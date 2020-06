L'analisi Libia, braccio di ferro tra Egitto e Turchia

di Leonardo Sgura Tripoli condanna la minaccia egiziana di intervenire con il proprio esercito in Libia. “Rigettiamo con forza l'annuncio di Al Sisi - ha detto Mohamed Amary Zayed, del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, riconosciuto dalla comunità internazionale - e lo consideriamo un prolungamento della guerra contro il popolo libico, un intervento nei suoi affari interni, una minaccia grave per la sicurezza libica e dell'Africa del Nord, oltre che una violazione dei trattati internazionali''. ''La Libia, è un Paese sovrano, nessuna parte straniera avrà alcuna autorità sul nostro popolo e sulle nostre risorse'', ha aggiunto Zayed, che difende il diritto del suo governo “di instaurare la sovranità dello Stato su tutto il territorio libico”.Ieri il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, parlando nella base militare di Sidi Barrani, a 95 km dal confine libico, ha detto al suo esercito di prepararsi a qualsiasi missione se le forze del Governo di Accordo Nazionale varcheranno quella che definito “la linea rossa che collega Al Jufra a Sirte”. L’Egitto interverrà al fianco delle tribù locali”, ha spiegato Al Sisi, “per garantire sicurezza e stabilità del paese”.L’avvertimento del Cairo, in realtà, più che a Tripoli sembra indirizzato all’avversario turco, vero regista delle operazioni belliche di Tripoli. Infatti è arrivato subito dopo che Ankara, attraverso il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalim, ieri ha subordinato il cessate il fuoco al ritiro di Haftar proprio da Sirte e Al Jufra, centri strategici su cui si è arenata la controffensiva del Gna.Esattamente la “linea rossa” oltre la quale il Cairo, da sempre sostenitore di Haftar, si sente autorizzato a intervenire, per impedire ai miliziani turchi, che ritiene jihadisti e terroristi, di avvicinarsi al confine libico-egiziano. “Non abbiamo mire espansionistiche – ha precisato Al Sisi – avanzeremo solo accanto al popolo libico e subito dopo lasceremo la missione”. Abbiamo la forza armata più forte della regione, ha voluto ricordare Al Sisi. L’esercito egiziano è il dodicesimo al mondo: dispone di armamenti moderni e conta quasi un milione di effettivi.In pratica, questo è il messaggio del Cairo, la pace va trattata sulle posizioni che i due avversari controllano in questo momento. E se ne capisce il motivo, visto che Sirte è snodo cruciale per l’industria petrolifera del paese.Ieri Tripoli aveva respinto l’invito alla riunione di emergenza convocata la prossima settimana dalla Lega Araba, da mesi duramente critica sull’ “indebito” intervento turco in Libia e in Siria. “L’ha chiesta l’Egitto – spiega il ministro degli Esteri del Gna, Mohamed Siala – e rischia solo di accentuare le spaccature”. Due settimane fa il Gna aveva anche rifiutato la dichiarazione del Cairo, accolta invece da Haftar, con cui Al Sisi proponeva il cessate il fuoco dal 6 giugno e subito trattative per realizzare gli accordi di pace raggiunti a Skhirat nel 2016, sotto egida Onu.Sempre ieri, Al Serraji ha incontrato il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, che nei giorni precedenti aveva ricevuto il presidente del parlamento di Tobruk, Aquila Saleh, nel tentativo di disinnescare uno scenario che minaccia la stabilità dell’intero nord Africa. L’Algeria vuole una soluzione diplomatica della crisi, ma come gli altri paesi arabi continua a dirsi contraria a “qualsiasi intervento militare straniero”.La corda è tesissima anche tra Turchia e Francia. Parigi ha voluto un’inchiesta Nato per lo scontro sfiorato al largo delle coste libiche tra una propria fregata e tre unità militari turche che proteggevano un cargo sospetto. Ieri il portavoce di Erdogan ha accusato i francesi di “compromettere la sicurezza della Nato, del Mediterraneo e del nord africa appoggiando Khalifa Haftar, illegittimo signore della guerra. Noi invece appoggiamo un governo legittimo”.