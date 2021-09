Le parole della senatrice a vita che oggi compie 91 anni Segre agli studenti: abbiate coscienza della vostra forza "Da esempio le donne afghane e le atlete delle paralmipiadi"

"AI ragazzi di oggi che vanno incontro a un anno incerto, dico che devono avere una coscienza della loro forza, dovuta alla loro età e alla vita che hanno davanti. L'invito è che diventino padroni di loro stessi e aiutino i loro genitori e anche gli insegnanti con la loro grandissima forza". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, che oggi compie 91 anni, durante l'evento in streaming 'Il tempo delle donne' sul sito del Corriere della sera."Anche i loro genitori potrebbero essere spaventati e avere bisogno di un abbraccio, così come questo atteggiamento i ragazzi dovrebbero averlo nei confronti dei professori che non sono mai abbastanza valutati nel mondo della scuola", ha aggiunto."I grandi drammi della storia hanno mostrato la forza delle donne, io l'ho vista la forza che abbiamo avuto tutte noi, è la forza che viene quando non si vuol morire, un filo di speranza che ti tiene attaccata alla vita mentre tutto il mondo intorno a te vuole che tu muoia", ha proseguito la senatrice a vita."Gli esempi in questi giorni non solo sono commoventi - ha aggiunto - ma riempiono d'orgoglio una vecchia donna come me, nei confronti delle altre donne. Mi riferisco per esempio alle donne afgane che vorrebbero continuare a studiare, alla mamma afgana che ha un tale amore per suo figlio da metterlo in mano a uno sconosciuto per salvarlo. Queste donne danno un esempio che il mondo non dovrebbe dimenticare. Un altro esempio che stordisce sono le ragazze delle paralimpiadi, ragazze che corrono come delle matte verso la vita".