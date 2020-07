Ancora controlli nella galleria Zella Liguria. Cantieri autostrade: slitta apertura dell’A7, 16 km di coda Si marcia a passo d’uomo sulle strade della Liguria tra cantieri e lavori di messa in sicurezza. Ancora chiusi molti tratti autostradali. Bloccato il traffico cittadino di Genova

Condividi

Caos e in fila per ore su strade e autostrade nel nodo genovese, con code fino a 16 chilometri. In A7 è stata riaperta la barriera di Genova ovest verso Milano. Una riapertura consentita attraverso una corsia deviata sulla carreggiata opposta.Resta chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova ovest verso Genova."Nel corso delle ispezioni condotte questa notte - scrive Autostrade - si è reso necessario procedere ad alcuni approfondimenti nel fornice nord della galleria Zella. Approfondimenti che non consentono la riapertura della galleria".La situazione più pesante intorno a Genova:16 chilometri di coda in A7 tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, in direzione Genova.10 chilometri di auto in fila tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova. In A26, infine, code per quattro chilometri tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.qui la situazione sta migliorando.Chiusure e deviazioni che si fanno sentire sul traffico cittadino con code e traffico bloccato in lungomare Canepa, lungo la strada Guido Rossa, in Via Cornigliano, in val Bisagno.