Le esplosioni e la devastazione Libano, ancora oltre 60 dispersi. A Beirut "giornata di rabbia e tristezza" Il bilancio, ancora provvisorio, è di 154 morti, tra loro la moglie dell'ambasciatore dell'Olanda. I libanesi si preparano a commemorare questo pomeriggio le vittime delle esplosioni con una manifestazione di massa per chiedere "Giustizia per le vittime, vendetta contro il regime"

Oltre 60 persone risultano ancora disperse a Beirut, dopo la potentissima esplosione che ha devastato il porto e diversi quartieri della capitale libanese il 4 agosto. Lo hanno reso noto le autorità locali, scrive Afp.

Il ministero della Salute ha spiegato che "i morti sono 154, tra cui 25 che non sono stati ancora identificati" e "ci sono anche oltre 60 persone che sono ancora disperse", mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di possibili superstiti. Ieri il ministero della Salute aveva reso noto che dei 5.000 feriti almeno 120 sono in condizioni critiche.

Tra le vittime, riportano i media olandesi, la moglie dell'ambasciatore dell'Olanda in Libano. Hedwig Waltmans-Molier, 55 anni, era rimasta ferita gravemente mentre era nel salotto della sua residenza assieme al marito. Molier era una dipendente del ministero degli Esteri olandese. La coppia era tornata in Libano la scorsa settimana dopo le vacanze.

A Beirut "giornata di rabbia e tristezza"

I libanesi si preparano a commemorare questo pomeriggio nella capitale le vittime delle esplosioni con una manifestazione di massa voluta per chiedere "Giustizia per le vittime, vendetta contro il regime".

"Solo il popolo libanese commemorerà le vittime, non vogliamo autorità", hanno spiegato gli organizzatori, citati dalla Dpa. "Questa sarà una giornata di rabbia e tristezza", ha commentato Lina Boubis, uno di loro. "E' stata la negligenza del governo libanese a causare questa tragedia", le ha fatto eco Wissam Harake, un altro degli organizzatori.

Deputati del partito cristiano Kataeb si dimetteranno

Il presidente del partito cristiano libanese Kataeb, Samy Gemayel, ha annunciato che i tre deputati del gruppo in Parlamento si dimetteranno per protesta contro il governo per l'esplosione mortale di questa settimana. Gemayel ha parlato al funerale di un alto funzionario del partito che è stato ucciso dall'esplosione al porto di Beirut. Il partito fa parte dell'opposizione ed è noto per le sue aspre critiche al governo, sostenuto da Hezbollah e dai suoi alleati. Il Parlamento libanese ha 128 membri e alcuni deputati hanno annunciato che si dimetteranno per protesta contro la corruzione diffusa. Marwan Hamadeh si è già dimesso in settimana.

Ue, Michel oggi a Beirut per testimoniare "solidarietà"

Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, è partito alla volta del Libano per una visita destinata a testimoniare 'solidarietà' al popolo libanese. L'ex premier belga, che si è detto "commosso e intristito" per la tragedia, ha in programma incontri nel corso della giornata con il presidente libanese Michel Aoun, con il premier Hassan Diab, e con il presidente del parlamento Nabih Berri. Michel sarà l'unico rappresentante delle istituzioni europee a visitare il Libano: al momento l'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di sicurezza comune dell'Ue, Josep Borrell, non ha in programma viaggi nel paese.

Il Cdm delibera lo stato d'emergenza per intervento estero

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la città di Beirut, in Libano, il 4 agosto 2020. E' quanto si apprende dal comunicato diramato da palazzo Chigi con le decisioni assunte dal Consiglio dei ministri riunitosi ieri sera sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Dagli Usa 3 aerei con aiuti

Tre grandi aerei carichi di medicinali, generi alimentari, acqua ed equipaggiamento per le emergenze sono stati inviati dagli Stati Uniti per contribuire alle operazioni di soccorso. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca, con una dichiarazione ritwittata dal presidente Donald Trump sul suo account in cui si dà anche notizia di un colloquio telefonico tra il leader della Casa Bianca e il presidente libanese Michel Aoun.

Trump: domani videoconferenza aiuti con Macron

Il presidente Usa ha inoltre annunciato suTwitter che domenica parteciperà a una videoconferenza internazionale di donatori a sostegno del Libano. "Faremo una videoconferezna domenica con il presidente Macron, i dirigenti del Libano e di altri parti del mondo. Tutti vogliono aiutare", ha scritto.

Aoun: non si possono escludere bomba o missile

Il presidente libanese Michel Aoun ha detto che non si può escludere che le due esplosioni di martedì possano essere state il risultato di "un'aggressione esterna, con l'ausilio di un missile, di una bomba o di un altro mezzo". L'inchiesta dovrà appurare se si sia trattato appunto di "un'aggressione esterna o delle conseguenze di negligenza", ha aggiunto Aoun, sottolineando che a tal fine ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron, l'altro ieri in visita a Beirut, di fornire le immagini satellitari dei momenti delle esplosioni. Finora le autorità hanno detto che il disastro è stato provocato dall'esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccato da anni nel porto di Beirut, ma non hanno spiegato come sia stata innescata la deflagrazione. L'inchiesta, ha sottolineato Aoun, si svolge a tre livelli: "Primo, per appurare come il materiale esplosivo è entrato ed è stato stoccato, secondo se l'esplosione sia il risultato di una negligenza o di un incidente, terzo la possibilità che ci sia stata una interferenza esterna".



Il presidente libanese, inoltre, ieri ha respinto le richieste di un'inchiesta internazionale sulle esplosioni, avanzate da varie parti, compreso il presidente francese Emmanuel Macron durante una visita in Libano. Lo scrive il sito del quotidiano An Nahar, riportando affermazioni fatte da Aoun durante un incontro con un gruppo di giornalisti. Le richieste per un'inchiesta internazionale puntano a "distorcere la verità", ha aggiunto Aoun, sottolineando che ogni verdetto perde di significato se richiede troppo tempo per essere emesso.



Nasrallah: non avevamo depositi armi nel porto

Il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, smentisce con forza che l'esplosione di martedì scorso che ha devastato Beirut sia stata causata dalla deflagrazione di armi depositate dal Partito di Dio nel porto di Beirut. "Sono tutte bugie e menzogne", ha detto Nasrallah riferendosi alle accuse, rivolte da più parti a Hezbollah, di esser responsabile del disastro che ha ucciso più di 150 persone.



Arrestato il direttore del porto

A Beirut intanto è stato arrestato il direttore del porto, nell'ambito dell'inchiesta sulla terrificante esplosione avvenuta martedì. Lo riferiscono i media locali. Hassan Qureitem è stato arrestato dalla polizia militare dell'esercito libanese dopo essere stato interrogato sotto la supervisione del procuratore che guida le indagini.Le autorità hanno interrogato più di 18 funzionari portuali e doganali e altri coinvolti nei lavori di manutenzione del magazzino esploso martedì e 16 sono state messe in custodia. Il direttore generale del porto e il capo delle dogane, anch'essi agli arresti, mercoledì avevano detto alle emittenti libanesi che diverse lettere erano state inviate nel corso degli anni alla magistratura del paese chiedendo la rimozione di materiale altamente esplosivo immagazzinato nel porto. Secondo le autorità, quasi 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio, utilizzato per i fertilizzanti, ma anche per costruire bombe, erano state tenute per sei anni senza misure di sicurezza nel magazzino esploso. Arrestati anche 16 membri del personale portuale, lo riferisce l'agenzia di stampa statale libanese citando fonti della procura libanese.



Polizia Cipro interroga armatore nave carica di nitrato di ammonio

La polizia cipriota ha interrogato un cittadino russo sui suoi presunti legami con la nave che trasportava il carico di nitrato di ammonio poi stoccato nel porto di Beirut ed esploso nella capitale libanese. "Le autorità libanesi ci hanno chiesto di localizzare l'uomo e fargli alcune domande, cosa che abbiamo fatto", ha detto un portavoce della polizia cipriota. "La sua deposizione è stata inviata in Libano", ha raccontato il portavoce precisando che Igor Grechushkin non è stato arrestato, ma è stato interrogato su questioni relative al carico della nave come richiesto da Interpol Libano.



Ieri il ministro dell'Interno cipriota aveva smentito le indiscrezioni dei media secondo le quali Grechushkin aveva anche un passaporto cipriota. Secondo il quotidiano cipriota Politis, Grechushkin è residente nella città portuale meridionale di Limassol, uno dei più grandi centri del mondo per la gestione delle navi. Nel 2013, circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio arrivarono in Libano sulla Nave Rhosus, salpata dalla Georgia e diretta in Mozambico, ha affermato una fonte della sicurezza libanese che ha richiesto l'anonimato. Il russo aveva noleggiatola nave che fu costretta ad attraccare al porto di Beirut a causa di problema tecnico, ma che venne poi sequestrata dalle autorità a seguito di una causa intentata da una società libanese contro l'armatore.