo senza i liberali. Nel quartier generale della CDU si diceva che se alla fine non sarà possibile un'alleanza rosso-rosso-verde, la SPD non avrà alcun potenziale di ricatto. Allora la chiave per la cancelleria sarebbero i liberali. Il leader FDP Christian Lindner deciderà se la maggioranza sarà nero-giallo-verde o rosso-giallo-verde.Una cosa è diventata chiara: i Verdi e la FDP sono determinati a dare la propria impronta alla ricerca di una coalizione, vogliono essere la nuova terza forza che forgia questa alleanza.Al Bundestag servono per governare almeno 371 seggiPrima ipotesi: governo Scholz con Verdi e Liberali, 420 seggiSeconda ipotesi:: governo Laschet con Verdi e Liberali, 407 seggiTerza ipotesi: grande coalizione SPD- Unione allargata ai Verdi, 523 seggiQuarta ipotesi: GroKo classica, 405 seggiQuinta ipotesi: grande coalizione SPD Unione allargata ai Liberali, meno probabile perché più orientata a destra, 498 seggiSesta ipotesi: un governo rosso rosso verde che però non raggiungerebbe per 3-4 voti la maggioranza assoluta dei 371 seggi al Bundestag, che invece in teoria avrebbe laSettima ipotesi: governo Unione Liberali AfD, 373 seggi, ma né Unione né Liberali vogliono andare al governo con AfDPareggio e battaglia voto a voto in Germania per la successione alla MerkelBraccio di ferro per la cancelleriaScholz e Laschet rivendicano un mandato per la cancelleria, si apre una battaglia dall'esito incerto per la formazione di una coalizione di governoI tedeschi di fronte a mesi di incertezza dopo elezioni sul filo del rasoio.Scholz e Laschet rivendicano la cancelleriaedito: la SPD è tornata centrale, l'Unione è cestinataCome ha costruito la vittoria la SPD. Secondo i sondaggi di Infratest Dimap, la SPD ha conquistato 2,3 milioni di elettori rispetto al passato: di questi, 1,39 milioni in più sono arrivati dall'Unione. Altri 600.000 voti sono arrivati dalla sinistra, 330.000 da elettori che nel 2017 non avevano votato, 220.000 da AfD e 140.000 dall'FDP. I socialdemocratici hanno perso 230.000 elettori per i Verdi e 150.000 per gli altri partiti.Come ha perso l'UnioneLa CDU/CSU ha perso un totale di 3,21 milioni di elettori rispetto alle ultime elezioni federali del settembre 2017. La maggioranza a favore della SPD (1,39 milioni) e 830.000 precedenti elettori dell'Unione questa volta hanno votato per i Verdi, 480.000 per gli altri partiti, 470.000 per l'FDP e 130.000 non hanno votato.Il sentimento anti-Laschet sta prendendo piede: L'Unione viene rigettata nella sostanza. Il candidato cancelliere vede comunque un "chiaro mandato" da parte degli elettori - e punta dritto a una coalizione Giamaica. In realtà un chiaro profilo di governo CDU/CSU sta diventando una prospettiva lontana. Armin Laschet (CDU) dimostra di essere un maestro dell'autosuggestione. In circostanze normali, questo risultato sarebbe un motivo per dimissioni della direzione del partito, per un imbarazzato passaggio all'opposizione, per un ripensamento del programma del partito, in altre parole per un completo rinnovamento. Ma queste non sono circostanze normali.Scholz avanti nel Paese, Giffey a BerlinoL'Unione si sta esaurendo. Armin Laschet non tira, Olaf Scholz sì. Ma il crollo dell'Unione ha ragioni più profonde: non è stato solo il candidato, scrive Albert Funk.la CDU/CSU ha perso voti in tutte le fasce d'età. Tra gli ultrasettantenni, il 6% in meno ha votato per l'Unione rispetto al 2017. La SPD ha registrato un aumento del 9% nella stessa fascia di età.grafico infratest dmapI due partiti hanno subito le maggiori perdite dai giovani elettori. Nel gruppo dei 18-24enni, il 14% si è allontanato dall'Unione e il 5% dai socialdemocratici. I Verdi non sono andati particolarmente bene. Tuttavia, ciò è dovuto in particolare agli elettori più anziani della Germania. I Verdi sono il partito più popolare tra gli under 25, con il 22%, davanti ai liberali. Poi arriva la SPD con il 14%; solo circa un elettore giovane su dieci voleva vedere l'Unione al governo.Un elettore su quattro di età compresa tra 18 e 39 anni voleva un governo guidato dai verdi. Tra gli over 65, la metà di tutti gli elettori voleva un governo guidato dalla SPD. Ciò si riflette anche nell'età dei candidati per i singoli partiti. Solo il 13% dei candidati al Bundestag dell'Unione ha meno di 30 anni. Almeno un candidato su quattro per i Verdi ha meno di 30 anni.SPD e CDU reclamano la cancelleriaAlla fine saranno i soci di minoranza a determinare la maggioranza e dunque il cancelliere? Conosciamo già almeno due partner della coalizione. Il prossimo governo federale includerà i Verdi e l'FDP. Il presidente dell'FDP Christian Lindner ha detto ieri sera che i due partiti avrebbero dovuto prima negoziare tra loro. Il capo dei Verdi Habeck è d'accordo. Come se i soci junior potessero scegliere chi siede in Cancelleria. Le due alleanze disponibili fanno capo alla CDU/CSU ("Giamaica") o alla SPD ("Ampel, semaforo"). Quando si tratta della domanda su quale coalizione sia più popolare, un'alleanza giamaica guidata da CDU CSU è leggermente avanti con il 33%, seguita da una coalizione semaforo (SPD Liberali e Verdi 28%), secondo il gruppo di ricerca Wahlen. Quasi la metà degli intervistati si dichiara contraria a tale alleanza. Dopotutto, un quinto degli elettori avrebbe voluto un governo rosso-rosso-verde, ma questo non è matematicamente possibile.La maggioranza dei tedeschi vuole Olaf Scholz come Cancelliere federale. Se ci fossero state elezioni dirette, secondo Infratest Dimap, il 48% avrebbe votato per Scholz; solo il 24% per il candidato cancelliere dell'Unione Armin Laschet.Berthold Kohler: l'Unione deve sostenere LaschetRisorta dalle ceneri, la SPD ora crede in un futuro in cui Olaf Scholz potrebbe diventare Cancelliere federale. Sarebbe il quarto socialdemocratico dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schröder - e quello con il peggior risultato della SPD. Ai tempi dei suoi predecessori, la SPD toccò anche il 40% dei voti.L'Unione ora sa quanto è alto il bonus del cancelliere che ha perso con la partenza della Merkel. Il Cancelliere aveva vinto il 32,9% quattro anni fa, il risultato più basso nella storia dell'Unione. Prima dello scoppio della pandemia, i sondaggi nazionali per CDU e CSU erano addirittura inferiori al 30%. Poiché né Scholz né Laschet guidano partiti che vogliono un'altra GroKo, il nome del prossimo cancelliere lo decideranno Verdi e Liberali. La Germania sta per affrontare mesi di negoziati di coalizione senza precedenti. I partiti dell'Unione non sarebbero più di alcun aiuto se, in questa situazione, non appoggiassero (davvero) il loro candidato cancelliere. Lo ha capito anche la CSU.