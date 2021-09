Barclays Center Lil Nas X vince per miglior video dell'anno a MTV VMA. Ritorno trionfale in scena di Justin Bieber

Lil Nas X (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

ha vinto il premio per il miglior video dell'anno agli MTV VMA con "Montero" (Call Me By Your Name) eè stato nominato artista dell'anno dopo una performance potente, sei anni dopo la sua ultima, che lo ha visto calarsi dal soffitto del Barclays Center ed eseguire "Stay" con Kid LAROI. Bieber aveva il maggior numero di nomination. Ha vinto nel pop con "Peaches".si è esibita e si è portata a casa il riconoscimento come migliore nuova artista, premiata da Jennifer Lopez.aveva dato il via allo spettacolo rendendo omaggio al 40° anniversario del canale televisivo: "Avevano detto che non saremmo durati. Ma siamo ancora qui".VIDEO OF THE YEARLil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia RecordsBEST ROCKJohn Mayer – “Last Train Home” – Columbia RecordsBEST LATINBillie Eilish & ROSALÍA – “Lo Vas A Olvidar” – Darkroom / Interscope RecordsBEST CHOREOGRAPHYHarry Styles – “Treat People With Kindness” – Columbia Records – Choreography by: Paul RobertsBEST CINEMATOGRAPHYBeyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – “BROWN SKIN GIRL” – Parkwood Entertainment / Columbia Records – Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, MOHAMMAED ATTA AHMED, Santiago Gonzalez, Ryan HelfantBEST DIRECTIONLil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia Records – Directed by: Lil Nas X and Tanu MuinoBEST R&BBruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” – Aftermath Entertainment / Atlantic RecordsBEST NEW ARTISTOlivia Rodrigo – Geffen RecordsBEST ALTERNATIVEMachine Gun Kelly ft. blackbear – “my ex’s best friend” – Bad Boy / Interscope RecordsBEST COLLABORATIONDoja Cat ft. SZA – “Kiss Me More” – Kemosabe Records / RCA RecordsBEST HIP-HOPTravis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “FRANCHISE” – Cactus Jack / Epic RecordsARTIST OF THE YEARJustin Bieber – Def JamVIDEO FOR GOODBillie Eilish – “Your Power” – Darkroom / Interscope RecordsBEST POPJustin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches” – Def JamSONG OF THE YEAROlivia Rodrigo – “drivers license” – Geffen RecordsGROUP OF THE YEARBTSBEST BREAKTHROUGH SONGClaire Rosinkranz — “Backyard Boy”PUSH PERFORMANCE OF THE YEAROlivia Rodrigo – “drivers license” – Geffen RecordsBEST K-POPBTS – “Butter” – BIGHIT MUSIC Monsta X – “Gambler” – Starship EntertainmentBEST ART DIRECTIONSaweetie ft. Doja Cat – “Best Friend” – Warner Records – Art Direction by: Art HaynesBEST VISUAL EFFECTSLil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)” – Columbia Records – Visual Effects by: MathematicBEST EDITINGBruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open” – Aftermath Entertainment/Atlantic Records – Editing by: Troy Charbonnet(fonte: variety.com)