Toscana Livorno, donna trovata morta nel suo appartamento con ferita alla testa Al momento la Polizia non esclude alcuna ipotesi. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa

di Tiziana Di Giovannandrea Una donna di 62 anni è stata trovata morta nel pomeriggio all'interno del suo appartamento in zona Garibaldi a Livorno, in Largo Divo Demi.Il cadavere presentava una ferita alla testa: la morte risalirebbe a diversi giorni fa. A dare l'allarme, verso le 14,00, è stata un'amica della donna perché non la vedeva da qualche giorno.Immediato l'arrivo di una volante della Polizia di Stato che ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per poter aprire la porta dell'appartamento dove hanno rinvenuto il corpo privo di vita della 62enne.Sul posto sono intervenuti oltre alle forze dell'ordine, gli operatori sanitari inviati dal 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna e la Polizia Scientifica.La Polizia di Stato, che ha avviato subito le indagini, al momento non esclude alcuna ipotesi ma si indaga per omicidio. Anche i vicini di casa non vedevano la donna da alcuni giorni.