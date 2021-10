Mafia: colpo a patrimonio corleonesi e parenti Riina Operazione dei carabinieri riguarda beni per oltre 4 mln

Condividi

Avevano favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano, oggi un'operazione dei Carabinieri ha inferto un duro colpo al patrimonio della mafia corleonese eseguendo il sequestro di beni per un valore superiore ai 4 milioni di euro disposto dal Tribunale di Palermo. In particolare il Ros ha eseguito una confisca di tre milioni e mezzo di euro nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano Riina, rispettivamente nipote e fratello del boss Totò Riina, nonché di Rosario Salvatore Lo Bue, soprannominato "Saro Chiummino", e del figlio Leoluca.Un altro provvedimento di sequestro per 600 mila euro riguarda Giampiero Pitarresi.