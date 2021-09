Giovedì 16 settembre 2021 Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli L'Europa faccia sentire la sua voce nel mondo, l'auspicio del presidente Mattarella. Dalla Difesa comune alla sanità, dai chip europei ai vaccini dati al resto del mondo, 'se sembra impossibile, allora si può fare', dice Ursula von der Layen. Ma queste ambizioni, per istituzioni democratiche, si costruiscono alla fine con il consenso, e le prime pagine della stampa internazionale ci dicono oggi quanto manca, ancora, ad una opinione pubblica europea, o, se preferite, a un comune sentire europeo anche sui media, perché il discorso dello stato dell'Unione di Ursula von der Layen non fa titolo in prima e finisce nelle pagine interne.Fuori dall'Unione europea, invece, la notizia è una e una soltanto per l'apertura dei giornali inglesi.Johnson spazza via il suo gabinetto per ravvivare la fede nell'agenda delle riforme.Boris Johnson ha rimodellato ieri la sua squadra di ministri nel tentativo di rilanciare la sua agenda di riforme interne e migliorare la posizione della Gran Bretagna sulla scena mondiale. Il primo ministro ha fatto ricorso al primo grande rimpasto di questa legislatura per licenziare quattro membri del gabinetto, compresi diversi alleati di lunga data e quelli che erano diventati un peso politico. Michael Gove è stato spostato dal Cabinet Office al Ministero degli Alloggi e degli enti locali, per supervisionare la riforma della pianificazione e affrontare la disuguaglianza regionale, punti centrali per la campagna di Johnson per le elezioni del 2024. Johnson ha licenziato il segretario all'istruzione Gavin Williamson, il segretario al governo locale Robert Jenrick e la co-presidente del partito conservatore Amanda Milling. Tutti erano stati fra i suoi primi sostenitori nel tentativo di assumere la guida dei Tories. Anche Robert Buckland, il segretario alla giustizia, è stato rimosso dal governo. Johnson aveva riconfigurato il suo gabinetto nel febbraio dell'anno scorso dopo che il Regno Unito ha formalmente lasciato l'UE, ma molti dei suoi ministri più importanti non avevano cambiato ruolo da quando è diventato primo ministro nel luglio 2019. Il rimpasto dovrebbe continuare oggi con i ruoli inferiori, dove ci si aspetta che Johnson faccia grandi cambiamenti in preparazione di un altro rimpasto nel 2024.Johnson estrae l'ascia per il rimpasto di governo.Il rimpasto di Johnson è parte di uno sforzo per concentrare la sua premiership oltre la gestione della pandemia, scrive il Times. Una delle promozioni più significative è la nomina di Michael Gove segretario agli alloggi, dandogli in mano la responsabilità della lotta alle diseguaglianze fra regioni. Ciò significa che l'uomo che una volta aveva tentato di sabotare la leadership del premier "giocherà un ruolo centrale" nei suoi sforzi per essere rieletto.Raab e Gove fuori, TRuss promossa.Il rimpasto è molto più profondo e ampio di quanto ci si aspettava da tempo.La promozione della signora Truss, diventata il primo ministro degli Esteri donna dei Tories, la lascia in una buona posizione se un giorno dovesse ambire alla leadership. Il rimpasto stabilisce la squadra che porterà avanti le riforme che Johnson spera di realizzare prima di cercare un secondo mandato elettorale. Il Telegraph ha appreso che Dowden, appena insediato come copresidente del partito, ha detto ieri al suo staff: "È ora di andare nei nostri uffici e prepararci alle prossime elezioni". Downing Street ha inquadrato lo scossone come un rimpasto di "consegne" , con i ministri visti nei circoli conservatori come più affidabili quelli a cui Johnson chiede ora di portare avanti le parti fondamentali della sua agenda di governo. Ma è anche un abbattimento di ministri ritenuti responsabili di grossi errori o di aver perso il sostegno della base del partito.Johnson licenzia gli alleati di governo.Senza fronzoli e senza riguardi le decisioni di rimpasto del primo ministro. Raab era "arrabbiato" e ha rifiutato di accettare la sua retrocessione da segretario agli esteri a segretario alla giustizia finché non gli è stato dato anche il titolo di vice premier.Alla fine, Boris impugna l'ascia. Il primo ministro si libera finalmente dei ministri meno solidi e il nuovo capo dei conservatori dice: prepariamoci alle elezioni, ora.Il rimpasto del primo ministro prepara il terreno alle prossime elezioni.Downing Street rinnova con questo rimpasto la sua determinazione a continuare le guerre culturali, con la nomina a sorpresa di Nadine Dorries a segretario alla cultura. Dorries è una critica di vecchia data e veemente della BBC, si è opposta al mantenimento del canone e lo ha bollato come una distorsione. Nel 2018 ha definito la BBC "un'organizzazione di sinistra e faziosa che sta seriamente fallendo nella suo compito di rappresentanza politica".Biden e Johnson si incontreranno alla Casa Bianca la prossima settimanapandemia, Cina e cambiamenti climatici nell'agenda dei colloqui a Washington, secondo fonti bene informateHa vinto Newsom. I californiani respingono il referendum per la rimozione del governatore democratico con un'ampia maggioranzaLe lezioni di questo voto:Newsom rafforza il suo mandato per politiche liberal su questioni come l'assistenza sanitaria, il cambiamento climatico e l'immigrazione. Roger Salazar, un consulente democratico, spiega che Newsom enfatizzerà i senzatetto, la criminalità, la lotta contro incendi e pandemia da qui alle elezioni del prossimo anno. "Tutte queste cose sono tutte legate a una ripresa economica sulla quale vorrà vedere grandi progressi. Sta passando da un'elezione all'altra", ha detto Salazar. La pandemia ha messo in pericolo Newsom, ma lo ha anche salvato. E il COVID-19 potrebbe fornire una tabella di marcia per i Democratici per le elezioni di metà mandato. Lunedì, Biden si è appoggiato pesantemente alla gestione della pandemia da parte di Newsom per sostenere che il governatore non doveva essere licenziato. I tassi di infezione, ospedalizzazione e mortalità della California sono inferiori rispetto agli stati repubblicani in cui i leader hanno respinto l'obbligo di mascherine e vaccinazioni.Questo potrebbe pesare nelle elezioni dell'anno prossimo, insieme alla ripresa economica.Vaccinazioni, 50 milioni (o quasi)Con il 60% della popolazione che di diceva reticente a vaccinarsi a fine 2020, la Francia vanta ormai una delle coperture vaccinali più elevate al mondo, con 50 milioni di cittadini. Motivo di soddisfazione per l'Eliseo, malgrado le forti diseguaglianze nella diffusione dei vacciniSanchez chiede tempo agli indipendentisti.Il presidente mette in evidenza l'enorme messaggio politico di sedersi al tavolo del dialogo senza pregiudizi né scadenze per ascoltare da Aragones esigere l'autodeterminazione catalana2022: ancora senza un candidato designato, la destra stringe i tempi.Mentre Emmauel Macron, Marine Le Pen, Eric Zemur vogliono approfittare del voto lasciato a destra, i Repubblicani cercano il modo migliore per scegliere il loro canidato alle presidenziali. Per Le Figaro non c'è più tempo da perdere, si consultino gli 82mila militanti del PR nelle modalità che raccolgono più consensi ma poi si decida il candidato perché gli altri fanno già campagna e i repubblicani se vogliono imporre i loro temi devono uscire da questa eterna surplaceScholz, Baerbock, Laschet. Come sono diventati quelli che conosciamo ora.I candidati visti da vicino.I Verdi aspettano ancora il loro momento.Addio status quo, ciao futuro è uno slogan elettorale scattante per i Verdi della Germania nelle elezioni parlamentari di questo mese. Sfortunatamente per loro, è probabile che si riveli vero solo a metà. È probabile, anche se non inevitabile, che il partito ambientalista entrerà nel prossimo governo federale. Se bisogna credere ai sondaggi, sono sulla buona strada per quasi raddoppiare i voti del 2017, quell'8,4%Se i Verdi vinceranno il 16% dei voti, come suggeriscono i sondaggi, lo vedranno come una delusione. In aprile, dopo aver scelto Annalena Baerbock come loro primo candidato cancelliere, sono saliti a un sorprendente 25-28% nei sondaggi. La Baerbock sembrava una boccata d'aria fresca se misurata contro i suoi avversari stantii, Armin Laschet per la CDU e Olaf Scholz della SPD, due politici maschi, veterani sposati allo status quo. Ma la bolla è presto scoppiata quando i media tedeschi, a volte con toni sessisti, hanno iniziato a mettere in discussione l'idoneità di una giovane politica senza esperienza di governo per la cancelleria. In una campagna elettorale insolitamente personalizzata, la candidata dei Verdi è diventata un azzardo troppo grande per gli elettori tedeschi che hanno ancora a cuore la leadership stabile di Angela Merkel. Molti sembrano aver spostato il loro sostegno a Scholz, che si è presentato come un leader senza fronzoli dello stampo della Merkel. Ma li problema non è solo di leadership. Molta gente in Germania non vuole sentire parlare dei sacrifici necessari per un'economia a basse emissioni di carbonio.Monito del capo della IG Metall: la protezione del clima così ci costerà centinaia di migliaia di posti di lavoro!Il cambiamento ecologico di Olaf Scholz. Improvvisamente, si propone come il cancelliere protettore del clima. Per molto tempo Olaf Scholz ha trovato la questione climatica piuttosto fastidiosa. Ora, in campagna elettorale, si sta promuovendo come "Cancelliere per la protezione del clima". Olaf Scholz vuole cavalcare l'onda ecologica fino alla Cancelleria: più risolutamente di quanto l'Unione stia spingendo avanti con le rinnovabili, rilanciando l'immagine del partito industriale SPD e bollando i Verdi come il partito alfiere della ricca borghesia. Finora questo disegno ha avuto successo: secondo l'ARD "Deutschlandtrend", i cittadini ora hanno molta più fiducia nella SPD rispetto alla scorsa primavera, e meno nei Verdi.Il duello sull'economiaCon Handelsblatt, i candidati Armin Laschet e Olaf Scholz parlano dei loro piani per l'innovazione, le tasse e il mercato del lavoro.Olaf Scholz promette all'economia tedesca condizioni quadro affidabili: "Potete investire, potete espandere le capacità - e senza correre il rischio che tutto sarà di nuovo diverso tra qualche anno". Mentre la candidata del Partito Verde Annalena Baerbock ha recentemente sostenuto che il mercato non si preoccupa delle persone, il ministro federale delle finanze dice: "Il mercato è altamente efficiente, ed è la base della nostra prosperità".Per Armin Laschet abbiamo "bisogno di una riforma fiscale in cui si rifletta l'idea di ristrutturazione ecologica". L'Unione è sinonimo di un decennio di modernizzazione. Laschet vuole promuovere la ristrutturazione dell'industria con incentivi fiscali e "rendere più deducibili gli investimenti nella tecnologia climatica". Per quanto riguarda la politica economica estera, Laschet mette in guardia da un confronto con la Cina: "Una nuova guerra fredda sarebbe molto dannosa per noi".Un tabù europeo, di Jérôme Chapuis.Ursula von der Leyen ha annunciato nel suo discorso sullo stato dell'Unione ieri che si terrà un vertice sulla difesa europea.La difesa non fa parte dei poteri della commissione. Lasciando consapevolmente le sue prerogative, manifesta una forma di urgenza. Difficile dargli torto. L'ombrello americano è finito. Dopo l'Afghanistan, quanto vale ora la protezione americana?Sulla carta, l'esercito europeo sembra una necessità. Ma non è per domani. Non tanto per ragioni tecniche o legali, quanto perché implica l'abolizione di un tabù: l'Europa è pronta ad assumere se stessa come potenza?