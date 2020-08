Saranno riserve marine protette Maldive. Niente resort su due isole. Vittoria ambientalisti Assicurata la tutela ambientale e la sussistenza della popolazione che vive sulle isole

Niente resort lussuosi che attirano turisti, a Madivaru e Madivaru Finolhu.Le due isole delle Maldive sono state dichiarate riserve protette.Una vittoria del gruppo di ambientalisti Save Maldives che si sono battuti contro il governo per salvare un angolo di paradiso. La notizia arriva dalla Bbc."Siamo molto attivi sui social media e abbiamo una popolazione molto giovane", ha spiegato Adam Isham, uno degli ambientalisti.Nonostante il turismo sia una delle principali risorse economiche dell'arcipelago, gli attivisti hanno sostenuto che la costruzione di un nuovo resort non solo avrebbe danneggiato la barriera corallina e in generale l'ecosistema del luogo, ma avrebbe fatto perdere entrate e posti di lavoro."Molti abitanti dipendono da queste isole, alcuni sono coltivatori e raccoglitori di cocco o tessitori di tappeti", ha detto Adam Isham.Il governo ha quindi deciso di dichiarare le due isole riserve marine protette.