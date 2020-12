Migliaia le segnalazioni Malfunzionamento globale di Spotify: "Lo sappiamo, stiamo verificando" Non è stato possibile ascoltare musica per diverse ore

Dopo Google anche Spotify cede a un disservizio. La popolare piattaforma di musica in streaming sta registrando un malfunzionamento su scala globale e le segnalazioni sono migliaia. Tutti lamentano l'impossibilità di ascoltare musica. la maggior parte delle segnalazioni sono in Europa, ma ce ne sono anche in Asia, Usa e Australia e su Twitter sono numerosi i messaggi con l'hashtag #spotifydown.Il colosso della distribuzione della musica digitale, che ha chiuso il terzo trimestre con 320 milioni di ascoltatori e 144 milioni abbonati, ha risposto: "Al momento siamo a conoscenza di alcuni problemi e li stiamo verificando. Vi terremo aggiornati".Lo scorso 27 novembre la piattaforma ha avuto un altro down, rimanendo inattiva per quasi un'ora. Successivamente il problema si è risolto. Un'altra interruzione è stata registrata ad agosto e agli utenti fu detto che c'era un problema con la connessione internet e che la musica non poteva essere riprodotta in streaming. Altri, invece, hanno ricevuto messaggi che dicevano loro che la pagina non poteva essere caricata.