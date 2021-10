Maltempo Maltempo, allerta rossa in Calabria e in Sicilia: voli cancellati Fiumi esondati e una coppia dispersa. Voli cancellati o dirottati a Catania e Palermo. Disagi per i collegamenti in tutta l'isola

Condividi

Ancora una giornata di maltempo al sud. Piogge, temporali e burrasche di vento spazzeranno via i versanti ionici. Fulmini e venti forti sono previsti anche su Basilicata e Puglia. Un lunedì dunque di allerta rossa. Ieri 4 turisti sono stati salvati dall’acqua del fiume del Caldo, che attraversa le terme segestane sul versante del comune di Castellammare del Golfo, vicino Trapani.Un lunedì dunque di allerta rosso anche in Sicilia dove fin da ieri i temporali che si stanno abbattendo sulla Sicilia orientale in particolare e sulle altre aree dell'isola, sta causando disagi anche al traffico aereo. Cancellati decine i voli e dirottati soprattutto a Catania e a Palermo. Molte le ore di ritardo per gli aeri in arrivo e in partenzaUna coppia di Scordia, nel Catanese, marito e moglie, risulta dispersa nella zona di 'Ogliastro' per la pioggia battente. I due, secondo quanto il racconto di alcuni vicini, sarebbero stati investiti dalla furia dell'acqua di un torrente di campagna. Sul posto per le ricerche sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con i sommozzatori specializzati. E' stata invece ritrovata un'altra coppia, sempre di Scordia lungo la strada provinciale. I due erano rimasti bloccati con la macchina immersi nell’acqua. La coppia è stata raggiunta dai soccorsi e portata in ospedale. Secondo i Vigili del Fuoco, non sono in pericolo di vita.I soccorritori, che hanno lavorato in condizioni proibitive, hanno tratto in salvo 2 uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e il quarto italiano, li hanno raggiunti pochi minuti prima che venissero trascinati via che venissero travolti dalla furia dell'acqua. Vento e temporali hanno hanno provocato danni e allagamenti. Il sindaco ha disposto che oggi le scuole restino chiuse, come pure parchi e cimiteri.