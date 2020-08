Lotta al virus: borse ottimiste

di Sabrina Manfroi Avvio di settimana positivo anche per Wall Street, il Nasdaq sale dell'1,1% e il DJ dello 0,6%. A trainare i mercati gli sforzi dei vari paesi per combattere il virus, con la sperimentazione anche dei nuovi vaccini. In Europa la seduta prosegue all'insegna dell'ottimismo: Milano +1,8%, Parigi +2%, Londra +1,55%, Francoforte +1,99%. Sopra quota 1,18 l'euro, mentre tra i titoli svetta Stm, +3,2% seguito da Prysmian +3% e da Azimut +2,8%. In fondo al listino Banco Bpm , unico titoli dei 40 principali sotto la parita'.