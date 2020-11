La denuncia di un imprenditore Mafia: 25 condanne per il clan Società Foggiana Indagini e arresti risalgono al 2018 nell’operazione "Decima Azione". Oggi la sentenza

Condividi

Cinquanta euro a funerale, 500 euro a settimana per la gestione di una discoteca. “Richieste”, per così dire, corredate da minacce di morte, aggressioni e esplosioni. È una parte degli affari gestiti dal clan Società Foggiana. Oggi il tribunale di Bari ha condannato 25 esponenti presunti affiliati al clan a 18 anni di carcere.Il giudice, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato gli imputati anche a risarcire le parti civili: un imprenditore vittima di estorsioni, finito sotto scorta dopo aver denunciato i suoi aguzzini e, per la prima volta, lo hanno fatto, nei confronti della mafia foggiana, le associazioni degli imprenditori Confindustria Puglia e Foggia. Parti civili Regione Puglia, Comune di Foggia, Fondazione Antiracket Puglia e l'associazione 'Panunzio' di Foggia.La condanna più alta, a 18 anni di reclusione, è stata inflitta nei confronti del pregiudicato Francesco Tizzano. 14 ai capi clan Vito Bruno Lanza e Roberto Sinesi detto “lo zio”, a 11 anni e 4 mesi Rocco Moretti detto “il porco”.Le indagini della Dia di Bari hanno smantellato il giro d’affari controllato dall’organizzazione criminale. Dal 2015 a 2018, si chiedevano 50 euro a funerale in caso di una ditta di pompe funebri, 500 euro per il controllo e la gestione di una discoteca. Poi c’era l’assunzione di persone di fiducia nelle Rsa. “Richieste”, per così dire, corredate da minacce di morte, aggressioni armate, fino al danneggiamento di aziende con esplosioni."Foggia combatte e non si arrende, la comunità foggiana è oggi rappresentativa di tutta la Puglia che non cederà mai alla mafia, alla sopraffazione, alla violenza, alla illegalità. La Regione Puglia è al fianco dei cittadini, dei Magistrati, delle Forze Dell'ordine della provincia di Foggia senza se e senza ma”. Sono queste le parole del presidente della Puglia Emiliano che aggiunge: “ Oggi ogni pugliese si sente foggiano in questo giorno della Giustizia e non della vendetta".