Elezioni Letta: "Grande vittoria del centrosinistra che rafforza il governo" "Abbiamo dimostrato che la destra è battibile", ha detto il segretario del Pd, "il centrodestra non vince più, non c'è più il federatore, Berlusconi"

"È un grande successo per il centrosinistra, per il Pd. Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l'unità anzitutto quella interna al Pd e in secondo luogo quella interna al centrosinistra".Queste le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, ai giornalisti a Siena dove ha vinto le elezioni suppletive alla Camera."Questa grande vittoria del centrosinistra e del Pd rafforza l'Italia perché rafforza il governo Draghi", prosegue Letta."Siamo tornati in sintonia con il paese, è il risultato più importante di questo voto. Lo dimostrano i risultati di tutti i grandi comuni e metropoli. La volta scorsa al primo turno non ottenemmo nessuna vittoria. È straordinario vedere il risultato di Napoli, Bologna e Milano. Si vince se si allarga la coalizione e se ci si allarga oltre il Pd", ha detto il segretario."Abbiamo dimostrato che la destra è battibile", prosegue Letta, "la destra ha sbagliato campagna elettorale. Vinceva quando aveva un federatore, Berlusconi. Senza Berlusconi non vince più"."Sono molto fiero e orgoglioso di aver fatto una campagna di territorio", dice Letta, "abbiamo vinto sul campo", nei comuni, nei paesi, nei quartieri di Siena, "una campagna delle persone e del territorio".