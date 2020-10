ITALIA

2020/10/11 10:18

Annullata la “Trieste Barcolana” Maltempo. Allerta gialla in 12 regioni per vento e temporali Pioggia, vento forte e calo delle temperature, un po’ su e giù per lo stivale. Domani tregua a Nord, ma il maltempo si addenserà al Sud



Maltempo, tre morti e un disperso nel Nord Ovest: Piemonte e Liguria chiedono lo stato di emergenza

Maltempo, tre morti e un disperso nel Nord Ovest: Piemonte e Liguria chiedono lo stato di emergenza Maltempo: allerta rossa al Nord, a Venezia salirà il Mose Condividi La perturbazione arriva dal Mare del Nord portando con sè aria fredda e peggioramento del tempo. Una previsione che ha già fatto scattare l’allerta “gialla” in 12 regioni.



Previsti venti forti e un brusco calo delle temperature. Pioggia e temporali in Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Campania



La pioggia sarà accompagnata da grandinate e venti da burrasca sulla Sardegna e su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Possibili mareggiate lungo le coste.



Bollino giallo anche Umbria, Marche, Lazio, Molise e Campania, su parte di Abruzzo e Sicilia.



Neve in Alto Adige

Risveglio invernale tra le vallate dell'Alto Adige. La neve in alcune zone di montagna ha raggiunto anche i 30 centimetri, in particolare nella zona del lago di Braies e sulle Dolomiti. Temperature calate di 10 gradi. Chiuso il versante altoatesino, aperto quello da Bormio, per raggiungere il passo dello Stelvio dove ci sono almeno 20 centimetri di neve. Sul passo dello Stelvio giovedì 18 è previsto il passaggio del Giro d'Italia.



Annullata la “Trieste Barcolana”

La bora e il tempo instabile hanno fermato a Trieste, la “Coppa D'Autunno - Barcolana 52presented by Generali” che avrebbe dovuto svolgersi questa mattina. La decisione è stata presa dal Comitato di regata, dopo le indicazioni della Capitaneria di Porto e sentiti gli organizzatori. Ieri l'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile e le previsioni meteo dell'Osmer indicavano tempo molto brutto. Il presidente della Società velica di Barcola e Grignano (Svbg), Mitja Gialuz ha parlato di "una decisione impegnativa ma necessaria"; sono state "superate le difficoltà di organizzare Barcolana nel contesto Covid", a fermarla "è stato solo il nostro elemento naturale, il vento".



Piccola tregua per domani

Per domani il sole farà capolino al Nord con qualche nuvola, le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra 15 e 18. Pioggia al Centro poi netto miglioramento durante la giornata a partire dal Tirreno. Qui a farsi sentire sarà il freddo: le massime saranno tra 14 e 19 gradi. Il maltempo si farà ancora sentire al Sud con temporali intensi su Sicilia orientale, Calabria ionica e Puglia. Anche qui brusco calo della colonnina del mercurio. La perturbazione arriva dal Mare del Nord portando con sè aria fredda e peggioramento del tempo. Una previsione che ha già fatto scattare l’allerta “gialla” in 12 regioni.Previsti venti forti e un brusco calo delle temperature. Pioggia e temporali in Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e CampaniaLa pioggia sarà accompagnata da grandinate e venti da burrasca sulla Sardegna e su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.Possibili mareggiate lungo le coste.Bollino giallo anche Umbria, Marche, Lazio, Molise e Campania, su parte di Abruzzo e Sicilia.Risveglio invernale tra le vallate dell'Alto Adige. La neve in alcune zone di montagna ha raggiunto anche i 30 centimetri, in particolare nella zona del lago di Braies e sulle Dolomiti. Temperature calate di 10 gradi. Chiuso il versante altoatesino, aperto quello da Bormio, per raggiungere il passo dello Stelvio dove ci sono almeno 20 centimetri di neve. Sul passo dello Stelvio giovedì 18 è previsto il passaggio del Giro d'Italia.La bora e il tempo instabile hanno fermato a Trieste, la “Coppa D'Autunno - Barcolana 52presented by Generali” che avrebbe dovuto svolgersi questa mattina. La decisione è stata presa dal Comitato di regata, dopo le indicazioni della Capitaneria di Porto e sentiti gli organizzatori. Ieri l'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile e le previsioni meteo dell'Osmer indicavano tempo molto brutto. Il presidente della Società velica di Barcola e Grignano (Svbg), Mitja Gialuz ha parlato di "una decisione impegnativa ma necessaria"; sono state "superate le difficoltà di organizzare Barcolana nel contesto Covid", a fermarla "è stato solo il nostro elemento naturale, il vento".Per domani il sole farà capolino al Nord con qualche nuvola, le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra 15 e 18. Pioggia al Centro poi netto miglioramento durante la giornata a partire dal Tirreno. Qui a farsi sentire sarà il freddo: le massime saranno tra 14 e 19 gradi. Il maltempo si farà ancora sentire al Sud con temporali intensi su Sicilia orientale, Calabria ionica e Puglia. Anche qui brusco calo della colonnina del mercurio.

Condividi