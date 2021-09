Mercati Le utilities rialzano la testa e trainano Piazza Affari

di Fabrizio Patti La giornata è iniziata con il rimbalzo per la borsa di Milano, ieri la più debole assieme a quella di Madrid. Oggi in avvio +0,98%.Nel resto d'Europa +0,65% per Francoforte, Parigi e Madrid, Londra +0,45%.A recuperare, anche se solo in parte sono i titoli ieri più penalizzati: Enel, ieri -5 e mezzo, oggi +1,45%; A2A ieri -4,21%, oggi +1,85%. I fornitori di energia sono al centro dell'attenzione perché sono stati prospettati degli interventi del governo per mitigare i rincari delle bollette. Il calo di ieri si deve alle ipotesi che venga seguita la via del governo spagnolo, che ha previsto sia tagli di imposte sia un prelievo fiscale sugli extra-profitti dei gestori delle centrali idroelettriche e nucleari. Ieri Enel è stata la più penalizzata per il calo di una sua controllata spagnola, Endesa.In tema di energia nuova impennata del prezzo del petrolio, con il Brent salito di due dollari a quota 75,6 dollari al barile, anche perché le scorte di petrolio negli Stati Uniti sono scese più delle attese. Oggi lieve calo, a quota 75,4.Nella notte indici asiatici in ribasso. A Hong Kong (-1,51%) sono scesi soprattutto i titoli delle società di gioco d'azzardo con sede a Macao, perché si prospetta una stretta regolatoria del governo di Pechino anche in questo settore, dopo quello tecnologico. Pesa inoltre ancora una volta la crisi di liquidità di Evergrande, il secondo sviluppatore immobiliare cinese: i timori sono di un effetto domino su banche e altre società di costruzioni.Ieri Wall Street non ha risentito di queste dinamiche, i principali indici hanno chiuso in rialzo, Dow Jones +0,68%, Nasdaq +0,82%; oggi i future sugli indici sono piatti. Si attende alle 14.30 il dato sulle nuove richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti.Tra gli altri titoli del Ftse Mib oggi svetta Cnh Industrial. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, lo spin-off di Iveco dal gruppo potrebbe avvenire a gennaio.