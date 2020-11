Gli effetti della pandemia Covid-19 Lockdown fatali per parchi Disney: nel 2021 licenziamento per 32mila lavoratori Chiusi da marzo i parchi Disney hanno risentito dell'emergenza coronavirus. In difficoltà, il gruppo ha motivato il licenziamento di massa alle autorità locali annunciando anche tagli a film e investimenti televisivi

I parchi a tema hanno risentito pesantemente dei lockdown in tutto il mondo: in particolare la. Inoltre, al 3 ottobre, circa 37mila dipendenti che non avrebbero dovuto essere licenziati hanno perso il posto di lavoro."La chiusura prolungata dei parchi a tema Disney con sede in California e la presenza limitata di pubblico nei parchi aperti hanno costretto l'azienda a ridurre la forza lavoro". Al 3 ottobre, Disney impiegava circa 203mila persone, di cui circa 155mila impiegate nel segmento parchi e prodotti. All'inizio di questo mese, la società ha dichiarato che l'Già a partire dal mese di settembre Disney aveva annunciato l'intenzione di rescindere 28mila contratti, cifra che si è incrementata in quest'ultimo periodo di altre 4mila unità. In un documentato inviato alle autorità locali, il gruppo spiega come l'impatto del Covid-19 abbia generato una serie di problematiche che hanno condizionato una limitazione delle assunzioni nei ruoli critici e licenziamenti collettivi. Sono previsti, inoltre, anche tagli a film e investimenti in contenuti televisivi.