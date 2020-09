Stop collegamenti Eolie Maltempo. Anticipo d'inverno: pioggia, neve e trombe d'aria. Recuperato corpo militare eroe disperso

Condividi

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Ieri oltre mille gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco. Coinvolte Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Prima neve in Piemonte, in Valtellina, sui monti della bergamasca e sull'Appennino parmense. Trombe d'aria a Rosignano, nel Livornese, a Salerno, e a Gioia Tauro in Calabria.E' stato recuperato questa mattina in mare il corpo di Aurelio Visalli, il sottufficiale 41enne della Guardia Costiera che da ieri risultava. Si era lanciato nel mare in burrasca per soccorrere un ragazzino che rischiava di annegare a Milazzo, nel Messinese, ma era stato inghiottito dalle onde.Crollo di pannelli e calcinacci nella stazione Salvator Rosa della linea 1 della metropolitana, a, a causa del maltempo che ha interessato la città nelle ultime ore. "Per fortuna - scrive su Fb la consigliera di municipalità Rosanna Laudanno, pubblicando le foto dell'accaduto - essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione dei trasporti resta ed è gravissima"Sono ancora isolate per il maltempo le. Sospese le corse di linea da e per Milazzo. Ad Acquacalda, borgata di Lipari, dopo la mareggiata di ieri si contano i danni. Le onde altissime ancora una volta hanno raggiunto l'abitato di San Gaetano creando forti preoccupazioni tra abitanti e villeggianti che proprio nei giorni scorsi avevano lanciato un appello alla Protezione civile per sollecitare i lavori di difesa e protezione del lungomare. Le violente mareggiate hanno anche investito le strutture portuali di Stromboli, Panarea e Ginostra. Nella rada di Lipari si sono rifugiate tre navi cisterna ed un mercantile.Quattro famiglie sono state evacuate da un palazzo a(Firenze) a seguito del cedimento di una parte del tetto. E' successo stamani in una via del centro. Sul posto i tecnici del Comune stanno eseguendo delle verifiche statiche sull'edificio .La scelta di far uscire le famiglie residenti è stata presa invia precauzionale in attesa di decisioni definitive che saranno prese nelle prossime ore. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco mentre non si segnalano al momento persone ferite né interventi del 118. Accertamenti per determinare le cause del distacco.