La perturbazione arriva dal Mediterraneo Maltempo. Nevica intorno a Firenze. Frane in Puglia e Irpina. Allerta in 10 regioni Come da previsioni l’ondata di pioggia, neve e temporali è arrivata sull’Italia. Le zone più colpite sono quelle del centro-sud. Coldiretti: a gennaio 13 tempeste

Si sta facendo sentire l’ondata di maltempo che arriva dal mediterraneo. Allerta gialla in dieci regioni d'Italia. Pioggia e neve al di sopra dei 500-800 metri su Abruzzo, Molise, nelle zone orientali del Lazio, in Umbria, Emilia-Romagna e Toscana. Qui la neve ha Imbiancato l'Appennino, nel Chianti e nella Val d'Elsa, in provincia di Firenze. La protezione civile sta intervenendo con i mezzi spazza neve. Temporali con fulmini e violente raffiche di vento in Basilicata e Campania.Un intero comune è senza gas in Irpinia per una frana che ha rotto la condotta principale della rete di distribuzione del gas metano a Montefalcone in Val Fortore. I tecnici sono al lavoro ma si teme un peggioramento del tempo.Raffiche di vento e neve hanno bloccato una famiglia di 5 persone tra cui 2 bambini nella zona di monte Cucco, in Umbria, a liberarli i vigili del fuoco, con uno spazzaneve.Chiusa la statale 90 "delle Puglie"in provincia di Foggia,dove il terreno è scivolato investendo l’intera carreggiata. Il traffico deviato.Nel mese di gennaio in Italia sono stati calcolati 13 eventi metereologici particolarmente forti con grandinate, tornado, valanghe e tempeste di fulmini. L’esame è della Coldiretti su dati dell’European severe weather database (Eswd). Il maltempo ha colpito a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola provocando danni nelle città e nelle campagne ma anche vittime. Gli effetti - sottolinea la Coldiretti - si fanno sentire con terreni coltivati allagati, piante sradicate, stalle, campi sepolti dalla neve.