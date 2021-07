Le previsioni Maltempo: allerta arancione sul Gargano e le Tremiti, temporali e grandine in Campania Italia divisa in due: al Nord bel tempo, al Sud nubifragi e raffiche di vento

Il quadro del maltempo sul nostro paese si è rovesciato. Il vortice ciclonico dopo aver imperversato al Nord, ora si sta spostando al Sud, portando con sé danni e veri e propri nubifragi. In Puglia la Protezione civile ha prolungato l'allerta arancione per rischio idrogeologico e idrologico fino alle 20 di domani, domenica 18. Sul Gargano un forte temporale ha provocato allagamenti un po’ ovunque. I danni maggiori tra Lido del Sole e Peschici, e per liberare le carreggiate dai rami abbattuti dal forte vento e dalla pioggia. Al momento non ci sono incidenti o feriti. Le previsioni non sono buone e da questa sera sono previsti temporali con grandine e vento forte. Previsto anche un calo delle temperature.Come per la Puglia, la Protezione Civile della regione ha prolungato l’allerta gialla fino per piogge e temporali fino alle 23.59 di domani, domenica 18. La perturbazione si farà sentire anche domani, con temporali rapidi ma intensi e con forti raffiche di vento. La criticità maggiore è quella idrogeologica, la caduta di alberi e rami e gli allagamenti.Il vortice insidioso si farà sentire in Emilia Romagna, dove sulla costa alcuni eventi sono stati rinviati, poi passerà su Marche, Abruzzo e Molise, per poi peggiorare al Centro, su Toscana, Umbria e Lazio. Domani, domenica 18, il vortice farà sentire ancora di più l’Italia divisa in due. Al Nord ombrelloni aperti per sole e caldo, al Centro-Sud aperti per temporali. Si prevedono temporali in Calabria e in Sicilia, già in allerta gialla.