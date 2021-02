Analisi di Coldiretti Maltempo. Nel 2021 1 valanga ogni 3 giorni I cambiamenti improvvisi del tempo sia d’estate sia di inverno è costato negli ultimi 10 anni circa 14 miliardi di euro

In Italia dall’inizio del 2021 si conta una valanga ogni tre giorni. E' l’analisi della Coldiretti sulla base della elaborazione dell'European Severe Weather Database (Eswd) che conta in Italia ben 18 valanghe nel 2021, più di quante sono state rilevate nell'intero 2020.L'ultima ondata di maltempo con la caduta abbondante della neve conferma la tendenza al moltiplicarsi di eventi estremi i cui effetti - sottolinea la Coldiretti - si fanno sentire sull'ambiente, sulla natura dove tutti i cicli stagionali sono oramai stravolti.Ora l’attenzione è sull’arrivo del gelo portato da Burian con i trattori degli agricoltori della Coldiretti che sono stati mobilitati per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. Intanto nelle campagne freddo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all'aperto. La colonnina del mercurio scesa, improvvisamente, sotto lo zero - precisa la Coldiretti – è anche uno dei motivi dell’aumento dei costi dei prodotti di stagioneDa tempo ormai e non solo nel nostro paese si assiste alle conseguenze dei cambiamenti climatici, dovuti all’inquinamento e al non rispetto dell'ambiente. Si va dunque dalla tropicalizzazione e al moltiplicarsi di eventi estremi da precipitazioni brevi e intense ed al rapido passaggio dal sole al maltempo. Tutto questo negli ultimi 10 anni,rileva Coldiretti, è costato circa 14 miliardi di euro.