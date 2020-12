7 dicembre 2020 Le notizie dal mondo (testatine) L'ultima battaglia è il titolo dei titoli di oggi. L'ultima battaglia sulla Brexit - negoziato sul filo del rasoio fra Bruxelles e Londra; l'ultima battaglia di Donald Trump: in Georgia, per il Senato, ma con uno sguardo al 2024; l'ultima battaglia per la scuola, perché la didattica distanza lascia carenze nella formazione degli studenti in Europa come negli Stati Uniti. E poi, l'ultima battaglia per il posto di lavoro



Condividi

I lavoratori a basso salario sono quelli che perdono più posti di lavoroLa pandemia responsabile di un incremento di diseguaglianza dei redditi in PortogalloI dati dell'istituto di statistica nazionale sull'occupazione del terzo trimestre di quest'anno mostrano che sia in termini di riduzione del salario sia in termini di rischio di perdere l'impiego, i lavoratori a basso salario, quelli che guadagnano meno di 585 euro al mese, sono i più esposti: oltre l'11% di loro ha perso il posto. I dati confermano le previsioni degli economisti: la pandemia provocherà in Portogallo un ampliamento delle diseguaglianze nella distribuzione del reddito. Tra il primo e il secondo trimestre del 2020, i salari in Portogallo sono diminuiti in media del 13,5% a causa della pandemia. Una delle principali priorità della presidenza portoghese dell'Ue nella prima metà del 2021 sarà l'agenda socialeUna generazione persa: una serie di studi rivelano che gli studenti scivolano dietro, i più vulnerabili e i più colpitiGli studenti di colore e quelli delle comunità ad alta povertà sono rimasti ulteriormente indietro rispetto ai loro coetanei, aggravando le lacune di lunga data nell'istruzione americana. Uno studio pubblicato questa settimana da McKinsey & Co. stima che il passaggio alla didattica a distanza in primavera ha riportato gli studenti bianchi indietro di uno o tre mesi in matematica, mentre gli studenti di colore hanno perso da tre a cinque mesi. Poiché la pandemia di coronavirus persiste durante questo anno accademico, ha affermato McKinsey, le carenze aumenteranno. Lo studio McKinsey fa eco a una mezza dozzina di altri report nazionali diffusi nei giorni scorsi. Separatamente, i dati diffusi da più distretti scolastici mostrano un forte aumento di test non superati questo autunno, in particolare per gli studenti più vulnerabili.Anche con tutti gli sforzi messi in campo, l'apprendimento da remoto non è riuscito a fornire qualcosa che si avvicini alla qualità dell'istruzione che può essere data da un insegnante in una classe. L'evidenza del fallimento, in particolare per i bambini già a rischio, è accompagnata da prove crescenti della relativa sicurezza dell'apprendimento in presenza quando vengono adottate adeguate precauzioni. Questa combinazione dovrebbe spingere i politici a elaborare piani per riportare gli studenti in classe. "Chiudiamo i bar e teniamo aperte le scuole", ha detto ieri alla ABC Anthony Fauci. In troppi posti, rispondendo a pressioni locali, i politici hanno spinto verso il contrario.Trump attacca ancora sulle elezioni mentre la sua amministrazione accentua le pressioni per ostacolare la transizione con la minaccia di veto alla legge sul bilancio della Difesa e nomine dell'ultimo minuto nei DicasteriBiden sceglie Xavier Becerra per guidare la SanitàLa nomina dell'attorney general, il ministro di giustizia, della California è una sorpresa. Se confermata, risponde alle critiche dei gruppi di pressione ispainici per l'assenza di latinos, fin qui, nella squadra del presidente elettoSi dice che Barr stia valutando se lasciare l'incarico prima della fine naturale del suo mandato. In Georgia, Kelly Loeffler non ammette la sconfitta di Trump alle presidenzialiLa senatrice ha affermato che il presidente ha "ogni strumento legale siponibile" per proseguire la sua battaglia sui presunti brogli ai suoi danni in GeorgiaTrump avverte gli elettori della Georgia: se non votate, vinceranno socialisti e comunisti. Kelly Loffler dipinge il democratico Raphael Warmock come un 'liberal radicale'"Non c'è mai stato un'elezione in uno stato che abbia avuto questo peso nel voto per il Senato. Mai, e questo è qualcosa di molto importante e dovete uscire e votare", ha detto Trump in una manifestazione a Valdosta, in Georgia. "Molto semplicemente, deciderete se i vostri figli cresceranno in un paese socialista o in un paese libero. Il socialismo è solo l'inizio per queste persone. Vogliono entrare in una forma di governo comunista", ha detto Trump.Trump ha detto che l'avversario di Perdue, Jon Ossoff, e l'avversario della Loeffler, il reverendo Raphael Warnock, sono i "due candidati più radicali, di estrema sinistra e liberal della storia". "Dovete andare a votare, o votare in anticipo. Hanno imbrogliato, hanno truccato le nostre elezioni presidenziali, ma continueremo a vincere. Cercheranno di truccare anche queste elezioni". Loeffler e Perdue sono i candidati repubblicani al ballottaggio del 5 gennaio, che determinerà chi controllerà il SenatoKelly Loeffer serve una ventata gelida di trumpismo contro Raphael WarnockLa Loeffer ha bollato Warnock come liberal radicale che "vuole distrarre dalle sue stesse parole", lui che ha definito gli "agenti di polizia gangster, teppisti e una minaccia per i nostri figli, lui che ha detto che non si può servire Dio e l'esercito allo stesso tempo". Poi la domanda retorica indirizzata al rivale: "Può qui e ora, per tutti i georgiani, rinunciare al socialismo e al marxismo?". Ogni volta che è arrivata una domanda sul suo patrimonio, in quanto membro più ricco del Congresso, Loeffler ha citato un elenco meccanico di esperienze di vita della classe operaia: cresciuta in una fattoria, lavoro da cameriera, poi il college. La sua litania di credenziali da persona comune non menziona la parte della sua vita in cui ha sposato l'attuale presidente della Borsa di New York.Elettori del Michigan armati sostenitori di Trump si sono riuniti sabato sera davanti alla casa del segretario di stato Jocelyn Benson per negare l'esito delle elezioni. Ieri la Benson, che è il massimo funzionario elettorale del Michigan, ha detto che dozzine di persone armate erano fuori da casa sua "gridando oscenità e urlando in megafoni" mentre lei stava facendo l'albero di natale con il figlio di 4 anni.Rudy Giuliani ricoverato in ospedaleE' stato ammesso al Georgetown University Hospital. Poco prima il presidente Trump aveva twittato che il suo avvocato personale era positivo a Covid-19. Lo stesso figlio di Giuliani poi ha rassicurato con un tweet: sta bene, riceve cure appropriateStephane Collinson: la cecità pandemica di Trump e la negazione dell'esito delle elezioni oscurano un inverno drammatico per gli USA. La portata della crisi con tassi di mortalità e ospedalizzazioni alle stelle è stata ulteriormente sottolineata ieri dal ricovero di Giuliani, l'uomo che ha attraversato il paese in lungo e in largo facendo affermazioni infondate che i democratici hanno rubato le elezioni, spesso deridendo le mascherine e i protocolli di distanziamento sociale. Anche in questo weekend Trump in Georgia ha insistito sulle elezioni che avrebbe vinto e che gli sono state rubate. Il governatore repubblicano della Georgia Geoff Duncan ha avvertito ieri alla CNN che le "montagne di disinformazione" del presidente potrebbero convincere gli elettori repubblicani che il ballottaggio del 5 gennaio che deciderà quale partito controllerà il Senato degli Stati Uniti, è a sua volta truccato e che non vale la pena presentarsi per votare.L'ultima battagliaAncora nessun accordo fra Londra e l'Ue sui rapporti commerciali post Brexit. Resta lo stallo su numerosi capitoli. La Francia pronta a porre il veto per difendere i suoi pescatoriO la va o la spacca per l'accordo sulla Brexit. Il negoziatore britannico Lord Frost di nuovo a Bruxelles per l'ultimo tiro di dadi