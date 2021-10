Lecce: due 13enni su monopattino si scontrano con auto, una in coma Le ragazzine erano insieme sullo stesso mezzo senza casco

Immagine di repertorio (Getty)

Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto stasera inviale della Repubblica a Lecce. Entrambe sono ricoverate nell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino: una ragazzina è in coma, mentre l'altra è in prognosi riservata.A quanto si apprende le due 13enni non indossavano il casco. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale. Il mezzo elettrico si è scontrato con una Mercedes che sopraggiungeva dalla stessa direzione, guidata da un uomo di 48 anni risultato negativo all'alcol test.