Sicilia Maltempo:P.Civile,Apollo depotenziato si allontana da isola

Condividi

La notte scorsa ha piovuto sullaSicilia orientale, soprattutto nel Messinese e nel Siracusano,ma non ha causato nuove criticità: non è caduta molta acqua.ll fenomeno è diminuito, depotenziato e si allontana dalla Sicilia". E' il bilancio fatto dal capo del Dipartimento regionale della Protezione civile Sicilia, Salvo Cocina, che non si sbilancia su Apollo: "lasciamo parlare gli esperti meteorologi per dire se è finita, anche perché è imprevedibile: ieri le previsioni lo davano in allontanamento,poi è ritornato sull'isola".