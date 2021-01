Venti forti e calo delle temperature Maltempo. Allerta gialla in sette regioni. In arrivo il freddo da Balcani e dalla Serbia Il sole farà capolino tra un temprale e l’altro, tra nevicate e strade ghiacciate. Ma i cieli sereni porteranno le temperature sotto lo zero

Condividi

Allerta gialla oggi in 7 regioni. Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Umbria. Si prevedono pioggia e neve al centro-sud, sereno invece al nord. Codice giallo per ghiaccio in Toscana. Una voragine si è aperta ieri nella zona collinare di Camaldoli, a Napoli. Previsto sole al Nord, tempo instabile invece al Centro-Sud e sulla Sardegna con pioggia e neve.Traffico in tilt fra Bolzaneto e Campi, nel ponente genovese, dove la strada via 30 Giugno si è trasformata in una lastra di ghiaccio, complice una perdita d'acqua ma soprattutto le temperature particolarmente rigide. Al momento la strada è stata chiusa al traffico.In Veneto le temperature sono scese a meno 25,2. Record nell’altopiano del vicentino con -39,6 nella dolina 'sperduta' Altopiano Asiago. Nelle regione si passa dai meno 19 ad Asiago, al meno 22 in Val Visdende, ai meno 23 a Pian Cansiglio e ai meno 25 nella Piana di Marcesina.Trieste, invece deve fare i conti con la bora che soffia fino a quasi 100 km orari. Questa mattina la marcia del tempo andava ad una velocità media di 60-70 km orari. Una situazione che secondo le previsioni dell'Osmer Arpa Fvg, nel pomeriggio tenderà ad attenuarsi.Instabilità anche martedì quando soffieranno venti freddi di Maestrale via via più intensi con pioggia sulle coste settentrionali della Sicilia e sulla Calabria. Temporali e nevicate sopra i 1000 metri. Sul resto d'Italia il ci saranno ampie schiarite ma un drastico calo delle temperature, sopratutto la notte quando si scenderà -5/-6°C sulla Pianura Padana.Sottozero al Centro Roma, Firenze e Perugia. Di giorno invece, grazie al maggior soleggiamento, i valori tenderanno temporaneamente a salire al Nord.Da venerdì 15 e soprattutto sabato 16, arriveranno venti via via più freddi dai Balcani e ancor prima dalla Siberia. Nuovo calo delle temperature con 10 gradi in tutta l’Italia.