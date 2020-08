Le esplosioni e la rabbia Libano, media: si dimette il governo Diab, in serata il discorso alla nazione Lo anticipa la stampa locale dopo la raffica di dimissioni tra i ministri. Sassaiola contro polizia e lacrimogeni nella zona vicino al Parlamento a Beirut

Il premier Hassan Diab parlerà alla nazione alle 19.30 (le 18.30 in Italia) e presenterà le sue dimissioni. Le imminenti dimissioni sono state confermate anche dal ministro della Salute Hamad Hasan, come hanno riferito media locali. L'emittente satellitare LBCI riferisce che "molte persone si sono riversate sulle strade e le piazze nel centro della capitale non appena si è diffusa la notizie delle dimissioni".

La decisione è stata presa durante una riunione di gabinetto svolto dopo l'annuncio di altri quattro responsabili di dicastero già dimissionari o pronti a lasciare l'incarico. Si sono già dimessi il ministro della giustizia Marie-Claude Najem, quella dell'Informazione Manal Abdul Samad e quello dell'ambiente Damianos Kattar, mentre quello delle Finanze Ghazi Wazni ha detto di avere già scritto una lettera di dimissioni ma di voler attendere l'uscita di tutto l'esecutivo. Prima dell'esplosione si era dimesso anche il ministro degli Esteri, Nassif Hitti.

Manifestazioni di protesta sono in corso davanti al Parlamento. Decine di giovani con il volto coperto hanno iniziato a scagliare sassi contro la polizia in tenuta antisommossa. Gli agenti stanno rispondendo con il lancio di lacrimogeni.

Il ministero della Salute libanese ha intanto aggiornato a 160 il numero dei morti nelle devastanti esplosioni del 4 agosto, dopo che l'Esercito ha recuperato altri cinque corpi. Una fonte del ministero ha spiegato, inoltre, che i dispersi sono "meno di 20". Cifre che non coincidono con quelle fornite dal governatore di Beirut, che ai media locali ha parlato di 220 morti e un centinaio di dispersi.

E sono quasi quattromila gli edifici danneggiati dalla duplice esplosione, oltre 4.200 le auto devastate dalla deflagrazione. E' la stima resa nota dal colonnello Joseph Musallam, responsabile delle relazioni esterne dell'esercito libanese, all'emittente Mtv. ''Finora abbiamo verificato che ci sono 3.972 edifici danneggiati e 4.214 auto danneggiate'', ha dichiarato Musallam. ''Dal primo giorno dell'esplosione abbiamo iniziato a togliere macerie lontano dallo sguardo dei mezzi di informazione'', dimostrando ''impegno a fornire aiuto, oltre che a garantire la sicurezza''. Quello che le squadre dell'esercito stanno ora facendo, ha aggiunto, è ''cercare di preservare le proprietà''. In quest'ottica ha annunciato che ''sono stati arrestati ogni giorno diversi ladri e saccheggiatori''.



Intanto, gli aiuti di emergenza raccolti ieri durante una videoconferenza organizzata da Francia e Onu per il Libano ammontano a poco più di 250 milioni di euro, ha annunciato l'Eliseo. L'importo totale degli "aiuti d'urgenza impegnati o mobilitati a breve termine" è di 252,7 milioni di euro, di cui 30 milioni dalla Francia, ha affermato la presidenza francese.

La conferenza dei donatori ha chiesto in cambio che le autorità libanesi si impegnino a portare avanti le riforme invocate a gran voce dalla popolazione.