Visita in Iraq Macron: "Parliamo con i talebani per le operazioni umanitarie" "La Francia ha evacuato 2.834 persone dal 17 agosto", dice il leader dell'Eliseo

Emmanuel Macron in Iraq (Ansa)

La Francia ha in corso "discussioni" con i talebani, attraverso il Qatar, al fine di "proteggere e rimpatriare afghane e afghani" che si trovano in situazioni a rischio dopo la presa del potere da parte delle milizie islamiche.Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante un punto stampa a Baghdad.Queste evacuazioni sono pianificate insieme al Qatar che, nel quadro delle sue discussioni con i talebani, ha evocato la possibilità di "gestire operazioni di ponte aereo", ha aggiunto Macron. Il presidente ha detto poi che la Francia ha evacuato 2.834 persone dal 17 agosto.Macron ha poi affermato che i soldati francesi resteranno in territorio iracheno a condizione che l'Iraq sia d'accordo. "Né ingerenza, né indifferenza", ha ripetuto il capo dell'Eliseo ai giornalisti presenti alla visita che gli chiedevano notizie sul futuro del contingente francese in Iraq. Macron ha precisato che i soldati di Parigi resteranno nel Paese a prescindere da altre circostanze, e anche nel caso di ritiro definitivo delle truppe americane.