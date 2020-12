Girone B, sesta e ultima giornata L'Inter saluta la Champions: soltanto 0-0 con lo Shakhtar Con il pari, nerazzurri quarti nel raggruppamento e fuori anche dall'Europa League. Traversa di Lautaro, Trubin salva su Lukaku, ma il gol non arriva: delusione cocente. Il Real Madrid chiude primo, passa anche il Gladbach

Sfugge via malamente il primo obiettivo stagionale. Notte amarissima per l’Inter, che pareggia al ‘Meazza’ contro lo Shakhtar Donetsk (0-0) e abbandona la Champions chiudendo il girone all’ultimo posto, senza raggiungere nemmeno l’Europa League (terzi sono gli ucraini). A centrare gli ottavi sono Real Madrid (primo) e Borussia M’gladbach, che avanza malgrado la sconfitta per 2-0 al ‘Bernabeu’.Primo tempo tattico, con i nerazzurri a cercare spazi che gli ospiti, molto prudenti, raramente concedono. L’unica vera grande palla-gol arriva al 7’: cross di Barella dalla destra, velo di Lukaku e botta terrificante di Lautaro Martinez che fa vibrare la traversa. Al 23’ decisiva murata di Bondar sul tentativo in area di De Vrij, senza precisione al 31’ il sinistro di Skriniar dal limite. Handanovic non trema sul tiro di Dodo dalla distanza (40’, prima sortita offensiva degli ospiti), a ruota capocciata centrale di Lautaro servito da Lukaku. Buona Inter, ma serve di più.Seconda nitida chance per i nerazzurri ad inizio ripresa (53’): spiovente di Brozovic, spizzata aerea di Lukaku e strepitosa risposta di Trubin, che decolla e devia sopra la traversa. Risposta Shakhtar al 64’ con un veloce contropiede: Tete trova l’opposizione di Handanovic, sfera poi sui piedi di Maycon che non inquadra la porta. Conte inserisce Perisic (per Young) e Sanchez (fuori Gagliardini) ed è proprio il cileno a cercare due volte di testa la via della rete: il primo tentativo finisce leggermente alto (88’), il secondo pochi secondi dopo s’infrange beffardamente sulla sagoma di Lukaku (89’). L’ultimo assalto lo porta Eriksen nel recupero (93’): conclusione dal limite, il solido Trubin alza sopra il montante. Sipario sulle speranze dell’Inter, che saluta troppo presto le coppe europee.