Locatelli: approvazione dei primi 2 vaccini come regalo di Natale Nei prossimi giorni due piattaforme vaccinali anti-Covid saranno sottoposte a validazione Ema

Condividi

Nei prossimi giorni due piattaforme vaccinali anti Covid verranno sottoste al vaglio e "auspicabilmente all'approvazione, se riscontrate tutte le garanzie".Lo ha detto il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e componente del Comitato tecnico scientifico che presiede alla analisi della situazione epidemiologica e alla individuazione di misure di mitigazione sanitaria, intervenendo a "Che tempo che fa" su Rai3.Il via libera ai primi due vaccini anti Covid potrebbe essere "un regalo di Natale", per poi dal 15 gennaio essere "nella condizione di poter pianificare la somministrazione dei vaccini", ha aggiunto.Locatelli ha anche detto "nessun dubbio sulla sicurezza dei vaccini, tutti gli step e i passaggi che dovranno certificare il profilo di sicurezza verranno largamente, e solo largamente, ottemperati e quindi nessun dubbio che i vaccini che ci saranno potremo definirli sicuri".Quanto all'ipotesi di obbligare alla vaccinazione, Locatelli ha sostenuto "credo di più nella persuasione e nel convincimento e nella cultura del vaccino. Creare una cultura delle vaccinazioni è assolutamente fondamentale. Poi per certe categorie professionali il discorso diventa ancora più stringente".