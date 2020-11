Colpita la cosi detta “zona grigia” Mafia: maxioperazione a Foggia 40 arresti, decapitati 8 clan L’operazione di oggi è la più importante eseguita nel capoluogo pugliese nei confronti dei clan. Le indagini erano partite nel 2018



Dal caro estinto, alle gare dei cavalli, dalle pesanti estorsioni su commercianti e imprenditori alle infiltrazioni nel sistema politico. Un controllo quasi a 360 gradi gestito da tre batterie mafiose: "Moretti/Pellegrino/Lanza" - "Sinesi/Francavilla" e"Trisciuoglio/Tolonese/Prencipe".L’operazione di oggi denominata “Decimabis" ha colpito la cosi detta zona grigia della città di Foggia. 40 le persone arrestate da Polizia e Carabinieri tutte affiliate e contigue all'organizzazione criminale di matrice mafiosa. Si tratta dell'operazione antimafia più importante eseguita nel capoluogo pugliese nei confronti dei clan. I risultati di questa operazione seguono quella del 2018 denominata "Decima Azione".Ci sono anche due tra i maggiori boss della mafia foggiana Federico Trisciuoglio e Pasquale Moretti, tra le 40 persone arrestate. Le altre persone sono in carcere e ai domiciliari. Le accuse vanno dall'estorsione all'usura, in alcuni casi aggravati dal metodo mafioso. Tra le persone coinvolte proprio il dipendente dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia. Era la gola profonda che dava il numero aggiornato dei defunti che ogni giorno avvenivano a Foggia. Grazie a queste informazioni la mafia foggiana ha modificato le estorsioni alle imprese di pompe funebri della città. Al principio la mafia chiedeva alle agenzie di pompe funebri 500 euro al mese, mentre poi i mafiosi hanno iniziato a chiedere 50 euro a funerale. Questo sistema, che ha dato molti più soldi, è stato possibile grazie a questa gola profonda che dava l'elenco aggiornato dei decessi e così' nessuna agenzia di pompe funebri poteva sfuggire al monitoraggio della criminalita' organizzata di Foggia. Coinvolto anche un imprenditore edile, indagato per turbativa d'asta.Nel mirino dei mafiosi anche i fantini attraverso i quali venivano modificati i risultati delle corse dei cavalli. In particolare i gruppi avrebbero realizzato - spiegano gli inquirenti - una generalizzata, pervasiva e sistematica pressione estorsiva nei confronti di imprenditori e commercianti di Foggia. Allarmanti anche i tentativi di infiltrazione e condizionamento nel settore delle aste pubbliche, dei servizi di vigilanza e nella pubblica amministrazione nonché i rapporti e le interlocuzioni attivati con esponenti importanti del mondo imprenditoriale locale sottoposti all'assoggettamento mafioso."La mafia foggiana è divenuta il primo nemico dello Stato". Lo ha detto il procuratore Nazionale antimafia, Cafiero De Raho, intervenuto alla conferenza stampa sui dettagli dell'operazione 'Decimabis'. “Una operazione – ha sottolineato De Raho- di grande importanza che dà il senso della risposta dello Stato ed è anche la risposta a quella che è considerata e lo è, una emergenza nazionale come la mafia a Foggia". Dal 9 agosto del 2017 – ha ricordato il procuratore anti mafia- il grande impegno della 'Squadra Stato' ha portato a 60 operazioni antimafia, 400 persone raggiunte da provvedimenti cautelari, al sequestro di 30 milioni di euro e 67 le misure interdittive antimafia”. “Così – ha concluso De Raho- sono ricomparsi i collaboratori di giustizia e sono iniziate le denunce delle vittime".