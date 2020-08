Sono farmaci e attrezzature mediche Libano: consegnate 17 tonnellate di aiuti Ue a Beirut L’Unione Europea ha inviato aiuti umanitari in Libano. Approvato, dal Parlamento libanese, lo stato d'emergenza per altre due settimane

Condividi

Sono stati consegnati questa mattina a Beirut, 17 tonnellate di medicinali e attrezzature mediche. Gli aiuti sono arrivati con un volo umanitario dell’Unione Europea.Serviranno a sostenere l’assistenza sanitaria schiacciato dalla pandemia e dalle esplosioni del 4 agosto.Un sistema saturo che fatica ad assistere soprattutto le fasce più deboli del paese.Questa mattina il Parlamento libanese ha approvato lo stato d'emergenza per due settimane a Beirut dopo l'esplosione nel porto del 4 agosto e che di fatto ha riacceso la rabbia della popolazione. La misura darà ai militari poteri eccezionali per contenere le proteste. L'esercito potrà disperdere le assemblee pubbliche e vietare assembramenti ritenuti una minaccia per la sicurezza nazionale. Sempre i militari potranno fare irruzione nelle case e arrestare chiunque svolga “attività considerate una minaccia alla sicurezza”.