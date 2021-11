In corso operazioni di raffreddamento e bonifica dell'area Spento l'incendio nella raffineria Eni di Livorno, non si registrano feriti ​"Ho parlato con il direttore dello stabilimento - ha confermato il sindaco di Livorno Luca Salvetti andato sul posto - Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio di un impianto in manutenzione"

È circoscritto l'incendio scoppiato oggi poco dopo le 14 alla raffineria Eni di Livorno. Ne danno notizia i Vigili del fuoco di Livorno. "Sembra - affermano - che sia esploso il forno F2 dell'hot oil. L'unico in marcia in quel momento. L'incendio è stato estinto e sono in atto le operazioni di raffreddamento e bonifica. Al momento non risultano coinvolte persone. Sul posto stanno operano squadre del comando di Livorno, di Pisa, di Lucca e di Firenze". La viabilità stradale è stata ripristinata.Non risultano feriti nell'incendio alla raffineria di Livorno secondo i Vigili del fuoco che riferiscono che "al momento non risultano coinvolte persone"."Sembra che per fortuna non ci siano feriti. E sembra che la situazione sia sotto controllo. I Vigili del fuoco stanno lavorando e l'incendio è circoscritto". Lo scrive su Facebook il sindacato Usb di Livorno in merito all'incendio della raffineria.​"Ho parlato con il direttore dello stabilimento - ha confermato il sindaco di Livorno Luca Salvetti andato sul posto - Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio di un impianto in manutenzione. Nel frattempo sembra che i Vigili del fuoco siano riusciti a domare le fiamme".La Protezione civile del Comune di Livorno, a livello precauzionale, invita la cittadinanza a tenere le finestre chiuse. Lo fanno sapere dal Comune in merito all'incendio in corso in un impianto che è in manutenzione dentro lo stabilimento Eni. Il sindaco Luca Salvetti si è recato alla raffineria per seguire la situazione da vicino."Seguiamo con attenzione l'evolversi della situazione. Abbiamo appreso che l'incendio è stato spento. Comunque il monitoraggio della sala operativa della Protezione civile regionale resta costante e le nostre strutture rimangono in contatto con tutti gli organismi e le autorità competenti". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo aver appreso la notizia dell'incendio scoppiato nella raffineria Eni di Livorno."A Livorno si è sviluppato un incendio in raffineria che ha interessato impianto di lavorazione olii pesanti. Al momento non si registrano feriti,in quanto la parte dell'impianto coinvolta è un'area in manutenzione dove non ci sarebbe stoccaggio. Sono sul posto i Vigili del Fuoco di Livorno e sono in arrivo rinforzi da Lucca e Pisa, nonché gli uomini del Nbcr da Firenze, specializzato in caso di pericolo nucleare, biologico, chimico o radiologico. Stiamo seguendo ogni sviluppo dell'evento ma momento è importante seguire i consigli della Protezione Civile e delle autorità cittadine e tenersi a distanza dai luoghi interessati". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.