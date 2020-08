L'endorsement di Beppe Grillo M5S, oggi il voto sulla piattaforma Rousseau per il Raggi bis Venerdì l'esito della votazione che, a meno di sorprese, metterà la sindaca in condizione di avviare da settembre la sua campagna elettorale

Al via il voto sulla piattaforma Rousseau per chiedere ai militanti M5s se sono favorevoli ad una norma che, di fatto, elimina il tetto dei due mandati per Virginia Raggi sottraendo dal conto i due anni e mezzo fatti dalla sindaca come consigliera comunale tra il 2013 e il 2015. Venerdì l'esito della votazione che, a meno di sorprese, metterà la sindaca in condizione di avviare da settembre la sua campagna elettorale, al momento in assenza di sfidanti ad eccezione di Monica Lozzi, che correrà con Italexit di Gianluigi Paragone.Una scelta che sta provocando comunque spaccature. Da una parte l'appoggio di Beppe Grillo e dei leader nazionali pentastellati, dall'altra le contrarietà nel Movimento romano alla ricandidatura. L'attacco più duro è quello di Enrico Stefano, presidente della Commissione Trasporti, consigliere dal 2013. "Molti di quelli che oggi sono stati folgorati sulla via del Raggi-Bis fino a l'altro ieri remavano contro e chiedevano la sua testa". E poi l'affondo su Marcello De Vito: "Basta con questo mito dell'onestà mentre il presidente dell'Assemblea Capitolina sta a processo per corruzione". Contrario al Raggi-bis anche il consigliere regionale 5 Stelle del Lazio Devid Porrello.Mentre un endorsement arriva dalla consigliera capitolina Carola Penna: "Tutti gli iscritti a Rousseau saranno chiamati ad esprimere il loro parere. Dalle ore 12 e fino alle ore 12 di venerdì 14 agosto, si voterà a livello nazionale su due quesiti, uno di questi sarà relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali. Sarà una grande opportunità per la città di Roma, per portare avanti e proseguire nella lotta contro il malaffare che ha attanagliato la Capitale per anni. Per farlo sarà importante continuare a sostenere la persona che più di tutti ci ha messo la faccia: Virginia Raggi''.