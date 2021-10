Si contano i danni in Sicilia, Calabria e Piemonte Maltempo, ancora allerta gialla in 8 regioni d'Italia. Giù le temperature In arrivo un vortice ciclonico dal Nord che scenderà rapidamente verso Sud con correnti, temporali e forti raffiche di vento

Altra giornata di allerta maltempo per l’arrivo di un vortice ciclonico dal Nord che scenderà rapidamente verso Sud con correnti, temporali e forti raffiche di vento in alcune regioni potrebbero soffiare a più a 50\60 km orari. Un quadro che inevitabilmente farà scendere la colonnina di mercurio, di 4\6 gradi in tutta Italia.Nubifragio nel Veneto e in provincia di Padova. Più di 300 le chiamate ai Vigili del Fuoco. I sommozzatori di Venezia sono intervenuti a Giarre, per escludere la presenza di persone in un sottopasso dove alcune automobili erano completamente sommerse dall'acqua. Vigili al lavoro Rosolina, vicino Rovigo, dove il vento forte ha scoperchiato il tetto di un supermercato e il tetto di un'abitazione a Porto Tolle.L’allerta gialla in Campania è stata prorogata fino alle 12 di domani. Le previsioni annunciano temporali sparsi e raffiche di vento. Interrotti i collegamenti con le Eolie per fortissime raffiche di vento e il mare a forza 5-6Allerta arancione in Calabria e nelle Marche. Gialla in altre 8 regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Scuole chiude ad Ancona e altri comuni marchigiani. Danni per "svariati milioni di euro" a Catania, secondo il sindaco Pogliese.Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, con una lettera al Premier Draghi e al capo della Protezione Civile,ha chiesto lo stato di emergenza per l'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi, l'ovadese e l'acquese, nell'alessandrino. In particolare, vengono sottolineati i disagi provocati dalle abbondanti precipitazioni del 3 e 4 ottobre che hanno provocato le esondazioni di fiumi con erosioni di ponti e condotti idraulici oltre che danneggiamento delle sponde. Cirio e l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi hanno chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza sia per gli effetti sulle popolazioni locali e attività produttive, sia per il finanziamento degli interventi per i quali è stata già attivata la somma urgenza.