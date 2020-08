Bufera Lega sospende i deputati Murelli e Dara per aver preso bonus Inps per le partite Iva Il capogruppo alla Camera, Molinari: nessuna legge violata ma atto inopportuno

Primi provvedimenti nei confronti dei deputati che hanno usufruito del bonus dell'Inps per le partite Iva nonostante percepiscano lo stipendio da parlamentari. "Dopo aver ascoltato e verificato le rispettive posizioni, si conferma il provvedimento della sospensione per i deputati Elena Murelli e Andrea Dara".Lo rende noto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Entrambi i deputati - conferma la nota - hanno percepito il bonus Inps di 600 euro previsto per i titolari di partita Iva."Pur non avendo violato alcuna legge - dice Molinari - è inopportuno che parlamentari abbiano aderito a tale misura e per questa ragione abbiamo deciso e condiviso con i diretti interessati il provvedimento della sospensione. E' comunque incredibile che i vertici dell'Inps non abbiamo versato ai lavoratori che aspettano da marzo quanto dovuto e che abbiano invece versato a chi non era in difficoltà. In qualsiasi altro paese i parlamentari sarebbero stati sospesi ma il presidente dell'INPS sarebbe stato licenziato".