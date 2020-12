Bergamo Il palloncino e la letterina di Giada a Santa Lucia Ha scritto un messaggio e lo ha affidato a un palloncino: "Credo di essere stata brava e per questo vorrei chiedere tre regali". Il palloncino ha perso la rotta ed è stato ritrovato da un altro bimbo, che ha voluto rintracciarla: ha chiamato la polizia e Giada, 10 anni, ha avuto i suoi doni

I doni che una bambina di 10 anni di Bergamo, Giada, aveva chiesto a Santa Lucia tramite una lettera affidata a un palloncino, le sono stati consegnati ieri, giorno di Santa Lucia, festività molto sentita a Bergamo, da una volante della questura: il palloncino era infatti stato trovato da un altro bambino che, per trovare Giada, si era rivolto alla polizia.

"Cara Santa Lucia, ti prometto che mi impegnerò un sacco a scuola, mi sforzerò di mangiare più verdura, prometto di essere educata e generosa con tutti, aiutare chi è in difficoltà e non rispondere male. Mi piacciono anche i cavalli, per questo ho iniziato equitazione. Credo di essere stata brava e per questo vorrei chiedere tre regali": questo il contenuto della letterina.

Quel palloncino, dopo aver volato per un po', ha perso la rotta ed è caduto proprio a Bergamo, dove è stato ritrovato da un altro bambino che, desideroso di far ricevere a Giada tutti i regali richiesti, si è rivolto alla Polizia di Stato al fine di rintracciare la piccola. Così, ieri una volante della questura di Bergamo ha raggiunto l'abitazione della piccola Giada, consegnandole alcuni doni che sono giunti in questura per lei.